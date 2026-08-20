Tối 19/8, trên sân Mỹ Đình, tuyển Việt Nam vượt qua Malaysia 2-0 trong trận lượt về bán kết ASEAN Cup 2026, qua đó vào chung kết với tổng tỷ số 4-0.

Tờ Kompas của Indonesia dành lời khen cho “Những chiến binh Sao Vàng”:

“Tuyển Việt Nam đã giành quyền vào chung kết ASEAN Cup 2026, sau khi vượt qua đối thủ Malaysia ở trận bán kết lượt về, với tỷ số 2-0.

Xuân Son ghi cú đúp khi vào sân hiệp 2. Ảnh: S.N

Nguyễn Xuân Son, người vào sân từ ghế dự bị, trở thành ngôi sao của trận đấu với cú đúp ở các phút 62 và 89.

Việt Nam giành quyền vào chung kết với tổng tỷ số 4-0, khi trước đó từng thắng Malaysia 2-0 ở trận lượt đi tại Kuala Lumpur”.

Tờ báo nhấn mạnh: “Đây là lần thứ ba liên tiếp Việt Nam lọt vào chung kết ASEAN Cup. Đội bóng áo đỏ đứng trước cơ hội giành chức vô địch lần thứ 4 trong lịch sử.

Ở chung kết, Việt Nam sẽ đối đầu Thái Lan trong hai lượt trận diễn ra vào ngày 22 và 26/8. Trong khi đó, thất bại này chính thức khép lại hành trình của Malaysia tại giải khu vực”.

Kompas đánh giá sự vượt trội của Việt Nam trong hiệp 1, nhắc đến những cơ hội của Đoàn Văn Hậu, Đỗ Hoàng Hên, Nguyễn Đình Bắc, nhưng thủ môn Azri Ghani thi đấu nổi bật cứu thua cho Malaysia.

“Không bên nào tìm được bàn thắng trước giờ nghỉ. Hai đội bước vào giờ nghỉ với tỷ số 0-0”, Kompas viết. “Việt Nam khởi đầu hiệp 2 đầy chủ động.

Đoàn Văn Hậu tiếp tục có cơ hội, nhưng Azri Ghani một lần nữa cứu thua cho Malaysia.

Đội khách đáp trả bằng hai cú sút mạnh của Pavithran và Paulo Josue, song thủ môn Patrik Lê Giang kịp thời hóa giải.

Đến phút 62, Xuân Son cuối cùng phá vỡ thế bế tắc. Tiền đạo Việt Nam tận dụng tình huống lộn xộn trước khung thành Malaysia để đưa bóng vào lưới.

Việt Nam thắng áp đảo giành vé chung kết. Ảnh: S.N

Xuân Son suýt hoàn tất cú đúp ở phút 75 khi thực hiện pha dứt điểm trong tư thế xoay người, nhưng Azri Ghani vẫn kịp phản xạ để cứu thua.

Đến phút 89, Xuân Son chính thức định đoạt tấm vé vào chung kết cho Việt Nam. Sau một pha xử lý cá nhân, anh ghi bàn thứ hai, ấn định chiến thắng 2-0.

Việt Nam thắng áp đảo Malaysia 4-0 sau hai lượt trận và thẳng tiến vào chung kết ASEAN Cup 2026, nơi thầy trò HLV Kim Sang Sik sẽ chạm trán Thái Lan”.

Trong khi đó, Bola Sports viết: “Việt Nam tiến vào trận chung kết với phong độ ấn tượng. Đoàn quân của HLV Kim Sang Sik đánh bại Malaysia với tổng tỷ số 4-0 sau hai lượt trận bán kết ASEAN Cup 2026.

Trong trận lượt về trên sân Mỹ Đình vào tối thứ Tư, Việt Nam thắng thuyết phục Harimau Malaya 2-0”.

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