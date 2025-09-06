Ngày 4/9, tại triển lãm quốc phòng MSPO ở Ba Lan, công ty quốc phòng Ukraine Fire Point đã công bố tên lửa đạn đạo FP-9, một vũ khí chiến lược mới tiếp nối thành công của tên lửa hành trình FP-5 Flamingo.

Fire Point công bố các tên lửa đạn đạo mới FP-7, FP-9 của Ukraine. VIDEO: Militarnyi

Với tầm bắn xa, đầu đạn mạnh và độ chính xác cao, FP-9 được kỳ vọng sẽ trở thành một trong những vũ khí chủ lực, giúp Ukraine củng cố năng lực răn đe và bảo vệ chủ quyền trong bối cảnh xung đột Nga-Ukraine kéo dài.

Bài viết sẽ phân tích chi tiết công nghệ, đặc điểm và ý nghĩa chiến lược của tên lửa FP-9 dựa trên các nguồn united24media.com, thedefender.media, militarnyi.com, rbc.ua….

Fire Point giới thiệu 2 loại tên lửa đạn đạo mới của Ukraine là FP-7 và FP-9. Ảnh: Militarnyi

Thông số kỹ thuật của FP-9

Tên lửa đạn đạo FP-9 được thiết kế để tấn công các mục tiêu ở khoảng cách xa, mang lại khả năng tác chiến chiến lược vượt trội.

Các thông số chính bao gồm: Tầm bắn lên đến 855km; tốc độ tối đa 2.200 m/s (khoảng 4.920 mph); trọng lượng đầu đạn 800kg; độ cao bay tối đa 70km; độ chính xác sai số vòng tròn (CEP) khoảng 20m; thời gian bay khoảng 8 phút; hệ thống phóng từ mặt đất.

Với tầm bắn 855km, FP-9 có khả năng vươn tới các mục tiêu sâu trong hậu phương đối phương, bao gồm các cơ sở quân sự, kho hậu cần hoặc hạ tầng quan trọng.

Đầu đạn nặng 800kg kết hợp với tốc độ cao và độ chính xác 20m giúp FP-9 trở thành một vũ khí hiệu quả, khó bị đánh chặn, đặc biệt khi bay ở độ cao 70km - nơi nhiều hệ thống phòng không thông thường không thể tiếp cận.

Công nghệ tiên tiến của FP-9

FP-9 được phát triển dựa trên nền tảng kinh nghiệm của Fire Point trong việc chế tạo tên lửa hành trình FP-5 Flamingo, vốn đã được thử nghiệm thành công và được cho là đã tấn công các mục tiêu ở Crưm.

Công nghệ dẫn đường của FP-9 được cho là sử dụng hệ thống dẫn đường tự động hiện đại, có khả năng tích hợp dẫn đường quán tính, định vị vệ tinh và điều khiển thủ công qua sóng vô tuyến (đặc biệt hữu ích khi tấn công các mục tiêu di động, tương tự các UAV chiến đấu).

Sự kết hợp này đảm bảo FP-9 có thể hoạt động hiệu quả trong các điều kiện chiến đấu phức tạp, bao gồm môi trường nhiễu điện tử mạnh.

Ngoài ra, thiết kế khí động học và động cơ đẩy của FP-9 cho phép tên lửa đạt tốc độ siêu thanh, giúp giảm thời gian phản ứng của đối phương và tăng khả năng xuyên thủng các hệ thống phòng thủ.

Hệ thống phóng từ mặt đất cũng mang lại tính linh hoạt, cho phép triển khai nhanh chóng từ các vị trí khác nhau, phù hợp với chiến thuật tác chiến cơ động của Ukraine.

Sản xuất tên lửa FP-5 Flamingo của Ukraine. Ảnh: Efrem Lukatsky/united24media.com

Ý nghĩa chiến lược

Trong bối cảnh xung đột với Nga, FP-9 đóng vai trò quan trọng trong việc tăng cường năng lực răn đe của Ukraine.

Với tầm bắn 855km, tên lửa này có thể tấn công các mục tiêu chiến lược ở khoảng cách xa, vượt xa khả năng của nhiều vũ khí hiện có trong kho vũ khí của Ukraine.

Điều này giúp Ukraine không chỉ phòng thủ mà còn có thể thực hiện các đòn tấn công sâu, làm gián đoạn chuỗi cung ứng hoặc các hoạt động quân sự của đối phương.

Hơn nữa, FP-9 là minh chứng cho sự phát triển của ngành công nghiệp quốc phòng Ukraine, vốn đã phải đối mặt với nhiều thách thức do xung đột.

Việc Fire Point có thể tự phát triển một tên lửa đạn đạo tầm xa như FP-9 cho thấy năng lực công nghệ nội địa ngày càng mạnh mẽ, dù một số nguồn tin cho rằng công ty có thể đã hợp tác với các đối tác NATO, chẳng hạn như Milanion Group (Anh), để tiếp cận công nghệ tiên tiến.