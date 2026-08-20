"Ngay từ đầu, tôi cho rằng vấn đề quan trọng của tuyển Việt Nam là có sự thăng bằng về tâm lý. Đá ở Mỹ Đình, khán giả đông như vậy chúng ta hưng phấn, nhưng nhiều khi gặp phải đội bóng đá rắn, đá rát, có đấu pháp hợp lý và chơi quyết tâm thì lại tạo áp lực cho tuyển Việt Nam.

Thành ra, chúng ta luôn phải vào trận với tâm thế mình là nhà vô địch của giải đấu. Chúng ta có niềm kiêu hãnh, có trình độ, có đẳng cấp và lại có vốn hai bàn ở lượt đi. Vì vậy, tuyển Việt Nam thong dong đá. Kể cả Malaysia có chơi kiểu tương kế tựu kế thì đến một lúc nào đó cũng phải dâng cao đội hình, chứ không thể bị dẫn hai bàn ở lượt đi mà cứ thong thả mãi được.

Tuyển Việt Nam kiểm soát được thế trận trước Malaysia. Ảnh: S.N

Tôi nghĩ tuyển Việt nam chơi đúng theo cách như vậy. Chúng ta không vội vàng, chiếm lĩnh được trận đấu. Có những lúc đội không cầm bóng nhiều hơn đối thủ nhưng vẫn tạo ra các cơ hội. Mặc dù vậy, đội bóng của HLV Kim Sang Sik có sự phung phí", BLV Quang Huy đánh giá về màn thể hiện của tuyển Việt Nam trong chiến thắng 2-0 trước Malaysia.

Vai trò của Đình Bắc trận này chưa sắc như kỳ vọng, tuyển Việt Nam không thể ghi bàn cho tới khi Xuân Son vào sân. BLV Quang Huy phân tích: "Đình Bắc được trao cơ hội đá chính đúng ngày sinh nhật, các đồng đội cũng tạo cho anh những cơ hội. Tuy nhiên, có vẻ đối phương đã biết và bắt bài Đình Bắc nên anh có một số tình huống xử lý khá vội.

Trong khi đó, Malaysia phòng ngự khá tốt trong hiệp một. Tôi hình dung ngay rằng sang hiệp hai, chúng ta có những quân bài mới vào sân, khi đối thủ thấm mệt. Xuân Son khi ghi bàn vào lưới Malaysia ở lượt đi trên sân khách, cho tôi cảm nhận về sự sảng khoái và rất yên tâm, và lần này còn toả sáng hơn nữa".

Xuân Son tạo nên sự khác biệt. Ảnh: S.N

Nói thêm về nhân sự của tuyển Việt Nam, BLV Quang Huy nói: "Chúng ta có nhiều phương án trên hàng công. Cầu thủ đá chính cứ hết mình, và khi rời sân thì người vào thay mang lại những nét khác. Ngay cả khi vào sân từ ghế dự bị, các cầu thủ cũng có thể phát huy điểm mạnh của mình, bởi những đồng đội đá trước khiến đối phương rất mệt mỏi.

Tài Lộc hay Hoàng Hên không ghi bàn nhưng mọi người đừng nói họ không có nhiều đóng góp. Thực sự, họ vẫn là những nhân tố khác biệt. Dù có tuổi nhưng cả hai vẫn rất đặc biệt".

Về trận chung kết gặp kình địch Thái Lan, BLV Quang Huy chờ đợi cuộc đối đầu hấp dẫn, đồng thời cảnh báo tuyển Việt Nam về những sức ép lớn trong trận lượt đi: "Cho dù thế nào, Thái Lan được chơi trên sân nhà thì họ vẫn sẽ thể hiện tư thế của một đội cửa trên. Cách đá của Thái Lan là như vậy. Vì thế, khi thi đấu trên sân nhà, họ sẽ tìm cách gây sức ép lên tuyển Việt Nam.

Tuyển Việt Nam sẵn sàng nghênh chiến Thái Lan. Ảnh: S.N

Tôi muốn đội hình của chúng ta ở tuyến giữa có những cầu thủ có khả năng phòng ngự từ xa. Lê Phạm Thành Long là một trong những cầu thủ được HLV Kim Sang Sik để dành cho trận chung kết. Đây là một quân bài rất quan trọng. Ngoài Thành Long, chúng ta có thể tiếp tục xoay tua trên hàng công để phù hợp với bối cảnh của trận lượt đi.

Tôi tin tuyển Việt Nam có kết quả tốt ở lượt đi để tạo đà cho trận lượt về, với những tính toán chính xác của HLV Kim Sang Sik. Càng thi đấu, chúng ta càng bộc lộ sự phong phú và chiều sâu đội hình".

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