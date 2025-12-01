Tờ The Nation tối 30/11 đưa tin, Trung tướng Worathep Boonya, Tư lệnh Quân khu 3 Thái Lan, mới đây đã xác nhận việc quân đội nước này bắn đạn khói 120mm cảnh báo sau khi phát hiện 5 quả đạn pháo cối của Myanmar rơi xuống vùng biên giới Mae Sot.

"Sau khi nhận được báo cáo, Tổng tư lệnh Lục quân Hoàng gia Thái Lan phê chuẩn các hành động cảnh cáo. Sau đó, lực lượng đặc nhiệm bắn bốn quả đạn khói 120mm về phía khu vực giao tranh. Tình hình chung hiện đã trở lại bình thường", tướng Worathep cho biết.

Ảnh: The Nation

Theo báo cáo ban đầu, đây là trường hợp đạn lạc khi quân đội Myanmar nổ ra giao tranh với các nhóm vũ trang ở tỉnh Tak. Các quả đạn cối đã làm hư hại một nhà dân ở Thái Lan, đồng thời khiến hai công dân Myanmar, bao gồm một phụ nữ và một trẻ em, bị thương trong vụ việc. Cả hai người này đã được đưa tới bệnh viện, và đang ở tình trạng an toàn.

Tướng Worathep kết luận sự cố trên bằng việc chỉ đạo Lực lượng đặc nhiệm Rajamanur tăng cường giám sát khu vực biên giới, với ưu tiên cao nhất là đảm bảo an toàn cho người dân Thái Lan sinh sống gần đó.