Trong khi thế giới thường chú ý đến các tên lửa tầm trung và tầm xa như Etemad hay Fattah-2 của Iran, tên lửa Raad-500 (hay Thunder 500) vẫn giữ vai trò then chốt trong kho vũ khí chiến thuật tầm ngắn của Tehran. Ra mắt chính thức ngày 9/2/2020 bởi Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), tên lửa Raad-500 được quảng bá là bước tiến đáng kể so với dòng Fateh-110 nhờ vật liệu composite nhẹ và động cơ mới. Bài phân tích dựa trên các nguồn uy tín như Iran Watch, Missile Defense Advocacy Alliance và báo cáo JINSA (tháng 2/2026) để làm rõ những ưu điểm công nghệ thực tế cũng như những hạn chế còn tồn tại của loại tên lửa này.

Hỏa lực tên lửa Iran năm 2026: Còn lại bao nhiêu sức mạnh và tầm bắn thực sự của chúng là bao xa?

Tên lửa Raad-500 Iran thuộc họ Fateh, là tên lửa đạn đạo tầm ngắn (SRBM) sử dụng nhiên liệu rắn hoàn toàn.

Thông số kỹ thuật nổi bật nhất là trọng lượng chỉ 1.750kg, giảm một nửa so với Fateh-110 nhờ thân tên lửa làm từ vật liệu composite (carbon fiber) thay vì kim loại truyền thống.

Chiều dài tên lửa Raad-500 ngắn hơn đáng kể (khoảng 7,6m), nhưng tầm bắn lại tăng lên 500km, cao hơn 200km so với phiên bản cũ.

Động cơ Zohair (Zoheir) composite tiên tiến giúp tên lửa Raad-500 đạt tốc độ tối đa Mach 8, đồng thời cho phép thời gian chuẩn bị phóng rất ngắn.

Điểm nhấn quan trọng là đầu đạn tách sớm ngay ở giai đoạn giữa quỹ đạo, thay vì tách muộn như các tên lửa cũ, giúp tăng khả năng tránh bị hệ thống phòng thủ tên lửa đối phương phát hiện và đánh chặn.

Độ chính xác được đánh giá khoảng 30 mét (CEP), đủ để tấn công các mục tiêu điểm như căn cứ quân sự, radar hoặc kho nhiên liệu.

Ưu điểm lớn nhất của tên lửa Raad-500 nằm ở tính cơ động và khả năng sản xuất hàng loạt. Thiết kế composite nhẹ không chỉ giúp tên lửa dễ vận chuyển trên các bệ phóng di động mà còn giảm chi phí sản xuất, cho phép Iran bổ sung nhanh kho vũ khí ngay cả dưới lệnh trừng phạt.

Nhiên liệu rắn kết hợp với động cơ mới mang lại tính sẵn sàng chiến đấu cao, phù hợp cho các cuộc tấn công bất ngờ “bolt-from-the-blue” trong phạm vi khu vực Vịnh Ba Tư.

Các nguồn phân tích từ Washington Institute và CSIS Missile Threat nhấn mạnh rằng khả năng tách đầu đạn sớm là một cải tiến thông minh, khiến hệ thống phòng thủ Patriot hay Arrow của đối phương gặp nhiều khó khăn hơn.

Trong cuộc xung đột Mỹ-Israel-Iran gần đây (tháng 2/2026), tên lửa Raad-500 cùng dòng Fateh đã được sử dụng hiệu quả cho các đòn đánh chính xác tầm ngắn, chứng tỏ giá trị thực tiễn trong chiến lược “đánh chính xác, đánh số lượng lớn” của Iran.

Nhìn chung, đây là một nâng cấp khôn ngoan, giúp Tehran củng cố sức mạnh chiến thuật mà không cần công nghệ đột phá đắt đỏ.

Tuy nhiên, tên lửa Raad-500 vẫn tồn tại những hạn chế rõ rệt khi xét trên góc độ công nghệ thuần túy.

Phạm vi tầm bắn của tên lửa Raad-500 chỉ 500km khiến nó thuộc nhóm vũ khí chiến thuật chứ không phải chiến lược, không thể đe dọa các mục tiêu xa hơn như các tên lửa tầm trung khác.

Mặc dù tốc độ Mach 8 cao, nhưng tên lửa Raad-500 chưa đạt mức hypersonic thực thụ với khả năng cơ động liên tục trong khí quyển, nên vẫn dễ bị theo dõi hơn so với Fattah-2.

Việc dựa trên nền tảng Fateh cũ, dù đã cải tiến, cho thấy đây chủ yếu là phiên bản tối ưu hóa chứ chưa phải bước nhảy vọt.

Iran Watch và JINSA Report (2026) ghi nhận rằng dù chính xác cao, tên lửa Raad-500 vẫn chịu ảnh hưởng từ hạn chế tiếp cận linh kiện hiện đại do trừng phạt quốc tế, dẫn đến độ tin cậy thực chiến chưa được kiểm chứng đầy đủ trong điều kiện chiến tranh điện tử cường độ cao.

Hơn nữa, trong bối cảnh Iran đang giữ lại các tên lửa tiên tiến nhất làm dự trữ, tên lửa Raad-500 dù đã được triển khai vẫn chỉ là “ngựa ô” hỗ trợ chứ chưa phải mũi nhọn thay đổi cán cân khu vực.

Tên lửa Raad-500 Iran đại diện cho một bước tiến thực tế và thông minh trong chương trình tên lửa đạn đạo tầm ngắn của Tehran: vừa giảm trọng lượng, tăng tầm xa và khả năng sống sót, vừa duy trì được sản xuất quy mô lớn.

Những ưu điểm về vật liệu composite và thiết kế tách đầu đạn sớm xứng đáng được ghi nhận, nhưng các hạn chế về phạm vi hoạt động và tính đột phá công nghệ khiến nó chưa thể được xem là “kẻ thay đổi cuộc chơi” thực sự.

Chỉ khi Iran tiếp tục công bố thêm dữ liệu thử nghiệm hoặc sử dụng rộng rãi trong xung đột, cộng đồng quốc tế mới đánh giá chính xác hơn giá trị lâu dài của loại vũ khí này.