Khi Thổ Nhĩ Kỳ chính thức giới thiệu tên lửa Tayfun Block 4 tại triển lãm quốc phòng IDEF 2025, thế giới quốc phòng đã chứng kiến một bước tiến đáng chú ý trong lĩnh vực tên lửa đạn đạo siêu thanh. Do Roketsan phát triển, phiên bản Block 4 không chỉ đánh dấu sự gia nhập của Ankara vào nhóm quốc gia sở hữu công nghệ hypersonic mà còn hứa hẹn thay đổi cục diện cân bằng chiến lược khu vực. Với tầm bắn được công bố lên đến 1.500 km, tốc độ Mach 5 trở lên và khả năng cơ động linh hoạt, tên lửa Tayfun Block 4 đang thu hút sự quan tâm mạnh mẽ từ các đối tác quốc tế, trong đó có Pakistan.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan ký tên lên tên lửa Tayfun Block-4 trong lễ khai trương các cơ sở sản xuất của ROKETSAN, lễ bàn giao sản phẩm sản xuất hàng loạt và lễ động thổ vào ngày 7/4/2026, tại Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ. Ảnh: en.yenisafak.com

Tên lửa Tayfun Block 4 được thiết kế như một tên lửa đạn đạo siêu thanh thực thụ, với kích thước lớn đáng kể so với các phiên bản trước.

Theo thông tin từ Roketsan và các nguồn chuyên ngành quân sự, tên lửa Tayfun Block 4 có chiều dài 10 mét, đường kính 938 mm và trọng lượng tổng thể đạt 7,2 tấn.

Kích thước này cho phép mang theo đầu đạn nặng từ 700 đến 1.000 kg, lớn hơn hẳn so với Block 3 chỉ khoảng 2.300 kg và dài 6,5 mét.

Việc tăng kích thước không chỉ nâng cao khả năng mang tải mà còn sử dụng nhiên liệu rắn, giúp tên lửa duy trì quỹ đạo ổn định và đạt vận tốc cực cao trong suốt hành trình.

Một trong những điểm nổi bật nhất của tên lửa Tayfun Block 4 chính là khả năng siêu thanh hypersonic.

Tên lửa có thể đạt và duy trì tốc độ vượt Mach 5, tương đương hơn 6.100 km/h, kết hợp với khả năng thay đổi quỹ đạo ở giai đoạn giữa (midcourse).

Tên lửa Tayfun Block-4 của Roketsan được trưng bày tại Triển lãm Công nghiệp Quốc phòng Quốc tế lần thứ 17 (IDEF) ở Istanbul tháng 7/2025. Theo các báo cáo, loại tên lửa này có thể vượt quá tốc độ Mach 5. Ảnh: turkishminute.com

Đặc tính này khiến việc đánh chặn trở nên cực kỳ khó khăn đối với hầu hết các hệ thống phòng không hiện nay.

Các nguồn phân tích nhấn mạnh đây là “bước nhảy vọt” so với các biến thể Tayfun trước chỉ đạt tầm bắn 280-560 km.

Phiên bản Block 4 mở rộng tầm bắn lên 1.000-1.500 km, biến nó thành vũ khí chiến lược có khả năng tấn công sâu vào lãnh thổ đối phương mà không cần đưa lực lượng vào vùng nguy hiểm.

Về đầu đạn, tên lửa Tayfun Block 4 sử dụng loại nổ mạnh phân mảnh (high-explosive blast fragmentation warhead) đa năng, được tối ưu hóa để tiêu diệt các mục tiêu kiên cố như hệ thống phòng không, trung tâm chỉ huy, kho chứa máy bay và cơ sở hạ tầng quan trọng.

Khả năng xuyên phá được nâng cao nhờ trọng lượng đầu đạn lớn hơn, cho phép tên lửa gây thiệt hại tối đa trong một đòn đánh chính xác.

Hệ thống dẫn đường tiên tiến GOLIS (go-onto-location-in-space) kết hợp định vị quán tính hỗ trợ GPS/GLONASS mang lại độ chính xác cao, với sai số vòng tròn có thể dưới 5 mét ngay cả ở tầm xa tối đa.

Tên lửa TAYFUN Block 4 được trưng bày tại triển lãm IDEF 2025 ở Istanbul. Nguồn ảnh: Tài khoản X của Turan Oguz/armyrecognition.com

Hơn nữa, tên lửa Tayfun Block 4 được trang bị khả năng chống nhiễu điện tử mạnh mẽ, giúp duy trì hiệu suất ngay cả khi đối phương kích hoạt các biện pháp gây nhiễu GPS hoặc chiến tranh điện tử.

Thiết kế tổng thể của tên lửa Tayfun Block 4 tập trung vào tính cơ động chiến đấu cao. Tên lửa được lắp trên bệ phóng di động 8x8 (transporter erector launcher) do xe tải DERMAN kéo, cho phép triển khai nhanh chóng và di chuyển linh hoạt trên địa hình đa dạng.

Việc sử dụng nhiên liệu rắn không chỉ tăng độ tin cậy mà còn rút ngắn thời gian chuẩn bị phóng, phù hợp với tác chiến hiện đại đòi hỏi tốc độ phản ứng cao.

So với các phiên bản trước, Block 4 thể hiện rõ sự tiến bộ về quy mô và hiệu suất, khẳng định chiến lược của Thổ Nhĩ Kỳ trong việc tự chủ công nghệ quốc phòng.

Tên lửa Tayfun Block 4. Ảnh: turdef.com

Tên lửa Tayfun Block 4 không chỉ là một sản phẩm quân sự mới mà còn phản ánh bước phát triển vượt bậc của ngành công nghiệp quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ.

Với sự kết hợp hoàn hảo giữa tốc độ siêu thanh, tầm bắn chiến lược, độ chính xác cao và khả năng sống sót trước các biện pháp phòng thủ hiện đại, tên lửa này đang định hình lại cách thức tiến hành các cuộc tấn công chính xác tầm xa trong tương lai.

Dù vẫn đang trong giai đoạn sản xuất hàng loạt dự kiến bắt đầu cuối năm 2026, tên lửa Tayfun Block 4 đã chứng minh rằng Thổ Nhĩ Kỳ không chỉ theo kịp mà còn có tiềm năng dẫn dắt xu hướng công nghệ hypersonic toàn cầu.