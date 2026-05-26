Ngày mai, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân sẽ bắt đầu thăm chính thức Thái Lan. Đây là lần đầu tiên Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới thăm Thái Lan, chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh năm 2026 hai nước cùng nhau kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (6/8/1976 - 6/8/2026).

Đại sứ Thái Lan tại Việt Nam Urawadee Sriphiromya chia sẻ, Thái Lan rất mong chờ được đón tiếp Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam. Không chỉ ở cấp chính phủ mà còn cả người dân, trong đó có rất nhiều người Thái gốc Việt mong đợi được chào đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước.

Năm nay hai nước đánh dấu 50 năm quan hệ ngoại giao, đây là một dấu mốc hết sức ý nghĩa, phản ánh sự tin cậy, tôn trọng lẫn nhau cũng như mối quan hệ hợp tác gần gũi, thân tình giữa hai nước.

Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại bản Noỏng Ôn, thị xã Mương, tỉnh Udon Thani, Đông Bắc Thái Lan. Đây là khu di tích đầu tiên về Bác Hồ, về quá trình hoạt động cách mạng của Người tại Thái Lan trong giai đoạn 1928-1929. Ảnh: Khaosod

Thái Lan và Việt Nam hiện là Đối tác Chiến lược toàn diện, hợp tác giữa hai nước đang ngày càng gắn bó, chặt chẽ và được tăng cường mạnh mẽ hơn nữa. Với tư cách là Đại sứ, bà Urawadee Sriphiromya cảm thấy vinh dự và tự hào khi một chuyến thăm mang tính lịch sử như vậy diễn ra trong nhiệm kỳ công tác.

Chuyến thăm phản ánh sâu sắc sự tin cậy, tôn trọng lẫn nhau và tình cảm thân thiết giữa hai quốc gia. Năm 2025, hai nước đã nhất trí cùng hợp tác trên nền tảng Đối tác Chiến lược toàn diện, vốn là cấp độ hợp tác cao nhất mà Việt Nam thiết lập với một quốc gia đối tác. Thái Lan là một trong những nước đầu tiên thiết lập quan hệ Đối tác Chiến lược tăng cường với Việt Nam. Đại sứ nhìn nhận, Việt Nam chỉ thiết lập khuôn khổ hợp tác này với một số ít quốc gia.

Do đó, trong chuyến thăm, hai bên sẽ thảo luận chi tiết về cách thức thúc đẩy khuôn khổ hợp tác này trong thời gian tới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Đại sứ Urawadee Sriphiromya. Ảnh: TTXVN

Chuyến thăm cũng diễn ra trong bối cảnh quốc tế đối mặt với nhiều thách thức. Việc lãnh đạo hai nước tham vấn, trao đổi về cách thức hỗ trợ lẫn nhau để vượt qua những khó khăn là điều rất đáng trân trọng.

Thái Lan đánh giá cao vai trò của Việt Nam. Năm ngoái, Việt Nam đã đăng cai lễ mở ký Công ước Liên Hợp Quốc về chống tội phạm mạng. Bộ trưởng phụ trách của Thái Lan đã tham dự hội nghị ký kết này. Đây là một ví dụ điển hình cho cam kết của Việt Nam cùng Thái Lan và các quốc gia khác trong việc giải quyết vấn đề nghiêm trọng, ảnh hưởng tới người dân và cả nền kinh tế.

Đại sứ cũng đánh giá cao việc Việt Nam chủ động đăng cai tổ chức Diễn đàn Tương lai ASEAN (AFF) - một sáng kiến quan trọng, tạo không gian đối thoại không chỉ cho các cơ quan chính phủ mà còn thu hút giới học giả, khu vực tư nhân, các đảng chính trị và đại diện các thành phố ASEAN. Việc kết nối mạng lưới các thành phố thông minh có ý nghĩa thực tiễn cao, bởi lãnh đạo các thành phố là những người trực tiếp đại diện và gắn bó với người dân.

Đại sứ tin tưởng, chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ đạt được nhiều kết quả hết sức tốt đẹp.

Quan hệ Việt Nam và Thái Lan đang ở giai đoạn gần gũi, gắn bó nhất

Nhìn lại hợp tác song phương, Đại sứ Urawadee Sriphiromya chia sẻ, bất chấp các cú sốc toàn cầu thì kim ngạch thương mại song phương vẫn tăng trưởng mạnh mẽ, hiện đã vượt mốc 23 tỷ USD và đang tiến sát mục tiêu 25 tỷ USD.

Về đầu tư, Thái Lan đã tăng từ vị trí thứ 9 lên thứ 8 trong số các nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất tại Việt Nam, thể hiện niềm tin vững chắc của khu vực tư nhân Thái Lan vào các chính sách tạo môi trường thuận lợi của Chính phủ Việt Nam.

Đại sứ cho biết, đã nghe nhiều doanh nghiệp đầu tư vào Việt Nam từ 40 năm trước chia sẻ rằng họ rất hài lòng và cho rằng quan hệ giữa hai nước đang ở giai đoạn gần gũi, gắn bó nhất từ trước tới nay.

Giao lưu nhân dân là nền tảng vô cùng vững chắc cho quan hệ hai nước, khách du lịch giữa hai nước tăng trưởng đáng kể.

Thai Festival 2026 diễn ra tại Hoàng thành Thăng Long nhân kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Thái Lan. Ảnh: SIAM Thailand

Năm 2025, Hà Nội là một trong 6 thủ đô được chọn để tổ chức Thai Festival - dự án quảng bá văn hóa trọng điểm của Thái Lan. Năm nay, sự kiện này được tổ chức vào tháng 3 vừa qua để kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao và chỉ trong ba ngày đã thu hút hơn 20.000 lượt khách tham dự tại khu vực hồ Hoàn Kiếm và Hoàng thành Thăng Long.

Đại sứ bày tỏ xúc động khi chứng kiến đông đảo người dân Việt Nam tới tham dự và trải nghiệm lễ hội.

Hợp tác an ninh - quốc phòng với dấu ấn mới cách đây khoảng 1 tuần khi tàu Hải quân Hoàng gia Thái Lan thăm cảng TPHCM sau 11 năm nhằm chào mừng 50 năm quan hệ ngoại giao, minh chứng cho tin cậy chiến lược ngày càng cao.

Trong hợp tác đa phương, hai nước cùng chia sẻ lập trường quan điểm quyết tâm thúc đẩy một khu vực hòa bình, ổn định, dựa trên luật lệ, duy trì sự đoàn kết của ASEAN và lựa chọn cách tiếp cận cân bằng với các nước lớn để giữ khu vực tránh xa xung đột, tập trung phát triển kinh tế - xã hội.



