LTS: Mới đây, trang CarExpert đã đăng tải bài viết đánh giá xe của biên tập viên Josh Nevett đưa ra góc nhìn về mẫu xe Geely EX2 dành cho thị trường Úc. VietNamNet xin chia sẻ lại góc nhìn này để độc giả tham khảo.

Geely EX2 2026 là mẫu hatchback điện cỡ nhỏ hoàn toàn mới của Geely, được định vị như một lựa chọn dễ tiếp cận dành cho người mua xe lần đầu hoặc khách hàng chủ yếu di chuyển trong đô thị.

Geely EX2 đang là một trong những mẫu xe điện rẻ nhất tại thị trường Úc. Ảnh: CarExpert

Geely EX2 2026 hiện được bán tại Úc với hai phiên bản gồm Complete giá từ 26.490 AUD (492 triệu đồng) và Inspire giá 30.990 AUD (576 triệu đồng), chưa bao gồm các chi phí đăng ký. Mức giá này giúp EX2 trở thành một trong những mẫu xe điện rẻ nhất tại Úc, chỉ xếp sau BYD Atto 1.

Trong cùng nhóm xe điện đô thị, Geely EX2 phải cạnh tranh với MG 4 EV Urban, BYD Dolphin và GAC Aion UT. Trong khi đó, người mua vẫn có nhiều lựa chọn xe xăng truyền thống như MG 3, Suzuki Swift, Mazda2 hay Toyota Yaris với mức giá tương đối cạnh tranh.

Cabin rộng rãi và trang bị nhiều hơn kỳ vọng

Ngay từ bản Complete, Geely EX2 đã có danh sách trang bị khá đáng chú ý như đèn pha LED, ghế bọc da giả, ghế trước chỉnh điện, màn hình kỹ thuật số 8,8 inch phía sau vô-lăng và màn hình cảm ứng trung tâm 14,6 inch, hỗ trợ Apple CarPlay không dây. Bản Inspire được thử nghiệm có thêm sưởi ghế trước và vô-lăng, cần gạt mưa cảm biến, cốp chỉnh điện và đèn viền nội thất.

Nội thất của Geely EX2 được đánh giá là rộng rãi so với một chiếc xe hatchback cỡ nhỏ đô thị.

Một số tính năng vốn thường chỉ xuất hiện trên những mẫu xe đắt tiền hơn cũng được trang bị trên EX2 như chức năng cấp điện cho thiết bị bên ngoài V2L công suất 3,3kW. Dù thuộc nhóm xe đô thị cỡ nhỏ, nhưng không gian bên trong của Geely EX2 được đánh giá rộng hơn những gì người dùng có thể hình dung từ ngoại hình.

Theo đánh giá của CarExpert, người cao khoảng 1,85 m vẫn có thể ngồi thoải mái ở cả hàng ghế trước và sau. Sàn xe phẳng cũng giúp hành khách ngồi giữa dễ chịu hơn. Đây là lợi thế đáng kể khi so với nhiều mẫu hatchback chạy xăng cùng kích thước.

Ngoài ra, Geely còn gây ấn tượng bằng số lượng ngăn chứa đồ. Hãng cho biết EX2 có tới 30 ngăn chứa đồ, dù con số này bao gồm cả những khoảng trống dưới ghế hàng thứ hai. Đáng chú ý nhất là ngăn chứa đồ dạng kéo dung tích 10 lít.

Xe có nhiều khu vực để đồ dành cho hành khách.

Không gian rộng dưới hàng ghế sau cũng là một điểm cộng, dù sẽ hữu dụng hơn nếu được bổ sung thêm các ngăn hoặc túi cố định đồ. Một điểm đáng chú ý khác là cần số được đưa lên cột lái, nhờ đó giải phóng không gian ở khu vực trung tâm.

Khoang hành lý có dung tích 375 lít, thuộc nhóm lớn trong phân khúc hatchback cỡ nhỏ. Chưa kể, xe còn có khoang chứa đồ phía trước dung tích 70 lít, đủ để chứa dây sạc hoặc bộ sửa chữa lốp.

Công suất thấp nhưng vẫn linh hoạt trong phố

Phiên bản EX2 Inspire được đội ngũ CarExpert thử nghiệm công suất 85kW, mô-men xoắn 150 Nm, trong khi bản Complete sẽ có công suất thấp hơn, chỉ 60kW. Đây rõ ràng không phải những con số ấn tượng nếu đặt cạnh nhiều mẫu xe điện hiện nay. Xe mất khoảng 11,5 giây để tăng tốc 0-100km/h. Tuy nhiên, lái xe trong đô thị, EX2 vẫn cho cảm giác nhanh nhẹn và dễ điều khiển.

Công suất 85kW, mô-men xoắn 150 Nm không phải những con số ấn tượng nếu đặt cạnh nhiều mẫu xe điện hiện nay.

Dung lượng pin cũng là điểm khác biệt lớn. Geely EX2 Complete dùng pin LFP 35,3kWh, cho phạm vi hoạt động 252km theo chuẩn WLTP. Bản Inspire sử dụng pin 47,1kWh, nâng tầm hoạt động lên 345km sau mỗi lần sạc đầy. Với một mẫu xe điện đô thị cỡ nhỏ, thông số này phù hợp hơn với nhu cầu di chuyển hàng ngày trong thành phố thay vì những hành trình đường dài.

So với đối thủ cạnh tranh trực tiếp BYD Dolphin sử dụng dẫn động cầu trước, Geely EX2 lại đặt động cơ điện ở phía sau để dẫn động bánh sau. Bên cạnh đó, xe còn sử dụng hệ thống treo McPherson phía trước và đa liên kết phía sau cũng là điều hiếm thấy ở một mẫu xe giá rẻ.

Khi chạy trên những đoạn đường quanh co, chiếc xe vẫn duy trì được tốc độ và nhịp vận hành ổn định. Geely EX2 cũng khá yên tĩnh khi chạy trên đường cao tốc, giúp người ngồi trong xe tránh được tiếng ồn bên ngoài tốt hơn so với các mẫu xe lớn hơn và đắt tiền hơn. Dù vậy, nếu thường xuyên di chuyển trên đường cao tốc hoặc cần khả năng tăng tốc mạnh, EX2 không phải lựa chọn lý tưởng.

Điểm yếu lớn nằm ở hệ thống treo

Nếu hệ truyền động không phải vấn đề đáng lo, hệ thống treo lại là điểm khiến Geely EX2 mất điểm. Dù được trang bị hệ thống treo đa liên kết phía sau và bộ mâm 16 inch, xe vẫn cho cảm giác khá xóc khi đi qua đường gồ ghề.

Hệ thống treo của Geely EX2 không thật sự tốt khi đi qua những đoạn đường xấu.

Thân xe thường xuyên nảy lên xuống, trong khi phần đuôi thiếu khả năng kiểm soát khi vượt qua những đoạn đường xấu. Các mối nối mặt đường, gờ nhỏ hay vạch phản quang cũng có thể tạo ra những cú xóc khá rõ trong cabin.

Khả năng vận hành thể thao cũng không phải thế mạnh. Khi vào cua nhanh, EX2 có hiện tượng nghiêng thân và thiếu lái. Hệ thống lái phản ứng tương đối chậm khi thực hiện những góc cua gắt.

Công nghệ nhiều nhưng cũng gây phiền

Sự phụ thuộc vào công nghệ là một trong những điểm gây tranh cãi của Geely EX2. Xe không có nút khởi động truyền thống. Người lái chỉ cần ngồi vào ghế, đạp phanh và xe sẵn sàng hoạt động.

Người lái phải mất nhiều thao tác để điều chỉnh các tính năng trên màn hình giải trí trung tâm cỡ lớn.

Việc quá nhiều chức năng bị nhồi nhét vào màn hình trung tâm cũng là một vấn đề. Một số tính năng cần thiết bị ẩn sâu, đòi hỏi người lái phải mất nhiều lần chạm mới có thể sử dụng. Trợ lý giọng nói có lúc hữu ích nhưng khả năng nhận diện câu lệnh chưa thực sự hoàn hảo.

Các hệ thống hỗ trợ lái đôi khi can thiệp khá nhiều, nhưng may mắn là người lái có thể nhanh chóng tắt thông qua menu thiết lập trên màn hình.

Nhận định

Geely EX2 2026 tạo ra một hướng tiếp cận khá khác biệt trong nhóm xe điện giá rẻ. Xe không mạnh, không có khả năng sạc siêu nhanh nổi bật và phạm vi hoạt động cũng chỉ ở mức vừa phải. Bù lại, EX2 có dẫn động cầu sau, hệ thống treo đa liên kết, cabin rộng, nhiều trang bị và mức giá dễ tiếp cận.

Nếu ưu tiên một mẫu xe điện nhỏ gọn để đi phố, đề cao sự êm ái và muốn một sản phẩm khác biệt, Geely EX2 là lựa chọn đáng cân nhắc. Ngược lại, người cần một chiếc xe điện mạnh, tăng tốc nhanh, đi đường dài thường xuyên hoặc yêu cầu khả năng sạc tốc độ cao nên cân nhắc các lựa chọn khác.

Theo CarExpert

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