Trả lời phỏng vấn các phóng viên hôm 22/1, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng: “Các bạn biết đấy, chúng tôi có rất nhiều tàu đang tiến về phía Iran, phòng trường hợp cần thiết. Chúng ta sẽ xem điều gì xảy ra… Chúng tôi có một lực lượng lớn đang tiến về phía Iran. Tôi không muốn thấy bất cứ điều gì xảy ra, nhưng chúng tôi đang theo dõi họ rất sát sao”.

Tàu sân bay USS Abraham Lincoln. Ảnh: Seaforces

Theo lời các quan chức quân sự Mỹ giấu tên, “lực lượng lớn đang tiến về phía Iran” được ông Trump nhắc đến ở trên bao gồm cụm tác chiến tàu sân bay USS Abraham Lincoln đang di chuyển từ khu vực châu Á - Thái Bình Dương đến Trung Đông trong bối cảnh căng thẳng leo thang.

Chuyên trang Naval Technology cho hay, USS Abraham Lincoln là tàu sân bay thứ 5 thuộc lớp tàu Nimitz của Hải quân Mỹ. Tàu có chiều dài 332,8m; sườn ngang rộng nhất là 76,8m; mớn nước 12,5m. Trọng tải tối đa tàu này là 97.000 tấn.

Boong tàu sân bay USS Abraham Lincoln nhìn từ trên cao. Ảnh: Seaforces

USS Abraham Lincoln cần tới 2 lò phản ứng hạt nhân Westinghouse A4W để hoạt động. Vận tốc tàu có thể đạt 56 km/h.

Do tác chiến trên biển, nên tàu USS Abraham Lincoln được trang bị nhiều loại radar tầm xa có thể phát hiện các mục tiêu trên biển hoặc trên không. Chẳng hạn, loại radar AN/SPS-48 được lắp trên tàu có thể theo dõi được mục tiêu đối phương ở khoảng cách hơn 400km.

Các hệ thống vũ khí phòng thủ được lắp đặt trên USS Abraham Lincoln khá đa dạng với 2 hệ thống Phalanx CIWS gồm pháo 6 nòng M61A1 Vulcan cùng radar điều khiển hỏa lực; 2 hệ thống Mk 57 chứa các tên lửa Sea Sparrow; 2 hệ thống tên lửa phòng không RIM-116.

Cận cảnh đài chỉ huy trên tàu USS Abraham Lincoln. Ảnh: Seaforces

Tuy nhiên, điều làm nên sức mạnh của USS Abraham Lincoln lại nằm ở số lượng máy bay mà tàu có thể mang theo, khi khoang thân trong của tàu có thể chứa tới 90 tiêm kích và trực thăng các loại.