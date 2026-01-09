Một máy bay tiêm kích-ném bom Mirage IIIEA ROSE của Không quân Pakistan (PAF) mang tên lửa hành trình phóng từ trên không Taimoor (ALCM) gắn ở điểm treo chính giữa thân máy bay. Hình ảnh: Ban Quan hệ Công chúng Liên quân (Inter-Services Public Relations)/thedefensepost.com

Ngày 3/1, Không quân Pakistan đã khiến thế giới chú ý khi thử nghiệm thành công tên lửa hành trình phóng từ trên không Taimoor, đạt chính xác tầm bắn 600km và đánh trúng mục tiêu mặt đất.

Đây không chỉ là bước tiến lớn trong năng lực tấn công chính xác của Pakistan mà còn là vũ khí nội địa hiện đại, có khả năng đối trọng với các hệ thống tương tự của đối thủ khu vực như Storm Shadow/SCALP của Ấn Độ.

Với thiết kế tàng hình, bay thấp ôm địa hình, Taimoor đang mở ra kỷ nguyên mới cho sức mạnh không kích standoff của Islamabad.

Tên lửa hành trình Taimoor là sản phẩm hoàn toàn nội địa của Pakistan, do các nhà khoa học và kỹ sư thuộc Không quân Pakistan (PAF) cùng các tổ chức quốc phòng liên quan phát triển.

Không quân Pakistan (PAF) tiến hành thành công thử nghiệm tên lửa Taimoor phát triển nội địa. Video: ISPR Official

Đây là loại tên lửa hành trình phóng từ trên không (air-launched cruise missile - ALCM), nghĩa là được phóng từ máy bay chiến đấu, cụ thể trong lần thử nghiệm đầu tiên là từ chiếc Mirage IIIEA ROSE – một nền tảng cũ nhưng đã được nâng cấp mạnh mẽ.

Việc sử dụng Mirage cho thấy Taimoor có tính tương thích cao, có thể tích hợp dễ dàng với các máy bay hiện có trong biên chế PAF, đồng thời mở rộng khả năng triển khai trên các nền tảng hiện đại hơn như JF-17 Thunder trong tương lai gần.

Một trong những điểm nổi bật nhất của Taimoor chính là tầm bắn lên đến 600km, được xác nhận qua thử nghiệm thực tế khi tên lửa bay quãng đường này và đánh trúng mục tiêu mặt đất với độ chính xác cao.

Tầm bắn này mang lại khả năng tấn công standoff, cho phép máy bay mẹ phóng tên lửa từ khoảng cách an toàn mà không cần tiếp cận sâu vào vùng phòng không đối phương.

Cận cảnh tên lửa hành trình phóng từ trên không Taimoor (ALCM). Ảnh: Cục Quan hệ Công chúng Liên quân

Không chỉ giới hạn ở mục tiêu trên đất liền, Taimoor còn được thiết kế để tấn công các mục tiêu trên biển, biến nó thành vũ khí đa năng trong các kịch bản tác chiến hiện đại.

Đầu đạn của tên lửa là loại thông thường (conventional warhead), tập trung vào sức công phá chính xác thay vì vũ khí hạt nhân, dù một số phân tích cho rằng nó có tiềm năng mang đầu đạn hạt nhân nếu cần.

Về thiết kế khí động học, Taimoor sở hữu cấu hình tàng hình với các đường nét góc cạnh giúp giảm tiết diện radar (low observable features), khiến nó khó bị phát hiện bởi hệ thống radar phòng không.

Kích thước tên lửa khá gọn gàng với chiều dài khoảng 4,38 mét, sải cánh 3,20 mét và trọng lượng tổng thể từ 1.100 đến 1.200kg. Trọng lượng này cho phép máy bay như Mirage mang theo mà không ảnh hưởng đến tải trọng bay.

Sau khi phóng, tên lửa triển khai cánh và đuôi để ổn định đường bay, chuyển sang chế độ bay hành trình độc lập.

Công nghệ bay là yếu tố then chốt tạo nên sức mạnh của Taimoor. Tên lửa hoạt động ở tốc độ cận âm, với vận tốc hành trình từ Mach 0.7 đến Mach 0.8 (khoảng 850-980 km/h), giúp tiết kiệm nhiên liệu và duy trì tầm bắn xa.

Đặc biệt, Taimoor có khả năng bay ở độ cao rất thấp, ôm sát địa hình (terrain-hugging flight) để tránh radar đối phương. Trong thử nghiệm, nó đã chứng minh khả năng này bằng cách duy trì đường bay thấp suốt quãng đường 600km.

Tên lửa có thể được phóng từ độ cao đa dạng, từ 610 mét đến 7.620 mét, mang lại sự linh hoạt lớn cho phi công trong các tình huống chiến đấu thực tế.

Tên lửa hành trình phóng từ trên không Taimoor (ALCM) trong một cuộc thử nghiệm bay. Ảnh: Cục Quan hệ Công chúng Liên quân

Hệ thống dẫn đường của Taimoor là sự kết hợp tiên tiến giữa các công nghệ hiện đại. Nó sử dụng hệ thống định vị quán tính (INS) kết hợp với dẫn đường vệ tinh (có thể là GPS hoặc hệ thống tương đương nội địa), cùng công nghệ terrain contour matching (TERCOM) để so sánh địa hình thực tế với bản đồ lưu trữ, đảm bảo độ chính xác cao ngay cả trong môi trường nhiễu điện tử.

Một số nguồn phân tích cho rằng tên lửa còn tích hợp đầu dò hình ảnh hoặc radar chủ động ở giai đoạn cuối để tăng cường khả năng khóa mục tiêu chính xác.

Nhờ đó, Taimoor có thể tấn công với sai số vòng tròn xác suất (CEP) rất nhỏ, phù hợp cho các mục tiêu chiến lược như căn cứ quân sự, radar hoặc tàu chiến.

Động cơ đẩy của Taimoor rất có thể là loại turbojet nhỏ gọn, tương tự các tên lửa hành trình cận âm khác, giúp duy trì tốc độ ổn định mà không tiêu hao quá nhiều nhiên liệu.

Thiết kế này ưu tiên tầm bắn xa và độ tin cậy hơn là tốc độ siêu âm, phù hợp với chiến lược tấn công chính xác từ xa của Pakistan.

So với các tên lửa hành trình phóng từ trên không khác trên thế giới, Taimoor có tầm bắn vượt trội hơn một số mẫu phương Tây ở cùng phân khúc, đồng thời khẳng định năng lực tự chủ công nghệ quốc phòng của Pakistan.

Thử nghiệm thành công ngày 3/1 không chỉ là minh chứng cho sự trưởng thành của ngành công nghiệp quốc phòng Pakistan mà còn gửi thông điệp mạnh mẽ về khả năng răn đe.

Với Taimoor, PAF giờ đây sở hữu vũ khí có thể thay đổi cục diện trong các xung đột khu vực, đặc biệt khi kết hợp với khả năng bay thấp và tàng hình để xuyên thủng phòng thủ tầng lớp.

Đây là bước đột phá thực sự, đánh dấu Pakistan gia nhập nhóm quốc gia có tên lửa hành trình nội địa tầm xa chất lượng cao.

Taimoor không chỉ là một tên lửa mà còn là biểu tượng của sự tự cường công nghệ. Với thông số kỹ thuật ấn tượng và hiệu suất đã được kiểm chứng, nó hứa hẹn sẽ trở thành trụ cột trong kho vũ khí không quân Pakistan trong nhiều năm tới.