Sở hữu tầm bắn kỷ lục 5.500 km và công nghệ tàng hình đỉnh cao, ‘mãnh thú’ tên lửa Kh-101 của Nga khẳng định vị thế tên lửa hành trình chiến lược uy lực bậc nhất hành tinh.

Trong số các dòng vũ khí chiến lược đang phục vụ trong Không quân Vũ trụ Nga, tên lửa hành trình phóng từ trên không Kh-101 do Cục Thiết kế Raduga nghiên cứu phát triển được coi là đỉnh cao của công nghệ chế tạo tên lửa tầm xa hiện đại.

Đóng vai trò là quả đấm thép chiến lược được trang bị trên các oanh tạc cơ Tu-160 và Tu-95MS, tên lửa Kh-101 không chỉ sở hữu khả năng ẩn mình tối ưu trước radar đối phương mà còn sở hữu tầm bắn vượt trội hoàn toàn so với mọi dòng tên lửa hành trình tương đương của phương Tây.

Tên lửa hành trình Kh-101. Ảnh: UNIAN

Thiết kế khí động học tàng hình và động cơ độc đáo

Tên lửa Kh-101 sở hữu kích thước đồ sộ với chiều dài lên tới 7,45 mét, đường kính thân 0,74 mét, sải cánh xòe 3,1 mét và trọng lượng cất cánh tối đa đạt khoảng 2.400 kg.

Dù mang kích thước lớn, tên lửa Kh-101 lại có diện tích phản xạ radar cực kỳ nhỏ nhờ thiết kế ngoại hình khí động học tiên tiến.

Thân tên lửa Kh-101 được tạo hình góc cạnh dạng hình thoi phẳng, vót nhọn về phía mũi, kết hợp sử dụng các lớp vật liệu hấp thụ sóng radar composite đúc nguyên khối.

Thiết kế này giúp giảm diện tích phản xạ radar của tên lửa Kh-101 xuống chỉ còn khoảng 0,01 m2, tương đương cỡ một con chim nhỏ, khiến việc phát hiện và theo dõi tên lửa từ xa trở nên cực kỳ khó khăn đối với các mạng lưới phòng không hiện đại.

Trái tim giúp tên lửa Kh-101 thiết lập kỷ lục tầm bắn chính là động cơ tuốc bin quạt đẩy TRDD-50A thu gọn.

Điểm đặc biệt trong cơ cấu vận hành là khi còn nằm trong khoang đạn hoặc treo dưới giá treo của máy bay mang, động cơ và hai cánh chính của tên lửa sẽ được thu gọn hoàn toàn vào bên trong thân.

Sau khi thả rơi, phần động cơ sẽ duỗi xuống phía dưới phần đuôi thân và hai cánh mở rộng, kích hoạt lực đẩy giúp tên lửa duy trì tốc độ bay hành trình ổn định từ 700 đến 900 km/h (Mach 0.6 đến 0.7).

Tầm bắn tối đa của tên lửa Kh-101 ước tính đạt từ 2.500 km đến 5.500 km, cho phép oanh tạc cơ Nga cất cánh và phóng tên lửa từ sâu trong lãnh thổ nội địa mà hoàn toàn không cần đi vào vùng phủ sóng của các hệ thống tên lửa phòng không đối phương.

Kho vũ khí của máy bay ném bom Tu-95. Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga

Hệ thống dẫn đường đa tầng và công nghệ so khớp quang điện tử Otblesk-U

Để đảm bảo khả năng đánh trúng mục tiêu với độ chính xác cao trên quãng đường bay kéo dài hàng nghìn kilômét, tên lửa Kh-101 được trang bị hệ thống dẫn đường phức hợp vô cùng hiện đại.

Ở giai đoạn hành trình ban đầu, tên lửa Kh-101 kết hợp giữa hệ thống dẫn đường quán tính INS độ chính xác cao và hệ thống định vị vệ tinh GLONASS kháng nhiễu SN-99.

Tên lửa bay men theo mặt đất ở độ cao cực thấp, chỉ từ 30 đến 70 mét, lợi dụng địa hình đồi núi và thung lũng để chui qua các khoảng trống trong lưới radar cảnh giới của đối phương.

Khi tiếp cận vùng mục tiêu, tên lửa Kh-101 kích hoạt hệ thống so khớp ảnh quang - điện tử Otblesk-U thế hệ mới.

Hệ thống này quét trực tiếp hình ảnh địa hình bên dưới và so sánh với kho dữ liệu bản đồ 3D chuẩn được nạp sẵn trong máy tính Baget-62 từ trước chuyến bay.

Cơ chế này giúp tên lửa Kh-101 tự động điều chỉnh đường bay với độ chính xác gần như tuyệt đối, với sai số lệch mục tiêu vòng tròn (CEP) chỉ từ 5 đến 7 mét.

Tên lửa Kh-101 mang theo khối đầu đạn nặng 400 đến 450 kg, chứa lượng lớn thuốc nổ cao cấp hoặc đầu đạn chuyên dụng, đủ sức phá hủy hoàn toàn các công trình hạ tầng kiên cố, trung tâm chỉ huy hoặc bến cảng.

Hình ảnh nạp tên lửa Kh-101 cho máy bay ném bom Tu-160M. Ảnh: Topcor.ru

Khả năng tác chiến điện tử và tự bảo vệ trên không

Không chỉ dừng lại ở tính năng tàng hình thụ động, các phiên bản tên lửa Kh-101 nâng cấp sản xuất gần đây còn được tích hợp khả năng tự vệ chủ động độc đáo chưa từng có trên các dòng tên lửa hành trình truyền thống.

Tên lửa Kh-101 được trang bị mô-đun bẫy mồi nhiệt và nhiễu kim loại L-504. Khi hệ thống cảm biến cảnh báo radar trên tên lửa phát hiện bị tên lửa phòng không hoặc radar đối phương khóa mục tiêu ở giai đoạn cuối, tên lửa Kh-101 sẽ tự động phóng ra các dải đạn bẫy nhiễu để đánh lừa đầu dò đối phương, gia tăng đáng kể xác suất sống sót và hoàn thành sứ mệnh đánh phá mục tiêu.

(Theo war-sanctions.gur.gov.ua, euro-sd.com)