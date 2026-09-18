Ngày 16/9, MBDA công bố hoàn thành thành công vụ phóng thử nghiệm tên lửa chống hạm Teseo Mk2/E dành cho Hải quân Ý.

Trong chuyến bay hành trình được điều khiển kéo dài khoảng 20 phút, hệ thống đã xác nhận tầm bắn và thiết kế tổng thể, mở đường kết thúc giai đoạn phát triển để chuyển sang sản xuất với lô hàng đầu tiên dự kiến giao năm 2028.

Đây không chỉ là cột mốc kỹ thuật mà còn đánh dấu sự nâng cấp toàn diện dòng tên lửa Teseo/Otomat, biến nó từ vũ khí chống hạm truyền thống thành hệ thống tấn công sâu đa nhiệm với tầm xa hơn hẳn và khả năng thích ứng cao hơn trước các mối đe dọa hiện đại.

Tên lửa Teseo Mk2/E được phát triển trên nền tảng phiên bản Mk2/A đang phục vụ, nhưng mang tính tiến hóa rõ rệt. Hợp đồng phát triển, tích hợp và chứng nhận được ký năm 2021 với Cơ quan Vũ khí Hải quân Ý, tiếp nối bằng hợp đồng sản xuất năm 2025.

Mục tiêu là trang bị cho các tàu chiến mới và nâng cấp như PPA đa năng, tàu khu trục DDX tương lai, tàu frigate FREMM EVO cùng các đơn vị Horizon và FREMM hiện có.

MBDA hoàn tất thành công thử nghiệm bắn kiểm định tầm xa đối với tên lửa chống hạm mới TESEO MK2/E, đưa dòng vũ khí tấn công mặt biển kết nối mạng lưới với tầm bắn trên 350km của Hải quân Ý tiến gần hơn tới mốc bàn giao dự kiến vào năm 2028. (Ảnh: MBDA/armyrecognition.com)

Điểm then chốt nằm ở việc mở rộng tầm hoạt động lên hơn 350km ở chế độ bay sát mặt biển, gần gấp đôi so với các phiên bản trước đó vốn dao động quanh mức 180km.

Tầm xa này cho phép tàu phóng giữ khoảng cách an toàn hơn trước hệ thống phòng thủ đối phương, đồng thời hỗ trợ cả nhiệm vụ chống hạm lẫn tấn công mục tiêu mặt đất sâu trong nội địa.

Về thiết kế khí động và cấu trúc, tên lửa Teseo Mk2/E có chiều dài dưới 5 mét, trọng lượng khoảng 700kg khi bắt đầu giai đoạn hành trình và hộp phóng dưới 5,5 mét.

Một thay đổi đáng chú ý là tầng khởi tốc: thay vì cấu hình kép gắn hai bên thân như kiểu cũ, phiên bản mới sử dụng booster đơn gắn theo trục đuôi.

Thiết kế này giúp giảm kích thước tổng thể, cho phép các bề mặt điều khiển gấp gọn trong hộp phóng, tiết kiệm không gian đáng kể so với hệ thống cồng kềnh trước đây.

Kết hợp với thân máy và lớp phủ được tối ưu hóa nhằm giảm tín hiệu radar, tên lửa tăng khả năng tàng hình trong giai đoạn tiếp cận mục tiêu.

Động cơ hành trình kiểu khí thở duy trì tốc độ cận âm cao, trong khi khả năng cơ động cao-G ở giai đoạn cuối giúp nó né tránh phòng thủ điểm.

Hệ thống dẫn đường và đầu dò là nơi thể hiện rõ nhất bước tiến công nghệ. Tên lửa Teseo Mk2/E được trang bị đầu dò RF kiểu mảng pha điện tử chủ động AESA mới, kết hợp cảm biến quang điện tử tạo thành chế độ dual-mode.

Khả năng chống nhiễu điện tử được tăng cường, cho phép dẫn chính xác cả mục tiêu biển lẫn đất liền.

Liên kết dữ liệu hai chiều cho phép cập nhật mục tiêu, tái phân công hoặc hủy nhiệm vụ ngay trong chuyến bay, kết nối với hệ thống điều khiển nhiệm vụ trên tàu.

‘Sát thủ tàng hình’ Teseo Mk2/E mới của Ý nhân đôi tầm bắn, thêm khả năng tấn công đất liền. Ảnh: thedefensenews.com

Thời gian phản ứng được rút ngắn nhờ phần mềm lập kế hoạch tự động, trong khi vẫn giữ khả năng điều chỉnh thủ công theo tình hình chiến thuật thời gian thực.

Những tính năng này biến tên lửa Teseo Mk2/E thành vũ khí mạng hóa, phù hợp với môi trường chiến đấu hiện đại nơi thông tin liên tục thay đổi.

So với các thế hệ trước, tên lửa Teseo Mk2/E không chỉ kéo dài tầm bắn mà còn mở rộng vai trò.

Khả năng tấn công đất liền được hỗ trợ bởi hệ thống định vị chính xác và chế độ bay địa hình, cho phép tàu chiến thực hiện đòn đánh sâu từ khoảng cách an toàn với đầu đạn đủ sức gây thiệt hại đáng kể.

Việc hoàn tất thử nghiệm validation (thẩm định/xác thực là quá trình kiểm tra thực tế hoặc mô phỏng nhằm đảm bảo tên lửa và các hệ thống của nó thực sự đáp ứng đúng mục đích sử dụng và các yêu cầu đề ra trong môi trường hoạt động thực tế) sau lần phóng đầu năm 2024 (tập trung vào khí động và các thành phần mới, bao gồm booster axial) cho thấy chương trình đang đi đúng lộ trình.

Khi bước vào sản xuất, hệ thống này sẽ củng cố năng lực tấn công của Hải quân của Ý, đồng thời mở ra tiềm năng xuất khẩu nhờ hiệu suất chống hạm tiên tiến và tính linh hoạt đa nhiệm.

Sự ra đời của tên lửa Teseo Mk2/E phản ánh xu hướng chung của tên lửa hành trình cận âm hiện đại: tăng tầm bắn, giảm kích thước phóng, nâng cao độ chính xác và khả năng sống sót, đồng thời tích hợp sâu vào mạng chiến đấu.

Với mục tiêu giao hàng năm 2028, Hải quân Ý sẽ sớm sở hữu một lớp tấn công tầm xa đáng tin cậy, góp phần định hình cán cân sức mạnh trên Địa Trung Hải và xa hơn nữa.

(Theo navalnews.com, defence-industry.eu, ukdefencejournal.org.uk, aviationweek.com, .thedefensenews.com, armyrecognition.com)