Không có bất ngờ nào diễn ra trên sân Mỹ Đình, khi tuyển Việt Nam tiếp tục thắng Malaysia 2-0 trong trận lượt về bán kết ASEAN Cup 2026.

Nguyễn Xuân Son bùng nổ với cú đúp, giúp Việt Nam vào chung kết. Trong khi đó, giấc mơ của Malaysia một lần nữa khép lại.

Việt Nam hoàn toàn vượt trội trước Malaysia. Ảnh: S.N

“Hy vọng gây bất ngờ trước Việt Nam ngay tại sân Mỹ Đình, trước hàng nghìn người hâm mộ đội chủ nhà, của đội tuyển Malaysia đã không thành hiện thực với thất bại 0-2”, tờ Metro của Malaysia bình luận.

“Kết quả này khiến thầy trò HLV Tan Cheng Hoe kết thúc hành trình với thất bại chung cuộc 0-4 sau hai lượt trận”.

Metro tiếp tục: “Trước trận đấu, Malaysia đặt mục tiêu tái hiện thành tích của đội tuyển năm 2014, khi từng tạo nên màn ngược dòng ngay tại Hà Nội ở vòng bán kết.

Tuy nhiên, mục tiêu đó đã không thể lặp lại khi đội chủ nhà nhập cuộc đầy chủ động và quyết tâm bảo vệ lợi thế 2-0 giành được ở trận lượt đi.

Đoàn Văn Hậu suýt đưa Việt Nam vượt lên sau gần 10 phút, nhưng cú đánh đầu của anh đi thẳng vào vị trí của thủ môn Azri Ghani. Malaysia tiếp tục chịu sức ép lớn. Hàng phòng ngự đội khách đứng vững cho đến khi hiệp 1 khép lại.

Bước sang hiệp 2, đội bóng của HLV Kim Sang Sik càng chơi mạnh mẽ hơn và liên tục tổ chức những đợt tấn công về phía khung thành Malaysia.

Nguyễn Xuân Son, vào sân từ băng ghế dự bị, phá vỡ thế bế tắc ở phút 62, trước khi hoàn tất cú đúp cho riêng mình ở những phút cuối.

Chiến thắng giúp Việt Nam vượt qua Malaysia với tổng tỷ số 4-0, giành quyền vào chung kết Cúp ASEAN gặp Thái Lan”.

Xuân Son vào sân và ghi cú đúp. Ảnh: S.N

Tờ Berita Harian có phần thất vọng: “Hy vọng của Malaysia về việc lần đầu tiên sau 8 năm giành quyền vào chung kết ASEAN Cup đã tan thành mây khói khi tiếp tục để thua ĐKVĐ Việt Nam với tổng tỷ số 0-4”.

“Sau thất bại 0-2 ở trận bán kết lượt đi trên sân nhà, Malaysia được kỳ vọng sẽ tạo nên màn ngược dòng trong trận lượt về tại sân Mỹ Đình”, Berita Harian bình luận. “Tuy nhiên, đoàn quân của HLV Tan Cheng Hoe một lần nữa nhận thất bại với tỷ số tương tự.

Trong hiệp 1, Malaysia chủ yếu phải dựa vào màn trình diễn của thủ môn Azri Ghani.

Bàn thắng mở tỷ số mà đội chủ nhà chờ đợi cuối cùng cũng đến ở phút 62. Cầu thủ vào sân thay người Xuân Son tận dụng tình huống lộn xộn trước khung thành Malaysia để đưa Việt Nam vượt lên.

Xuân Son tiếp tục khiến Malaysia thêm đau đớn khi hoàn tất cú đúp cá nhân ở phút 89 bằng một pha dứt điểm hiểm hóc, qua đó giúp Việt Nam giành vé vào chung kết Cúp ASEAN 2026”.

Việt Nam sẽ đá lượt đi chung kết trên sân Thái Lan vào ngày 22/8; lượt về ngày 26/8.

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