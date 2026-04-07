Phương thức thi tuyển

Được thực hiện theo 2 vòng:

- Vòng 1: Thi kiểm tra kiến thức chung bằng trắc nghiệm trên máy tính, gồm 2 phần:

Phần I: Kiến thức chung, gồm 60 câu hỏi kiểm tra hiểu biết về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật về ngành Giáo dục; về vị trí việc làm dự tuyển. Thời gian thi 60 phút.

Phần II: Ngoại ngữ, 30 câu hỏi, thực hiện bằng một trong 5 ngoại ngữ (Anh, Nga, Pháp, Đức, Trung Quốc hoặc một ngoại ngữ khác hay tiếng dân tộc thiểu số) theo yêu cầu của vị trí việc làm. Thời gian thi 30 phút.

Đối với vị trí việc làm không yêu cầu ngoại ngữ hoặc tiếng dân tộc thiểu số thì không phải tổ chức thi phần II.

Kết quả thi vòng 1 được xác định theo số câu trả lời đúng cho từng phần thi. Người dự tuyển trả lời đúng từ 50% số câu hỏi trở lên sẽ được thi tiếp vòng 2.

Các trường hợp được miễn thi ngoại ngữ gồm:

- Vòng 2: Đánh giá năng lực thông qua thực hành sư phạm.

Căn cứ vào đặc điểm và yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển, người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền quyết định lựa chọn một trong ba hình thức thi: Vấn đáp, thực hành giảng dạy hoặc thi viết.

Nếu thi viết, có thể thi trắc nghiệm, tự luận hoặc trắc nghiệm kết hợp với tự luận.

Nội dung thi kiểm tra kiến thức, kỹ năng thực hành sư phạm theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển.

Thi vấn đáp trong 30 phút; thi viết 180 phút; thời gian thi thực hành giảng dạy do người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng quyết định.

Thang điểm cho các phần thi vấn đáp, thực hành giảng dạy và thi viết là 100 điểm.

Phương thức xét tuyển

Xét tuyển nhà giáo được thực hiện theo 2 vòng:

- Vòng 1: Kiểm tra điều kiện dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm, nếu đáp ứng đủ thì người dự tuyển được tham dự vòng 2.

Hội đồng tuyển dụng kiểm tra việc đáp ứng yêu cầu ngoại ngữ hoặc tiếng dân tộc thiểu số theo thông tin người dự tuyển kê khai tại Phiếu đăng ký dự tuyển. Sau khi trúng tuyển, ứng viên nộp bản sao văn bằng, chứng chỉ ngoại ngữ hoặc chứng chỉ tiếng dân tộc thiểu số.

Trường hợp vị trí việc làm cần tuyển yêu cầu trình độ ngoại ngữ hoặc tiếng dân tộc thiểu số, cơ quan tuyển dụng sẽ thông báo cụ thể yêu cầu về văn bằng, chứng chỉ.

Thí sinh được miễn thi ngoại ngữ nếu đã đáp ứng yêu cầu về trình độ ngoại ngữ hoặc tiếng dân tộc thiểu số theo quy định.

Với các trường hợp không được miễn thi ngoại ngữ, Hội đồng tuyển dụng tổ chức sát hạch để đánh giá năng lực ngoại ngữ hoặc tiếng dân tộc thiểu số.

- Vòng 2 được thực hiện theo quy định của hình thức thi tuyển nhà giáo.

Các cơ sở giáo dục ngoài công lập tuyển dụng nhà giáo theo trình tự, thủ tục, nội quy của đơn vị và cũng phải đánh giá năng lực người đăng ký dự tuyển thông qua thực hành sư phạm theo quy định. Việc xác định người trúng tuyển do cơ sở giáo dục quyết định, bảo đảm công khai, minh bạch.

