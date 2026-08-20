Sau chiến thắng ấn tượng của tuyển Việt Nam trước Malaysia tại bán kết ASEAN Cup 2026, trang fanpage chính thức của AFC Asian Cup đã dành lời khen ngợi cho “Những Chiến binh Sao Vàng” bằng dòng trạng thái đầy ấn tượng: “Những Chiến binh Sao Vàng đang tỏa sáng, hướng tới Chung kết ASEAN Cup”.

Đáng chú ý, AFC đăng tải dòng trạng thái cùng hình ảnh tiền đạo Nguyễn Xuân Son ăn mừng đầy cảm xúc sau khi lập cú đúp vào lưới Malaysia.

Xuân Son ghi cả hai bàn giúp ĐT Việt Nam loại Malaysia - Ảnh: AFC

Trên sân nhà, thầy trò HLV Kim Sang Sik tiếp tục thể hiện bản lĩnh khi đánh bại Malaysia 2-0, qua đó giành quyền vào chung kết với tổng tỷ số áp đảo 4-0 sau hai lượt trận. Xuân Son là nhân vật chính khi ghi cả hai bàn thắng, giúp tuyển Việt Nam hoàn tất nhiệm vụ trước đối thủ nhiều duyên nợ.

AFC Asian Cup đánh giá cao phong độ của tuyển Việt Nam khi cho thấy sự cân bằng giữa khả năng phòng ngự chắc chắn và sức mạnh tấn công hiệu quả. Dưới sự dẫn dắt của HLV Kim Sang Sik, “Những Chiến binh Sao Vàng” duy trì chuỗi trận ấn tượng và tiến gần hơn tới mục tiêu bảo vệ ngôi vương khu vực.

Tại chung kết ASEAN Cup 2026, tuyển Việt Nam sẽ chạm trán đối thủ nhiều duyên nợ Thái Lan. Hai đội sẽ gặp nhau ở trận lượt đi trên sân SVĐ Rajamangala vào ngày 22/8, trước khi tái đấu tại SVĐ Mỹ Đình ngày 26/8.

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