Tờ The Nation ngày 19/11 đưa tin, Thủ tướng Charnvirakul mới đây đã tiết lộ về nội dụng cuộc điện đàm gần nhất với Tổng thống Mỹ Trump, trong bối cảnh tình hình biên giới Thái Lan - Campuchia tái diễn căng thẳng.

"Tổng thống Trump là một người thẳng thắn và chúng tôi đã có một cuộc trao đổi cởi mở. Việc Bangkok tạm đình chỉ thỏa thuận với Campuchia không có nghĩa hủy bỏ mọi thứ. Chúng tôi vẫn đang tiếp tục hoạt động rà phá bom mìn dựa trên quyết định của riêng mình và mục đích nhân đạo. Đây chính xác là điều ông Trump mong muốn", ông Anutin cho biết.

Ông Anutin tiết lộ, ông Trump đã cam kết sẽ đề nghị Campuchia không cản trở nỗ lực rà phá bom mìn của Thái Lan, đồng thời thúc đẩy quá trình này diễn ra nhanh nhất có thể.

Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul. Ảnh: The Nation

"Nếu chúng tôi làm nhanh, Tổng thống Trump thậm chí có thể giảm vài % thuế quan. Dù đây có thể chỉ là lời nói vui nhưng chúng tôi vẫn phải làm tốt nhất phần việc của mình", Thủ tướng Thái Lan phát biểu.

Khi được hỏi về việc Đại diện Thương mại Mỹ đã gửi thông báo cho Thái Lan về việc tạm dừng đàm phán thương mại, Thủ tướng Anutin trả lời: "Đừng quá chú tâm vào chi tiết này, mọi thứ có thể thay đổi bất kỳ lúc nào. Tình hình luôn biến động và trách nhiệm của chúng tôi là điều chỉnh để mang lại lợi ích lớn nhất cho đất nước".

Tuần trước, Thái Lan đã thông báo ngừng thực thi thỏa thuận hòa bình với Campuchia, đồng thời tạm dừng kế hoạch trả tự do cho 18 binh sĩ của Phnom Penh. Bangkok giải thích, động thái này do một số binh sĩ Thái Lan đã dẫm phải mìn chống bộ binh khi tuần tra biên giới.