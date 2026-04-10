Triều Tiên vừa công bố một cuộc thử nghiệm quan trọng vào đầu tháng 4/2026, trong đó tên lửa đạn đạo chiến thuật Hwasongpho-11 Ka được trang bị đầu đạn bom chùm mới đã chứng minh khả năng “biến bất kỳ mục tiêu nào thành tro bụi” trên diện tích lên đến 6,5-7 hecta. Thông tin do hãng thông tấn nhà nước KCNA đưa tin đã thu hút sự chú ý của giới quân sự quốc tế, bởi đây không chỉ là bước tiến trong công nghệ vũ khí quy ước mà còn thể hiện rõ nỗ lực hiện đại hóa lực lượng tên lửa của Bình Nhưỡng.

Tên lửa Hwasongpho-11 Ka, còn được biết đến với tên gọi quốc tế là Hwasong-11A hoặc KN-23 theo phân loại của Mỹ, thuộc dòng tên lửa đạn đạo tầm ngắn (SRBM) một tầng sử dụng nhiên liệu rắn.

Theo các nguồn phân tích quân sự, tên lửa Hwasongpho-11 Ka có chiều dài khoảng 8,77 mét, đường kính 1,1 mét và trọng lượng phóng dao động từ 3.415 đến 8.729 kg. Đầu đạn có thể mang tải trọng từ 500 đến 1.500 kg, bao gồm cả phiên bản hạt nhân và thông thường.

Nhờ động cơ nhiên liệu rắn, tên lửa Hwasongpho-11 Ka có khả năng triển khai nhanh từ bệ phóng di động, sẵn sàng chiến đấu chỉ trong vài phút, một ưu điểm nổi bật so với các loại tên lửa sử dụng nhiên liệu lỏng truyền thống.

Điểm nổi bật nhất trong cuộc thử nghiệm lần này nằm ở đầu đạn bom chùm (cluster-bomb warhead). Khác với đầu đạn đơn truyền thống, loại bom chùm này chứa hàng loạt đầu đạn con (submunitions) phân tán rộng khi được kích nổ.

Triều Tiên hôm thứ Năm cho biết họ đã tiến hành một loạt các cuộc thử nghiệm vũ khí, bao gồm các tên lửa được gắn đầu đạn bom chùm và các hệ thống tác chiến điện tử. Bức ảnh tư liệu chụp vào tháng 1/2026 cho thấy một vụ bắn thử hệ thống pháo phản lực phóng loạt. (Ảnh tư liệu: KCNA/EPA)

Hãng KCNA khẳng định đầu đạn mới có thể bao phủ và phá hủy mục tiêu với mật độ cao nhất trên diện tích 6,5-7 hecta, tương đương khoảng 10 sân bóng đá tiêu chuẩn.

Các chuyên gia quân sự so sánh đây giống như “mưa thép” (steel rain), tạo ra hiệu quả sát thương diện rộng, đặc biệt phù hợp với mục tiêu tập trung như sân bay, kho đạn hoặc đơn vị bộ binh.

Diện tích bao phủ lớn như vậy cho thấy Triều Tiên đã cải tiến đáng kể công nghệ phân tán và ngòi nổ của đầu đạn con, giúp tăng cường khả năng phá hủy mục tiêu mà không cần độ chính xác tuyệt đối.

Về quỹ đạo bay, tên lửa Hwasongpho-11 Ka được thiết kế theo kiểu bán đạn đạo (quasi-ballistic), bay ở độ cao thấp và có khả năng cơ động linh hoạt giữa chừng.

Vụ thử tên lửa đạn đạo tầm ngắn (SRBM) Hwasong-11A của Triều Tiên vào tháng 5/2025 | Ảnh: KCNA (9/5/2025)

Thiết kế này lấy cảm hứng từ hệ thống tên lửa Iskander của Nga, giúp tên lửa Hwasongpho-11 Ka khó bị hệ thống phòng thủ tên lửa hiện đại như Patriot của Hàn Quốc phát hiện và đánh chặn.

Trong lần bắn thử gần đây, tên lửa Hwasongpho-11 Ka đã bay xa hơn 700 km với độ cao tối đa chỉ khoảng 60 km, chứng tỏ khả năng né tránh radar và duy trì tốc độ cao ở giai đoạn cuối.

Những đặc tính này biến tên lửa Hwasongpho-11 Ka thành vũ khí lý tưởng cho các cuộc tấn công chiến thuật nhanh chóng, chính xác.

Cuộc thử nghiệm tên lửa Hwasongpho-11 Ka không chỉ khẳng định trình độ tự chủ công nghệ của Triều Tiên trong lĩnh vực công nghệ đầu đạn bom chùm mà còn thể hiện sự kết hợp hài hòa giữa tốc độ triển khai, khả năng cơ động và sức mạnh phá hủy diện rộng.

Dù thông tin chi tiết về hệ thống dẫn đường chính xác vẫn được giữ bí mật, các nguồn phân tích quân sự quốc tế đều nhận định đây là bước tiến quan trọng giúp Bình Nhưỡng nâng cao năng lực tác chiến hiện đại, đặc biệt trong bối cảnh căng thẳng khu vực.