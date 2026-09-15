Trong bối cảnh xung đột hiện đại ngày càng phụ thuộc vào số lượng và khả năng vượt phòng không, Nga vừa chính thức công bố tên lửa Dan-T - loại tên lửa phản lực được phát triển từ mục tiêu huấn luyện, có tầm bắn lên tới 450-500 km, đầu đạn nặng hơn 130 kg và chi phí sản xuất đủ thấp để triển khai hàng loạt.

Được giới thiệu lần đầu tại triển lãm El Alamein ở Ai Cập tháng 9/2026, tên lửa Dan-T không chỉ là phiên bản xuất khẩu của dòng vũ khí đang sử dụng tại Ukraine mà còn đại diện cho xu hướng tên lửa hành trình siêu rẻ, đa nền tảng phóng, buộc các hệ thống phòng không phải đối mặt với bài toán kinh tế mới.

Ở góc dưới bên phải là loại tên lửa mới Dan-T. Nguồn ảnh: UAK/Bộ phận báo chí UAK/1.ru

Dan-T, còn được ghi nhận dưới tên gọi tiếng Nga Дань-Т, xuất hiện như một sản phẩm kết hợp giữa công nghệ tên lửa hành trình truyền thống và đạn bay tuần kích.

Theo thông tin từ Rosoboronexport và các nguồn phân tích độc lập, đây là biến thể chiến đấu được chuyển hóa từ tên lửa mục tiêu Dan-M vốn dùng để huấn luyện lực lượng phòng không.

Quá trình biến đổi chủ yếu gồm việc loại bỏ dù hạ cánh và thấu kính Luneberg - hai thành phần tạo tín hiệu radar giả lập, đồng thời tích hợp đầu đạn thực sự và hệ thống dẫn đường hiện đại hơn.

Nhiều chuyên gia, bao gồm các nhà phân tích của Jane’s, nhận định tên lửa Dan-T thực chất là phiên bản xuất khẩu của S8000 Banderol, loại vũ khí phản lực đã được Nga sử dụng khá tích cực trong các chiến dịch gần đây.

Sự tương đồng về hình dáng thon dài, động cơ phản lực nhỏ và nguyên tắc “bắn rồi quên” càng củng cố nhận định này.

Nhiều chuyên gia nhận ra Dan-T là phiên bản xuất khẩu của tên lửa S8000 Banderol. Ảnh: Rosoboronexport/kommersant.ru

Về thông số kỹ thuật cốt lõi, các dữ liệu chính thức công bố tại triển lãm El Alamein cho thấy tên lửa Dan-T có trọng lượng phóng khoảng 268 kg, mang đầu đạn nặng khoảng 130 đến 135 kg.

Tốc độ tối đa của tên lửa Dan-T được ghi nhận ở mức 500 km/h theo tài liệu Rosoboronexport, dù một số nguồn phân tích đề cập khả năng đạt tới 750 km/h trong một số chế độ bay.

Tầm hoạt động là điểm nổi bật nhất: khi phóng từ máy bay, vũ khí có thể đạt 450 đến 500 km, trong khi phóng từ mặt đất khoảng cách giảm xuống còn khoảng 250 km.

Việc có thể phóng từ nhiều loại nền tảng, bao gồm Su-25SM3, Su-30SM, Su-34, Su-57, trực thăng Mi-28 cũng như các máy bay và trực thăng nước ngoài, tạo ra tính linh hoạt chiến thuật cao, cho phép triển khai từ khoảng cách an toàn hoặc từ các hướng bất ngờ.

Hệ thống dẫn đường của tên lửa Dan-T kết hợp định vị vệ tinh GNSS với hệ thống quán tính INS, sử dụng tín hiệu GLONASS và được cho là trang bị anten chống nhiễu kiểu Kometa-16 ở các phiên bản nâng cấp.

Tên lửa Dan-T của Nga vũ khí tầm xa vừa rẻ vừa khó đánh chặn đang thay đổi cục diện chiến trường. Ảnh: united24media.com

Nguyên tắc hoạt động “bắn rồi quên” nghĩa là sau khi rời khỏi máy bay mang, vũ khí tự động bay theo quỹ đạo đã lập trình sẵn dựa trên bản đồ số và tọa độ mục tiêu, không cần sự can thiệp liên tục của phi công.

Một đặc điểm kỹ thuật quan trọng được Rostec nhấn mạnh là chế độ bay đặc biệt nhằm giảm khả năng bị phát hiện bởi hệ thống phòng không.

Theo một số phân tích, tên lửa Dan-T có thể duy trì độ cao khoảng 9 km trong phần lớn hành trình, vượt ngoài tầm hiệu quả của nhiều loại pháo phòng không tầm thấp, đồng thời sở hữu hình dạng thân giúp giảm diện tích phản xạ radar.

Sự kết hợp giữa tốc độ phản lực, kích thước tương đối nhỏ và quỹ đạo cao khiến việc đánh chặn trở nên tốn kém và khó khăn hơn so với các máy bay không người lái cánh quạt thông thường.

Từ góc độ công nghệ, tên lửa Dan-T nằm ở vị trí trung gian giữa đạn bay tuần kích (loitering munition) và tên lửa hành trình chiến thuật.

Tên lửa Dan-T ‘bắn rồi quên’, rẻ đến giật mình, phòng không cạn túi, thay đổi cục diện chiến trường. Ảnh: defencesecurityasia.com

Nó không có khả năng lượn vòng kéo dài như một số loại đạn bay tiên tiến nhưng bù lại sở hữu tốc độ cao hơn và đầu đạn nặng hơn đáng kể so với hầu hết các UAV tấn công một chiều.

Việc sử dụng động cơ phản lực cỡ nhỏ, vốn đã được sản xuất hàng loạt từ thời Dan-M, giúp giảm chi phí và tăng khả năng sản xuất đại trà.

Các nguồn tin cho biết Nga đang hướng tới mục tiêu sản xuất khoảng 10.000 quả trong năm 2027, với chi phí ước tính thấp hơn khoảng 35% so với một số hệ thống tiền nhiệm.

Điều này tạo ra lợi thế kinh tế rõ rệt: đối phương buộc phải sử dụng tên lửa đánh chặn đắt đỏ để tiêu diệt một vũ khí giá rẻ, dẫn đến sự hao mòn tài nguyên phòng không theo thời gian.

Khả năng thích ứng đa nền tảng và tiềm năng trang bị hệ thống dẫn đường cuối quang điện tử trong tương lai càng mở rộng phạm vi ứng dụng của tên lửa Dan-T.

Tên lửa Dan-T được gắn trên trực thăng Mi-28 tại triển lãm El Alamein, tháng 9/2026. Ảnh: en.defence-ua.com

Không chỉ phục vụ các nhiệm vụ tấn công sâu trong lãnh thổ đối phương nhằm tiêu diệt kho tàng, phương tiện kỹ thuật hay vị trí phòng thủ, loại vũ khí này còn có thể được sử dụng để bão hòa hệ thống phòng không bằng số lượng lớn.

Việc Nga công khai giới thiệu tên lửa Dan-T tại triển lãm quốc tế cho thấy tham vọng xuất khẩu, đặc biệt hướng tới các quốc gia đang tìm kiếm giải pháp tấn công chính xác với chi phí hợp lý mà không phụ thuộc hoàn toàn vào các tên lửa hành trình truyền thống đắt đỏ.

Tên lửa Dan-T phản ánh xu hướng phát triển vũ khí hiện đại: ưu tiên sự cân bằng giữa hiệu quả chiến đấu, khả năng sản xuất hàng loạt và tính kinh tế.

Với thông số tầm bắn 450-500 km, đầu đạn hơn 130 kg, tốc độ phản lực và khả năng vượt phòng không ở mức độ nhất định, loại vũ khí này buộc các bên liên quan phải đánh giá lại chiến lược phòng thủ tầng.

Dù còn nhiều câu hỏi về độ chính xác thực tế trong môi trường bị nhiễu sóng mạnh và tỷ lệ thành công dài hạn, sự xuất hiện của tên lửa Dan-T đã khẳng định Nga đang đẩy mạnh hướng đi sản xuất vũ khí chính xác giá rẻ quy mô lớn.

(Theo voennoedelo.com, 1.ru, eadaily.com, kommersant.ru, united24media.com, eurasiantimes.com, defencesecurityasia.com, en.defence-ua.com)