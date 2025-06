Hãng thông tấn FARS của Iran đưa tin, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) trong cuộc không kích mới nhất (sáng 16/6, giờ địa phương), đã sử dụng một loại tên lửa đạn đạo mới có tên Haj Qassem khiến các hệ thống phòng thủ nhiều lớp của Israel rối loạn.

Tên lửa Haj Qassem ở một địa điểm không được tiết lộ tại Iran. Ảnh: Irannewsupdate

'Sát thủ' mới mang tên Haj Qassem

Theo FARS, trong cuộc không kích mới nhất vào Israel, IRGC đã sử dụng tên lửa đạn đạo dẫn đường mới Haj Qassem.

Haj Qassem là loại tên lửa đạn đạo tầm trung (MRBM) mới được Iran ra mắt hồi đầu tháng 5, được đặt tên theo tướng Qassem Soleimani, chỉ huy Lực lượng Quds của IRGC, bị Mỹ ám sát năm 2020.

Tên lửa này là sản phẩm nội địa của Iran, cải tiến từ các tên lửa như Kheibar Shekan và Fattah-1, với công nghệ tiên tiến hơn.

Video Iran phóng tên lửa đạn đạo vào Israel trong cuộc tấn công trả đũa ngày 14/6. Nguồn: Times News

Tên lửa đạn đạo tầm trung này sử dụng nhiên liệu rắn, có tầm bắn 1.200 -1.800km, đủ để vươn tới Israel từ Iran (khoảng 1.200-1.300km), được trang bị đầu đạn cơ động (MaRV), tải trọng ước tính 500kg hoặc hơn, có thể gây thiệt hại nghiêm trọng cho các mục tiêu căn cứ quân sự. Đầu đạn phân mảnh có thể gây thương vong trên diện rộng, đặc biệt ở khu vực đông dân cư như Haifa hoặc Tel Aviv.

Tốc độ khi vào khí quyển Mach 11 (13.500 km/h) và khi va chạm mục tiêu Mach 5 (6.125 km/h).

Haj Qassem sử dụng động cơ nhiên liệu rắn, mang lại lợi thế về thời gian phóng nhanh (dưới 10 phút), cho phép triển khai từ bệ phóng di động, giảm nguy cơ bị vệ tinh phát hiện.

Hệ thống dẫn đường INS/GPS (quán tính/vệ tinh) kết hợp với cảm biến quang điện và radar chủ động, cho phép tên lửa tự xác định và tấn công mục tiêu trong điều kiện bị gây nhiễu GPS hoặc radar – điểm mạnh lớn của Haj Qassem với chiến tranh hiện đại.

Hãng tin Tasnim của Iran cho biết hồi đầu tháng 5: “Hệ thống tên lửa đạn đạo mới còn được trang bị hệ thống dẫn đường tiên tiến, cho phép đánh trúng mục tiêu với độ chính xác cao và chống lại các biện pháp chiến tranh điện tử”.

Một tính năng công nghệ đặc biệt của Haj Qassem là đầu đạn cơ động (MaRV), có khả năng thay đổi quỹ đạo ngẫu nhiên trong giai đoạn tái nhập, làm tăng khả năng né tránh hệ thống phòng thủ.

Đây là tính năng thường chỉ thấy trên các tên lửa hiện đại như DF-21D của Trung Quốc, Iskander của Nga và một số tên lửa liên lục địa của Mỹ.

Trong cuộc không kích mới nhất, Iran sử dụng các tên lửa Haj Qassem, Fattah-2, Kheibar Shekan, Emad, và Ghadr, nhắm vào Haifa, Galilee, và Tel Aviv, khiến ít nhất 3 người chết và hàng trăm người bị thương.

Một số đầu đạn Haj Qassem được cho là lọt qua hệ thống phòng thủ Israel, gây thiệt hại tại căn cứ không quân ở Haifa.

Tuy nhiên, chưa có bằng chứng chiến trường đủ mạnh để xác thực hiệu quả của Haj Qassem như những gì phía Iran tuyên bố. Các hệ thống như Iron Dome, Arrow và David's Sling của Israel đã từng đánh chặn các tên lửa phức tạp hơn, như Fateh-110 hay Shahab.

Vai trò của tên lửa Haj Qassem trong không kích Israel

So với Kheibar Shekan (1.400kg đầu đạn), Haj Qassem có tải trọng nhỏ hơn nhưng chính xác hơn (CEP 10-30m so với 20-50m). Nếu so với Fattah-2 (tên lửa siêu thanh HGV), Haj Qassem kém cơ động nhưng dễ sản xuất hơn.

Iran công bố và triển khai tên lửa đạn đạo Haj Qassem mới trong một cuộc tấn công trả đũa vào Israel, đánh dấu sự leo thang nguy hiểm trong căng thẳng khu vực. Ảnh: The Economic Times

Tên lửa đạn đạo Haj Qassem phù hợp với các mục tiêu điểm như radar, hầm chỉ huy, hoặc căn cứ không quân. Đây là loại tên lửa đạn đạo có thể né tránh phòng thủ tốt, có thể lọt qua hệ thống phòng thủ của Israel.

Việc triển khai tên lửa Haj Qassem thể hiện bước tiến của Iran trong công nghệ tên lửa, gửi tín hiệu răn đe đến Israel và Mỹ.

Đặc biệt, khi Haj Qassem được sử dụng cùng Fattah-2 (tên lửa siêu thanh), Kheibar Shekan, Emad, và Ghadr để áp đảo hệ thống phòng thủ Israel, tạo ra sức mạnh xuyên phá khủng khiếp với bất cứ hệ thống phòng thủ tiên tiến nào hoặc khiến nó bị quá tải.

Bộ trưởng Quốc phòng Iran, tướng Aziz Nasirzadeh từng tuyên bố trên truyền hình rằng tên lửa mới của nước này có thể qua mặt các hệ thống phòng thủ như hệ thống phòng thủ tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) của Mỹ đang được triển khai ở Israel, hệ thống phòng thủ tên lửa Patriot và các lá chắn tên lửa khác như "Vòm sắt" mà Israel đang sử dụng.

“Tên lửa đánh trúng thành công và tối đa các mục tiêu ở các vùng lãnh thổ bị Israel chiếm đóng” - IRGC cho biết hôm 16/6.

Giới chức Israel từng thừa nhận hệ thống phòng thủ "Vòm sắt" của họ không đạt hiệu quả đánh chặn 100% và cảnh báo về những ngày khó khăn sắp tới.

Haj Qaseem là một bước tiến công nghệ rõ rệt của Iran trong lĩnh vực tên lửa đạn đạo tầm trung, với nhiều tính năng tiên tiến từng chỉ thấy ở các cường quốc quân sự.

Dù còn những nghi ngờ về độ chính xác và hiệu quả thực tế, tên lửa này thể hiện rõ chiến lược của Iran trong việc phát triển vũ khí răn đe có khả năng xuyên thủng phòng thủ hiện đại, đặc biệt hướng đến đối tượng là Israel và các căn cứ Mỹ trong khu vực.

Trong tương lai, nếu Iran cải thiện công nghệ MaRV tinh vi hơn và tầm bắn xa hơn, Haj Qassem có thể trở thành mối đe dọa tiềm tàng với tất cả các hệ thống phòng thủ hiện đại nhất.