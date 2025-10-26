Theo tờ Straitstimes, lễ ký kết tuyên bố chung giữa Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul và Thủ tướng Campuchia Hun Manet và diễn ra trong ngày khai mạc Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 47, dưới sự chứng kiến ​​của Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim, người đang giữ vai trò Chủ tịch ASEAN và Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Trước đó, Thái Lan và Campuchia đã đồng thuận di dời vũ khí hạng nặng ra khỏi biên giới chung, triển khai rà phá bom mìn, đối phó với các tổ chức lừa đảo và tiến hành khảo sát biên giới chung.

Lễ ký tuyên bố chung thỏa thuận hòa bình Thái Lan - Campuchia có sự chứng kiến của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Khmer Times

Phát biểu trước lễ ký kết, ông Trump cho hay: "Giờ đây, các quý ông sắp ký văn bản chúng tôi gọi là Hiệp định hòa bình Kuala Lumpur. Cả hai nước đều đồng ý chấm dứt mọi hành động thù địch và nỗ lực xây dựng mối quan hệ láng giềng tốt đẹp”.

Tổng thống Mỹ nói thêm, 18 tù binh Campuchia cũng sẽ được trả tự do. Ngoài ra, quan sát viên từ các nước ASEAN bao gồm Malaysia sẽ được triển khai để đảm bảo hòa bình giữa Campuchia và Thái Lan.

Ông Trump mô tả thỏa thuận giữa Thái Lan và Campuchia là "thỏa thuận hòa bình tuyệt vời". Ông xem đây là một trong 8 cuộc xung đột mà ông tuyên bố đã giúp giải quyết trong nhiệm kỳ tổng thống của mình, bao gồm cả thỏa thuận thả con tin do Mỹ làm trung gian giữa Israel và Phong trào Hồi giáo Hamas vào ngày 8/10.

Căng thẳng ở khu vực biên giới tranh chấp giữa Thái Lan và Campuchia bùng phát thành các cuộc đụng độ quân sự trong năm nay, cướp đi sinh mạng của ít nhất 43 người và khiến hơn 300.000 người ở cả hai bên biên giới phải rời bỏ nhà cửa đi lánh nạn.

Một lệnh ngừng bắn vô điều kiện đã đạt được vào ngày 28/7 sau các cuộc đàm phán giữa Thái Lan và Campuchia.

Tại lễ ký kết tuyên bố chung về thỏa thuận hòa bình, Thủ tướng Campuchia Hun Manet nhấn mạnh, động thái đánh dấu khoảnh khắc lịch sử và sâu sắc đối với hai nước, đồng thời tái khẳng định "niềm tin chung rằng hòa bình luôn có thể đạt được khi các quốc gia có đủ can đảm và trí tuệ để cùng nhau theo đuổi". Ông Hun Manet đồng thời bày tỏ sự biết ơn đối với ông Trump vì những hành động quyết đoán và kiên định của lãnh đạo Nhà Trắng.

Về phần mình, Thủ tướng Thái Lan Anutin khẳng định, cả hai bên đã đồng ý nhanh chóng rút vũ khí hạng nặng khỏi khu vực biên giới để xây dựng lòng tin và sự tin tưởng. Ngoài ra, Thái Lan sẽ bắt đầu quá trình trả tự do cho 18 binh sĩ Campuchia từng bị nước này bắt giữ.