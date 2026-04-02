Ngày 31/3/2026, startup không gian Hàn Quốc Innospace đã chính thức giới thiệu tên lửa Sebit, mẫu tên lửa cận/dưới quỹ đạo (suborbital) đa năng mới nhất được trang bị động cơ hybrid 3 tấn. Với khả năng bay lên độ cao hơn 50km và tập trung vào môi trường vi trọng lực cũng như kiểm tra linh kiện, tên lửa Sebit không chỉ bổ sung vào dòng sản phẩm của công ty mà còn mở ra phân khúc dịch vụ phóng thử nghiệm giá rẻ, nhanh chóng, một xu hướng đang bùng nổ trong ngành công nghiệp không gian toàn cầu.

Tên lửa suborbital Sebit của Innospace. Ảnh: Innospace/koreatimes.co.kr

Tên lửa Sebit suborbital đại diện cho bước tiến logic trong hành trình phát triển công nghệ hybrid rocket của Innospace.

Công ty bắt đầu từ mẫu tên lửa khoa học nhỏ Black Bird, sau đó xây dựng thành công dòng tên lửa orbital Hanbit sử dụng kết hợp động cơ hybrid và methane.

Giờ đây, tên lửa Sebit được thiết kế tối ưu hóa cho sản xuất hàng loạt và môi trường bay linh hoạt, tận dụng ưu điểm cốt lõi của công nghệ hybrid: an toàn cao hơn so với động cơ rắn hoặc lỏng truyền thống nhờ khả năng kiểm soát lực đẩy (thrust) chính xác, chi phí sản xuất thấp và ít rủi ro nổ.

Động cơ hybrid 3 tấn (khoảng 29,4 kN) của tên lửa Sebit được tinh chỉnh đặc biệt để đáp ứng nhu cầu bay cận/dưới quỹ đạo (suborbital) ngắn hạn, giúp tên lửa đạt vận tốc cần thiết để vượt qua tầng khí quyển mà không cần đạt tốc độ quỹ đạo.

Về thông số kỹ thuật, tên lửa Sebit được tối ưu cho các sứ mệnh suborbital với độ cao bay vượt 50km, đủ để tạo ra môi trường vi trọng lực kéo dài vài phút, điều kiện lý tưởng để thí nghiệm khoa học.

Trong suốt hành trình, hệ thống truyền dữ liệu thời gian thực liên tục gửi thông tin vị trí và trạng thái tải trọng (payload) về mặt đất, cho phép các kỹ sư giám sát và điều chỉnh ngay lập tức.

Thiết kế đa năng (multipurpose) của tên lửa Sebit tập trung vào ba nhóm nhiệm vụ chính: mô phỏng môi trường vi trọng lực, kiểm chứng chức năng của tải trọng khoa học và linh kiện không gian, cùng xác nhận công nghệ trong điều kiện tốc độ cao, độ cao lớn và cơ động mạnh.

Startup không gian Hàn Quốc Innospace ra mắt tên lửa suborbital đa năng SEBIT. Ảnh: Seoul Economic Daily/en.sedaily.com

Nhờ quỹ đạo suborbital, tên lửa Sebit sẽ tự động quay trở về Trái Đất sau khi hoàn thành sứ mệnh mà không cần vào quỹ đạo, giúp giảm đáng kể chi phí vận hành và thời gian chuẩn bị.

Innospace đã lên kế hoạch phóng thử nghiệm đầu tiên của tên lửa Sebit vào tháng 7/2026 tại Trung tâm Không gian Alcântara, Brazil, địa điểm được chọn để kiểm tra toàn diện hiệu suất và độ ổn định vận hành.

Việc lựa chọn bãi phóng quốc tế này cũng phản ánh chiến lược mở rộng thị trường toàn cầu của công ty, biến tên lửa Sebit thành nền tảng tích hợp cho cả phát triển phương tiện bay, dịch vụ kiểm tra đánh giá và phóng tải trọng độ cao.

So với các tên lửa suborbital cùng phân khúc, tên lửa Sebit nổi bật ở khả năng sản xuất hàng loạt nhờ công nghệ hybrid đã được kiểm chứng qua Hanbit, đồng thời giữ chi phí thấp, yếu tố then chốt giúp các viện nghiên cứu, doanh nghiệp công nghệ và trường đại học dễ dàng tiếp cận dịch vụ bay thử nghiệm.

Tên lửa Sebit không phải là bước ngoặt cách mạng về quy mô mà là minh chứng rõ nét cho chiến lược “mission-based rockets” của Innospace: xây dựng một hệ sinh thái hoàn chỉnh từ nghiên cứu phát triển đến dịch vụ thương mại.

Với động cơ hybrid 3 tấn làm trung tâm, khả năng bay ổn định trên 50km và hệ thống dữ liệu thời gian thực tiên tiến, tên lửa Sebit đang định vị Innospace như một trong những doanh nghiệp Hàn Quốc có khả năng đáp ứng nhanh nhất nhu cầu thí nghiệm không gian thực tế của khu vực và thế giới.

(Theo koreatimes.co.kr, en.yna.co.kr, en.sedaily.com, mk.co.kr)