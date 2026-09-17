Trong bối cảnh căng thẳng ngày càng gia tăng, dòng tên lửa DF-15 của Trung Quốc bất ngờ trở lại tâm điểm chú ý sau khi mảnh vỡ được cho là thuộc biến thể DF-15A xuất hiện tại Yemen.

Đây không chỉ là một hệ thống vũ khí đã ra đời từ thập niên 1980, mà còn là minh chứng cho khả năng nâng cấp liên tục, giúp nó duy trì giá trị chiến đấu ngay cả khi đối mặt với các hệ thống phòng không tiên tiến ngày nay.

Bài viết phân tích chuyên sâu công nghệ và thông số kỹ thuật của toàn bộ dòng tên lửa này, từ phiên bản gốc đến các biến thể cải tiến, để làm rõ vì sao tên lửa DF-15 vẫn đóng vai trò quan trọng trong kho vũ khí của Bắc Kinh.

Các biến thể của dòng tên lửa DF-15. Ảnh: armyrecognition.com

Dòng tên lửa DF-15 (Dong Feng-15), còn được biết đến với tên gọi xuất khẩu M-9 và mã hiệu NATO CSS-6, được phát triển từ giữa những năm 1980 bởi Học viện Công nghệ Động cơ Tên lửa của Trung Quốc.

Mục tiêu ban đầu là tạo ra một hệ thống tên lửa đạn đạo tầm ngắn cơ động cao, nhiên liệu rắn, có thể triển khai nhanh chóng trên xe phóng tự hành đường bộ.

Quá trình thiết kế hoàn tất vào cuối thập niên 1980 và hệ thống chính thức đi vào biên chế khoảng năm 1990. Đây là tên lửa đơn tầng, sử dụng nhiên liệu rắn nên thời gian chuẩn bị phóng rất ngắn, chỉ khoảng 30 phút, giúp tăng đáng kể khả năng sống sót trước các cuộc tấn công phủ đầu.

Về mặt cấu trúc cơ bản, tên lửa DF-15 có chiều dài khoảng 9,1 mét, đường kính 1 mét và trọng lượng phóng khoảng 6.200 kg; mang đầu đạn đơn nặng từ 500 đến 750 kg, có thể là đầu đạn thông thường nổ mạnh, đầu đạn hạt nhân với đương lượng nổ khoảng 50 đến 350 kiloton, hoặc các loại đầu đạn chuyên dụng như đạn chùm, xuyên bê tông hay chống đường băng.

Hệ thống dẫn đường ban đầu dựa chủ yếu vào quán tính, với sai số vòng tròn (CEP) dao động từ 100 đến 300 mét. Tầm bắn của phiên bản gốc (tên lửa DF-15) đạt khoảng 600 km, đủ để đe dọa các mục tiêu khi phóng từ đất liền Trung Quốc.

Vận tốc đầu đạn khi tái nhập khí quyển vượt quá Mach 6, tạo ra sức công phá mạnh và khiến việc đánh chặn trở nên khó khăn hơn.

Biến thể tên lửa DF-15A đánh dấu bước nâng cấp quan trọng về độ chính xác và tầm bắn. Phiên bản này dài hơn một chút, khoảng 10 mét ở một số tài liệu và được trang bị cánh điều khiển ở đuôi cùng các bề mặt khí động trên đầu đạn tái nhập.

Tên lửa DF-15B Trung Quốc. Ảnh: missilethreat.csis.org

Hệ thống dẫn đường được bổ sung cập nhật GPS và dẫn đường pha cuối bằng radar, giúp giảm CEP xuống còn khoảng 30 đến 45 mét.

Tầm bắn tăng lên gần 900 km trong khi vẫn duy trì khả năng mang đầu đạn khoảng 600 kg. Những cải tiến này biến tên lửa DF-15A thành vũ khí chính xác cao hơn, phù hợp cho các nhiệm vụ tấn công điểm quan trọng như sở chỉ huy, sân bay hoặc kho chứa.

Phiên bản tên lửa DF-15B tiếp tục đẩy xa hơn khả năng của dòng tên lửa này. Biến thể này tích hợp đầu đạn tái nhập cơ động MaRV, kết hợp radar chủ động và máy đo khoảng cách laser, giúp độ chính xác được cải thiện đáng kể, có thể xuống còn vài chục mét hoặc tốt hơn trong điều kiện lý tưởng.

Hình dáng đầu đạn thay đổi rõ rệt với cấu trúc triconic và cánh điều khiển, cho phép thay đổi quỹ đạo trong giai đoạn cuối để tránh hệ thống phòng thủ tên lửa.

Tầm bắn được duy trì ở mức khoảng 800 km, đồng thời khả năng xuyên phá mục tiêu kiên cố được nâng cao. Đây là phiên bản thể hiện rõ nét tư duy công nghệ của Trung Quốc trong việc kết hợp dẫn đường quán tính với các cảm biến hiện đại và khả năng cơ động cuối đường bay.

Biến thể tên lửa DF-15C được thiết kế với trọng tâm vào khả năng xuyên sâu; mang đầu đạn chuyên dụng có thể xuyên qua lớp bê tông cốt thép dày, phù hợp cho các mục tiêu ngầm hoặc hầm chỉ huy.

Tầm bắn khoảng 700 km, nhưng sức công phá tập trung vào khả năng xuyên phá hơn là bán kính sát thương rộng. Một số nguồn cho rằng phiên bản này cũng được trang bị hệ thống dẫn đường tiên tiến hơn, kết hợp Beidou của Trung Quốc để giảm phụ thuộc vào GPS nước ngoài.

Trong số các phiên bản sau này thuộc dòng tên lửa DF-15, tên lửa DF-15B là một bước tái thiết kế quy mô hơn. Thay đổi rõ rệt nhất ở bên ngoài của phiên bản là đầu đạn tái nhập dạng hình nón ba tầng (triconic) được trang bị các cánh điều khiển, một cấu trúc được nhận định rộng rãi là tích hợp đầu đạn tái nhập cơ động (MaRV). Ảnh: twz.com

Về mặt công nghệ tổng thể, điểm mạnh lớn nhất của dòng tên lửa DF-15 nằm ở tính cơ động cao nhờ xe phóng TEL 8x8, khả năng phóng nhanh và độ tin cậy của nhiên liệu rắn.

Việc tích hợp dần các công nghệ dẫn đường hiện đại cùng đầu đạn MaRV giúp các biến thể sau này có khả năng xuyên thủng một số lớp phòng thủ tên lửa tầm thấp và trung.

Tuy nhiên, đây vẫn là tên lửa đạn đạo tầm ngắn truyền thống, quỹ đạo bay cao và thời gian bay ngắn khoảng 6 đến 7 phút ở tầm trung, khiến nó dễ bị phát hiện bởi radar cảnh báo sớm hơn so với tên lửa hành trình hoặc siêu thanh.

Trong bối cảnh gần đây, việc xuất hiện mảnh vỡ được nhận định là booster của tên lửa DF-15A tại Yemen đã làm dấy lên nhiều câu hỏi về khả năng xuất khẩu hoặc chuyển giao công nghệ của dòng tên lửa này.

Dù Trung Quốc chưa chính thức xác nhận, sự kiện cho thấy các biến thể của tên lửa DF-15 vẫn đang được duy trì và có thể đã được sử dụng trong thực chiến, khẳng định giá trị thực tiễn của nền tảng thiết kế gần 40 năm tuổi sau nhiều lần nâng cấp.

Dòng tên lửa DF-15 không chỉ là sản phẩm của giai đoạn đầu phát triển lực lượng tên lửa chiến thuật Trung Quốc mà còn là ví dụ điển hình về chiến lược nâng cấp liên tục.

(Theo scmp.com, armyrecognition.com, missilethreat.csis.org, timesofindia.indiatimes.com, sofx.com, defence-blog.com, twz.com)