Lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei. Ảnh: EPA

Báo Guardian dẫn một bài đăng trên mạng xã hội của ông Pezeshkian cho biết: "Một cuộc tấn công vào nhà lãnh đạo vĩ đại của đất nước chúng ta Ali Khamenei sẽ tương đương với một cuộc chiến toàn diện với dân tộc Iran". Tuyên bố này được cho là để đáp lại những đồn đoán về nguy cơ nhà lãnh đạo tối cao này bị ám sát hoặc lật đổ.

Tổng thống Iran cũng đổ lỗi cho phương Tây về các cuộc biểu tình làm rung chuyển quốc gia Hồi giáo trong 2 tuần qua, dẫn đến hàng nghìn người biểu tình thiệt mạng. "Nếu có những khó khăn và hạn chế trong cuộc sống của người dân Iran thân yêu thì một trong những nguyên nhân chính là sự thù địch lâu dài và các lệnh trừng phạt do chính phủ Mỹ và các đồng minh áp đặt".

Trong cuộc trả lời phỏng vấn báo Politico ngày 17/1, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã kêu gọi chấm dứt 40 năm cầm quyền của ông Khamenei.

Làn sóng bất ổn mới nhất ở Iran bùng phát vào ngày 28/12/2025 do lạm phát tăng vọt, đồng nội tệ mất giá và khó khăn kinh tế. Biểu tình đã lan ra khỏi thủ đô Tehran và đến các thành phố trên khắp Iran, rồi nhanh chóng biến thành các cuộc biểu tình phản đối chính phủ quy mô lớn.

Tuần trước, ông Trump kêu gọi người dân Iran tiếp tục biểu tình và hứa "sự trợ giúp đang tới" khi ngày càng có nhiều thông tin cho rằng Mỹ sắp can thiệp quân sự. Tuy nhiên, mối nguy này đã được đẩy lui khi ông Trump quyết định tạm dừng tấn công trong bối cảnh áp lực khu vực và ngoại giao ngày càng gia tăng.

Hãng thông tấn Axios đưa tin, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã cảnh báo ông Trump rằng Israel chưa sẵn sàng cho sự trả đũa của Iran và đặt câu hỏi về hiệu quả của một cuộc tấn công của Mỹ. Thái tử Ảrập Xêút Mohammed bin Salman cũng kêu gọi Mỹ kiềm chế, viện dẫn những rủi ro đối với sự ổn định khu vực.