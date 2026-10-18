Tên lửa KALCM Cheonryong đang trở thành vũ khí tấn công tầm xa nội địa quan trọng nhất của Hàn Quốc, với tầm bắn vượt 500 km và đầu đạn dual-stage (đầu đạn nổ kép hoặc đầu đạn 2 tầng nổ là loại đầu đạn trang bị hai giai đoạn kích nổ hoặc hai tầng xuyên phá hoạt động nối tiếp nhau trong cùng một lần tấn công) có khả năng xuyên tới 8 mét bê tông cốt thép, nhằm đối phó trực tiếp với hệ thống hầm ngầm kiên cố.

Tên lửa KALCM Cheonryong, tên gọi đầy đủ Korean Air-Launched Cruise Missile và còn được biết đến với nghĩa “Thiên Long”, là tên lửa hành trình phóng từ trên không do Agency for Defense Development của Hàn Quốc chủ trì phát triển, phối hợp cùng LIG Defense & Aerospace và Hanwha Aerospace sản xuất động cơ.

Chương trình bắt đầu từ năm 2018 với sự hỗ trợ chuyển giao công nghệ từ Taurus KEPD 350, dự kiến hoàn thiện phát triển năm 2028, sản xuất hàng loạt từ 2029 và đưa vào biên chế đầu những năm 2030.

Tên lửa KALCM Cheonryong nặng khoảng 1.360 kg, dài khoảng 4,6 đến 4,9 mét, được tối ưu hóa kích thước để tích hợp trên nhiều loại máy bay chiến đấu nội địa.

Động cơ turbofan do Hanwha Aerospace chế tạo cung cấp tốc độ cận âm, thường duy trì quanh mức Mach 0.9 và có thể vượt Mach 1 trong một số điều kiện.

KALCM Cheonryong là tên lửa hành trình phóng từ trên không của Hàn Quốc được phát triển từ năm 2018. Ảnh: NamuWiki

Tầm bắn của tên lửa KALCM Cheonryong vượt 500 km khi phóng từ tiêm kích KF-21 Boramae, có thể đạt 600 đến 800 km tùy quỹ đạo và độ cao, trong khi phiên bản giảm nhiên liệu trên FA-50 chỉ khoảng 350 km do giới hạn tải trọng.

Thiết kế thân tên lửa KALCM Cheonryong có hình dáng giảm diện tích phản xạ radar kết hợp vật liệu hấp thụ sóng giúp tăng khả năng sống sót khi bay thấp bám địa hình trong môi trường phòng không dày đặc.

Hệ thống dẫn đường đa lớp kết hợp TERCOM tham chiếu địa hình, GNSS, INS quán tính cùng đầu dò (seeker) hồng ngoại hình ảnh IIR hỗ trợ Image-Based Navigation và Automatic Target Recognition.

Bán kính sai số vòng tròn (CEP) khoảng 1 đến 2 mét, cho phép duy trì hiệu quả ngay cả khi tín hiệu vệ tinh bị nhiễu.

Đầu đạn tandem penetrator (đầu đạn kép/đầu đạn nối tiếp là loại đầu đạn gồm hai hoặc nhiều khối nổ được bố trí nối tiếp nhau ngay trên cùng một tên lửa hoặc đạn chống tăng, nhằm vượt qua các hệ thống giáp bảo vệ phức tạp hoặc công trình kiên cố) hai tầng được thiết kế chuyên biệt để xuyên qua lớp bảo vệ dày trước khi kích nổ bên trong, với khả năng phá hủy lên tới 8 mét bê tông cốt thép, phù hợp tấn công hầm chỉ huy, kho vũ khí và cơ sở hạ tầng ngầm.

Tên lửa dẫn đường không đối đất KALCM Cheonryong tầm xa do Hàn Quốc tự phát triển không chỉ đơn thuần là một loại vũ khí mới, mà còn là biểu tượng cho bước nhảy vọt trong năng lực tấn công độc lập của quốc gia.

(Nguồn ảnh: Cơ quan Mua sắm Quốc phòng Hàn Quốc - DAPA)

Một điểm nổi bật về tính sẵn sàng là khả năng lưu trữ nhiên liệu sẵn trong thời gian dài từ 5 đến 10 năm mà không cần bơm lại trước nhiệm vụ, giúp rút ngắn thời gian chuẩn bị so với một số tên lửa nhập khẩu.

Nền tảng phóng chính là tiêm kích KF-21 Boramae, bên cạnh FA-50 và các máy bay khác như F-15K. Hàn Quốc dự kiến sản xuất khoảng 200 quả trong giai đoạn đầu, bổ sung cho kho tên lửa Taurus KEPD 350 hiện có nhằm tăng cường năng lực tấn công sâu độc lập.

So với các tên lửa stand-off phương Tây như Taurus KEPD 350 hay JASSM, KALCM Cheonryong kế thừa nhiều ưu điểm xuyên phá và dẫn đường chính xác nhưng được điều chỉnh nhẹ hơn, rẻ hơn về dài hạn và phù hợp với học thuyết Kill Chain của Seoul.

(Học thuyết Kill Chain của Seoul là một chiến lược quân sự tấn công phủ đầu bằng vũ khí thông thường được Hàn Quốc phát triển nhằm đối phó với mối đe dọa… Bản chất cốt lõi của Kill Chain là ‘không chờ bị bắn mới bắn trả’).

Công nghệ nội địa hóa này không chỉ giảm phụ thuộc vào nguồn cung nước ngoài mà còn nâng cao khả năng răn đe trên bán đảo Triều Tiên, nơi các mục tiêu chiến lược thường được bảo vệ sâu dưới lòng đất.

Trong bối cảnh khu vực ngày càng căng thẳng, tên lửa KALCM Cheonryong thể hiện bước tiến quan trọng của ngành công nghiệp quốc phòng Hàn Quốc hướng tới tự chủ về vũ khí tấn công tầm xa.

(Theo airforce-technology.com, defensefeeds.com, wionews.com, euro-sd.com, naval-technology.com, missilethreat.csis.org)