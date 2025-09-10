Trong bối cảnh cạnh tranh chiến lược ngày càng gay gắt ở khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, Ấn Độ đang đẩy mạnh phát triển các hệ thống vũ khí tiên tiến để củng cố vị thế siêu cường quân sự.

Một trong những dự án nổi bật là BrahMos-NG (Next Generation), phiên bản nâng cấp của tên lửa hành trình siêu thanh BrahMos nổi tiếng, sản phẩm hợp tác giữa Nga và Ấn Độ.

Với trọng lượng giảm đáng kể, khả năng tích hợp linh hoạt hơn và tốc độ vượt Mach 3, BrahMos-NG không chỉ nâng cao sức mạnh tấn công của Không quân Ấn Độ mà còn mở ra tiềm năng xuất khẩu lớn.

Dựa trên các nguồn defencesecurityasia.com, economictimes.indiatimes.com, timesofindia.indiatimes.com…, bài viết sẽ khám phá công nghệ cốt lõi đằng sau BrahMos-NG và vai trò của nó trong hệ thống quốc phòng Ấn Độ.

So với phiên bản cơ sở, thông số kỹ chiến thuật của tên lửa BrahMos-NG không có quá nhiều thay đổi, nó vẫn đạt tầm bắn 290km-300km và tốc độ Mach 3, nhưng có khả năng chống chế áp điện tử cũng như mức độ tàng hình cao hơn. Ảnh: BrahMos.

Nguồn gốc và sự phát triển của BrahMos-NG

BrahMos-NG là phiên bản ‘nhẹ hóa’ của tên lửa BrahMos gốc, được phát triển bởi công ty liên doanh BrahMos Aerospace – sự hợp tác giữa Tổ chức Nghiên cứu và Phát triển Quốc phòng Ấn Độ (DRDO) và Tập đoàn Công nghiệp Tên lửa NPO Mashinostroyenia của Nga.

Tên lửa gốc BrahMos, được đặt theo tên hai con sông Brahmaputra (Ấn Độ) và Moskva (Nga), đã trở thành biểu tượng của công nghệ tên lửa siêu thanh, với khả năng tấn công chính xác từ trên không, biển và đất liền.

Hiện nay, BrahMos được triển khai rộng rãi trong quân đội Ấn Độ và đã xuất khẩu sang Philippines.

Phiên bản BrahMos-NG được công bố từ năm 2022, với mục tiêu hoàn thiện vào khoảng năm 2028, bao gồm cả các biến thể siêu thanh (hypersonic) dựa trên nền tảng BrahMos.

Theo thông tin từ Nga, giai đoạn chuẩn bị tài liệu kỹ thuật đang được tiến hành, trước khi chuyển sang thử nghiệm bay và lắp ráp mẫu thử nghiệm.

Sự phát triển này nhấn mạnh vào việc giảm trọng lượng để tăng tính linh hoạt, giúp tên lửa phù hợp với nhiều nền tảng hơn, từ máy bay chiến đấu đến tàu chiến và hệ thống mặt đất.

Chủ tịch DRDO, Tiến sĩ Samir V. Kamat, nhấn mạnh BrahMos-NG như một phần của danh sách vũ khí ‘sẵn sàng tương lai’ của Ấn Độ, bên cạnh các dự án hypersonic khác như tên lửa hành trình hypersonic và phương tiện lướt hypersonic.

Một điểm đáng chú ý là vai trò trung tâm của đơn vị sản xuất tại Lucknow, Uttar Pradesh.

Theo cựu CEO và Giám đốc Điều hành BrahMos Aerospace, ông Sudhir Kumar Mishra, đơn vị này sẽ dẫn dắt thiết kế, phát triển và sản xuất BrahMos-NG, bên cạnh việc tăng cường sản xuất tên lửa gốc để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng.

Với sự hỗ trợ từ chính quyền bang Uttar Pradesh (do Thủ hiến Yogi Adityanath dẫn dắt) và Bộ trưởng Quốc phòng Rajnath Singh, khu phức hợp Lucknow được cấp hơn 200ha đất, trở thành trung tâm tích hợp lớn.

Điều này không chỉ thúc đẩy chuỗi cung ứng (với các nhà cung cấp cấp 1, 2 và 3 di dời đến đây) mà còn tạo ra khoảng 400 việc làm trực tiếp và hơn 25.000 việc làm gián tiếp trong 5 năm, bao gồm kỹ sư cơ khí, điện tử, phần mềm và các lĩnh vực hỗ trợ.

Tên lửa BrahMos-NG tích hợp trên MiG-29, Tejas và Su-30MKI, hứa hẹn thống trị chiến trường tương lai. Ảnh: economictimes.indiatimes.com

Đặc điểm kỹ thuật công nghệ nổi bật

BrahMos-NG đại diện cho bước tiến công nghệ đáng kể so với phiên bản gốc, tập trung vào việc ‘nhẹ hóa’ mà không hy sinh sức mạnh.

Trọng lượng của tên lửa chỉ khoảng 1.200-1.300kg, giảm một nửa so với 2.900kg của BrahMos tiêu chuẩn, giúp dễ dàng tích hợp vào các nền tảng nhỏ hơn và giảm chi phí vận hành.

Phạm vi bắn duy trì ở mức 290-300km, cho phép tấn công từ khoảng cách an toàn ngoài tầm phòng không thông thường.

Tốc độ siêu thanh vượt Mach 3 (khoảng 3.700km/h) làm cho tên lửa trở thành một trong những hệ thống hành trình nhanh nhất thế giới, giảm thời gian phản ứng của kẻ thù và khó bị đánh chặn.

Về khả năng tích hợp, BrahMos-NG được thiết kế để mang theo nhiều tên lửa hơn trên mỗi nền tảng.

Trên máy bay Su-30MKI, có thể mang tới 5 quả thay vì chỉ 1 quả trước đây; trên phiên bản đất liền và tàu chiến, số lượng tăng lên 6-8 quả so với 3 quả.

Đầu đạn vẫn giữ sức mạnh cao, phù hợp cho cả sứ mệnh chống hạm và tấn công mặt đất, nhắm vào các mục tiêu giá trị cao như trung tâm chỉ huy, radar và tàu chiến.

Công nghệ dẫn đường kết hợp quán tính, GPS và radar chủ động đảm bảo độ chính xác cao, ngay cả trong môi trường nhiễu điện tử.

Mặc dù BrahMos-NG chủ yếu là siêu thanh, dự án đang hướng tới tích hợp công nghệ hypersonic trong tương lai gần, với các thử nghiệm dự kiến hoàn thành trong 2-3 năm.

Điều này sẽ đẩy tốc độ lên Mach 5 trở lên, kết hợp với khả năng cơ động cao để xuyên thủng hệ thống phòng thủ tiên tiến.

Tên lửa BrahMos. Ảnh: financialexpress.com

Tích hợp và ứng dụng chiến lược

Sự tích hợp BrahMos-NG vào Không quân Ấn Độ đánh dấu một nâng cấp lớn về sức mạnh tấn công tầm xa. Các máy bay MiG-29, Mirage 2000 và Tejas sẽ được 'tăng cường' với tên lửa này, biến chúng thành nền tảng đa năng với khả năng tấn công chính xác từ khoảng cách xa.

Đối với Su-30MKI, việc mang 2-3 quả BrahMos-NG sẽ tăng gấp đôi sức mạnh tấn công đầu tiên, cho phép bao phủ các khu vực tranh chấp như biên giới với Trung Quốc hoặc các mục tiêu hàng hải ở Ấn Độ Dương.

Phạm vi 300km vượt qua hầu hết các hệ thống phòng không, làm cho BrahMos-NG trở thành vũ khí lý tưởng cho các sứ mệnh standoff strike – tấn công mà không cần tiếp cận gần.

Về mặt chiến lược, BrahMos-NG củng cố vị thế của Ấn Độ như một cường quốc không quân hàng đầu, đặc biệt trong bối cảnh căng thẳng với Pakistan và Trung Quốc.

Nó không chỉ nâng cao khả năng răn đe mà còn có tiềm năng xuất khẩu cao, với các tính năng chống hạm và tấn công đất liền khó bị đánh chặn khi phóng từ không trung hoặc nền tảng di động.