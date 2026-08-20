Tối 19/8, trên SVĐ Mỹ Đình, tuyển Việt Nam đánh bại Malaysia bằng cú đúp của tiền đạo Nguyễn Xuân Son, qua đó giành chiến thắng chung cuộc với tổng tỷ số 4-0 sau 2 lượt trận, đoạt vé vào chung kết ASEAN Cup 2026.

Ngay sau khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên, Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn xuống sân chúc mừng, động viên toàn đội sau chiến thắng thuyết phục trước Malaysia. Thay mặt VFF, ông Tuấn thưởng nóng cho Xuân Son và các đồng đội 1 tỷ đồng.

Tuyển Việt Nam sẵn sàng cho trận chung kết. Ảnh: S.N

Như vậy, tính đến thời điểm hiện tại, tuyển Việt Nam được thưởng 4.5 tỷ đồng (2 tỷ đồng sau vòng bảng và 1,5 tỷ đồng ở trận thắng bán kết lượt đi trước Malaysia). Số tiền thưởng này chắc chắn sẽ cao hơn nữa nếu như đoàn quân của HLV Kim Sang Sik bảo vệ ngôi vô địch ASEAN Cup.

Sau trận thắng Malaysia, các thành viên tuyển Việt Nam chỉ có vài tiếng đồng hồ ngủ lấy sức. Toàn đội phải dậy từ lúc 5h sáng ngày 20/8 để chuẩn bị di chuyển lên sân bay Nội Bài (Hà Nội). Chuyến bay chở tuyển Việt Nam sang Thái Lan dự kiến cất cánh vào lúc 8h50 phút.

Sau khi tới Thái Lan, tuyển Việt Nam có 2 buổi tập. So với đối thủ, thầy trò HLV Kim Sang Sik phải di chuyển nhiều hơn, có số ngày nghỉ ít hơn và bất lợi trên sân khách. Dù vậy, "Những chiến binh sao vàng" rất tự tin có thể giành một kết quả có lợi ở trận lượt đi, trước khi trở về sân nhà Mỹ Đình đá trận chung kết lượt về.

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