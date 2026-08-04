Tôi cần bổ sung canxi và thích ăn các món tôm hoặc tép. Xin chuyên gia cho biết tôi chọn tép được không và công dụng của thực phẩm này như thế nào? (Vũ Ngọc Hoan - Hà Nội).

PGS Nguyễn Duy Thịnh - nguyên giảng viên Viện Công nghệ Thực phẩm, Đại học Bách khoa Hà Nội tư vấn:

Tép là món ăn rất giàu dinh dưỡng, tương đương với tôm. Ưu điểm của tép là giá thành tốt hơn. Bạn có thể chọn tép thay tôm trong trường hợp kinh tế eo hẹp.

Tép chứa một nguồn protein gần như tinh khiết. Trong 100g tép tươi chứa 18,4g protein, 11μg vitamin B12.

Ngoài ra, thực phẩm này còn giàu vi chất dinh dưỡng như canxi, sắt, selen và omega-3. Canxi giúp duy trì xương, răng chắc khỏe; sắt hỗ trợ tạo hồng cầu, phòng thiếu máu; selen có vai trò chống oxy hóa, tăng cường miễn dịch.

Tép - món ăn dân dã nhưng giàu dinh dưỡng. Ảnh: Hoa Linh.

1. Tốt cho tim mạch và não bộ

Tép là nguồn cung cấp omega-3 tự nhiên, giúp giảm cholesterol xấu, hỗ trợ tuần hoàn máu và giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch. Omega-3 còn góp phần cải thiện trí nhớ, hỗ trợ hoạt động của não bộ và làm chậm quá trình lão hóa.

2. Giúp xương chắc khỏe, bổ sung nhiều khoáng chất

Ăn tép nguyên vỏ bổ sung canxi tự nhiên, hỗ trợ duy trì hệ xương và răng chắc khỏe, giảm nguy cơ loãng xương. Ngoài ra, tép còn chứa phốt pho, magie và sắt - những vi chất cần thiết cho quá trình tạo máu, chuyển hóa năng lượng và duy trì sức khỏe tổng thể.

3. Cung cấp protein chất lượng, hỗ trợ kiểm soát cân nặng

Tép giàu protein nhưng ít calo và chất béo bão hòa, duy trì khối cơ, hỗ trợ phục hồi cơ thể và tạo cảm giác no lâu. Đây là thực phẩm phù hợp với người tập luyện thể thao, người đang giảm cân hoặc cần chế độ ăn giàu đạm nhưng ít năng lượng.

Lưu ý khi ăn tép

Để tận dụng tối đa giá trị dinh dưỡng, người dân nên chọn tép tươi, có nguồn gốc rõ ràng và chế biến chín kỹ. Bạn cần tránh nấu tép ở nhiệt độ quá cao hoặc quá lâu vì có thể làm giảm hàm lượng omega-3.

Người có tiền sử dị ứng hải sản cần thận trọng khi sử dụng. Đặc biệt, người mắc bệnh gout hoặc tăng acid uric máu nên hạn chế ăn tép do thực phẩm này chứa purin, có thể làm tăng nồng độ axít uric và khởi phát cơn gút.