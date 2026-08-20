Dư luận Thái Lan đặc biệt quan tâm đến kết quả Việt Nam thắng Malaysia 2-0 ở lượt về bán kết ASEAN Cup 2026.

Kết quả trên sân Mỹ Đình tối 19/8 cũng xác định Việt Nam là đối thủ của Thái Lan trong cuộc chiến giành ngôi vô địch bóng đá Đông Nam Á.

Báo Thái Lan dành sự chú ý đặc biệt cho Nguyễn Xuân Son, người vào sân từ ghế dự bị nhưng chỉ cần khoảng 30 phút để tạo ra khác biệt.

Báo Thái Lan đặc biệt nhấn mạnh sự nổi bật của Xuân Son. Ảnh: S.N

Xuân Son ghi cả hai bàn trong chiến thắng 2-0 ở lượt về, lần lượt ở phút 62 và 89, giúp Việt Nam khép lại vòng bán kết với màn trình diễn đầy thuyết phục.

Thairath bình luận: “Trước trận đấu, Việt Nam nắm lợi thế lớn khi đã thắng Malaysia 2-0 ngay trên sân khách.

Trong hiệp 1, hai đội không thể ghi bàn và bước vào giờ nghỉ với tỷ số 0-0. Phút 53, Malaysia suýt mở tỷ số. Pavitran Gunalan tung cú sút mạnh bị Patrick Le Giang cản phá. Paulo Josue lao vào đá bồi, song thủ môn Việt Nam đẩy qua xà.

Phút 62, Việt Nam vươn lên dẫn 1-0. Sau pha bóng từ cánh trái, Tiến Anh tung cú dứt điểm đầu tiên nhưng bị hậu vệ Malaysia chặn lại. Tuy nhiên, Xuân Son nhanh hơn tất cả, lập tức đá bồi đưa bóng vào lưới.

Đến phút 89, Việt Nam tung đòn kết liễu Malaysia. Xuân Son tận dụng sức mạnh, tì đè vượt qua hậu vệ đối phương rồi đột phá vào vòng cấm trước khi dứt điểm qua người thủ môn, đưa bóng vào lưới”.

Tờ báo tiếp tục: “Chung cuộc, Việt Nam một lần nữa hạ Malaysia 2-0, qua đó thắng với tổng tỷ số 4-0 và giành quyền vào chung kết ASEAN Cup 2026 với Thái Lan”.

Các tờ báo Thái Lan đều nhấn mạnh đến thế trận áp đảo mà Việt Nam tạo ra trong phần lớn thời gian trận đấu, như sự nhắc nhở cho “Voi chiến” trước lượt đi trận chung kết diễn ra tại Rajamangala ngày 22/8.

“Đây là trận tái đấu của trận chung kết ASEAN Cup 2024, nơi Việt Nam giành chiến thắng chung cuộc 5-3”, Thairath nhấn mạnh.

Việt Nam gặp lại Thái Lan ở chung kết. Ảnh: SN

Siam Sport viết: “Việt Nam tái hiện chiến thắng trước Malaysia 2-0, Nguyễn Xuân Son lập cú đúp, vào chung kết gặp Thái Lan tại ASEAN Cup 2026.

Trong hiệp 1, Việt Nam chủ động tấn công và liên tục gây sức ép, tạo ra nhiều cơ hội ghi bàn. Tuy nhiên, hai đội bước vào giờ nghỉ với tỷ số 0-0.

Phút 62, Xuân Son, người được tung vào sân từ băng ghế dự bị, nhanh chóng xuất hiện đúng lúc để đá bồi đưa Việt Nam vượt lên dẫn 1-0.

Đến phút 89, Xuân Son nhận bóng và thoát xuống bên trái trước khi tung cú dứt điểm bằng chân trái, đưa bóng vào lưới, hoàn tất cú đúp, giúp Việt Nam thắng 2-0”.

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