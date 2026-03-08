Trong bối cảnh căng thẳng Trung Đông ngày càng leo thang, hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối THAAD nổi lên như một biểu tượng của công nghệ quân sự hiện đại, với khả năng đánh chặn chính xác các mối đe dọa từ tên lửa đạn đạo ở độ cao lên đến 200km. Do Lockheed Martin phát triển, THAAD không chỉ là một hệ thống phòng thủ mà còn là minh chứng cho sự tiến bộ trong lĩnh vực radar và công nghệ hit-to-kill, giúp các quốc gia như Mỹ, Israel và Hàn Quốc bảo vệ lãnh thổ khỏi các cuộc tấn công tầm xa. Với tỷ lệ đánh chặn thành công 100% trong các cuộc thử nghiệm, THAAD đang được nâng cấp mạnh mẽ để đối phó với cả tên lửa siêu thanh, hứa hẹn thay đổi cục diện chiến lược toàn cầu.

Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) của Quân đội Mỹ tại Israel. Ảnh: Staff Sgt. Cory D. Payne/US Air Force/File/edition.cnn.com

Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối THAAD, viết tắt của Terminal High Altitude Area Defense, được thiết kế để bảo vệ các khu vực rộng lớn khỏi tên lửa đạn đạo tầm ngắn, tầm trung và tầm xa ở giai đoạn cuối của quỹ đạo bay.

Được Quân đội Mỹ đưa vào vận hành từ năm 2008, THAAD hoạt động dựa trên nguyên lý hit-to-kill, nghĩa là sử dụng động năng học để tiêu diệt mục tiêu mà không cần đầu đạn nổ, giảm thiểu thiệt hại phụ và tăng độ chính xác.

Mỗi khẩu đội THAAD bao gồm các thành phần chính như radar AN/TPY-2, bệ phóng di động với 6-8 tên lửa đánh chặn, trung tâm chỉ huy và điều khiển, cùng hệ thống hỗ trợ logistics.

Radar AN/TPY-2 là trái tim của hệ thống, sử dụng công nghệ mảng pha quét điện tử chủ động để phát hiện và theo dõi mục tiêu ở khoảng cách lên đến 1.000km, với khả năng phân biệt giữa mục tiêu thật và mồi nhử.

Tên lửa đánh chặn của THAAD có chiều dài khoảng 6,17 mét, đường kính 0,37 mét và trọng lượng 900kg, được đẩy bằng động cơ tên lửa rắn hai giai đoạn, đạt tốc độ Mach 8.24 (khoảng 2,8 km/s).

THAAD là hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối mạnh mẽ của Mỹ được triển khai hỗ trợ Israel. Ảnh: Topwar

THAAD có thể đánh chặn mục tiêu ở độ cao từ 40 đến 200km, cả trong và ngoài tầng khí quyển, với tầm bắn hiệu quả 200km và khả năng bao phủ khu vực bán kính 100-150km.

Công nghệ cốt lõi của THAAD nằm ở hệ thống dẫn đường tiên tiến, kết hợp cảm biến hồng ngoại và radar để đảm bảo va chạm trực tiếp với mục tiêu.

Không giống các hệ thống phòng thủ khác như Patriot chỉ tập trung vào tầm thấp, THAAD chuyên về giai đoạn cuối tầm cao, bổ sung cho mạng lưới phòng thủ tên lửa đạn đạo toàn diện của Mỹ.

Chi phí cho một khẩu đội THAAD ước tính khoảng 800-1.000 triệu USD, bao gồm 48 tên lửa đánh chặn, với mỗi quả tên lửa có giá khoảng 12-15 triệu USD.

Đến năm 2026, Lockheed Martin đã tăng công suất sản xuất tên lửa đánh chặn lên gấp bốn lần, từ 96 lên 400 quả mỗi năm, đáp ứng nhu cầu triển khai toàn cầu.

THAAD được thiết kế để đánh chặn tên lửa ở giai đoạn tiếp cận mục tiêu. Ảnh: Defense News

Hệ thống này đã chứng minh hiệu quả trong thực tế, khi được Mỹ triển khai tại Israel vào năm 2024 để chống lại các cuộc tấn công từ Iran, nơi THAAD phối hợp với Iron Dome và Arrow để tạo lớp phòng thủ đa tầng.

Mặc dù mạnh mẽ, THAAD vẫn đối mặt với thách thức từ công nghệ tên lửa siêu thanh, vốn di chuyển với tốc độ vượt Mach 5 và quỹ đạo khó dự đoán.

Các nguồn tin gần đây cho thấy Mỹ đang nghiên cứu nâng cấp THAAD để tích hợp khả năng chống siêu vượt âm (hypersonic), bao gồm cải tiến radar và phần mềm dẫn đường.

Tại Hàn Quốc và UAE, THAAD đã được tích hợp vào hệ thống chỉ huy liên kết với các nền tảng khác của Mỹ, nâng cao khả năng chia sẻ dữ liệu thời gian thực.

Xét về tổng thể, THAAD không chỉ là một công cụ phòng thủ mà còn là yếu tố then chốt trong chiến lược răn đe, giúp duy trì cân bằng sức mạnh trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương và Trung Đông.