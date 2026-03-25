Alagesan, 35 tuổi cho biết anh cần khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) để kinh doanh cửa hàng đồ uống và đồ ăn nhẹ ven đường ở Coimbatore, Ấn Độ. Song, với tình trạng thiếu nhiên liệu như hiện nay, anh Alagesan lo lắng việc làm ăn của mình có thể phá sản.

Báo Guardian dẫn lời người đàn ông này nói: "Tôi ở cách xa Trung Đông nhưng cuộc sống của tôi vẫn bị ảnh hưởng. Không có bình gas vì xung đột, tôi không biết phải làm gì".

Eo biển Hormuz, nơi 1/5 lượng dầu của thế giới đi qua hàng ngày trước xung đột, hiện bị phong tỏa, khiến giá dầu trên thị trường quốc tế tăng hơn 100 USD/thùng. Giá xăng và các mặt hàng khác cũng đang tăng lên, gây áp lực lên người tiêu dùng và nền kinh tế trên toàn thế giới.

Cuối tuần trước, Cơ quan Năng lượng quốc tế (IEA) đã đưa ra một danh sách các khuyến nghị, bao gồm làm việc tại nhà nếu có thể, giảm giới hạn tốc độ trên đường cao tốc, chuyển từ ô tô cá nhân sang phương tiện giao thông công cộng, đi chung xe, chuyển sang sử dụng bếp điện nếu có thể và tránh đi máy bay.

Theo Giám đốc điều hành của IEA Fatih Birol, cuộc xung đột giữa Mỹ, Israel và Iran ở Trung Đông đang tạo ra “một cuộc khủng hoảng năng lượng lớn, bao gồm cả sự gián đoạn nguồn cung lớn nhất trong lịch sử thị trường dầu mỏ toàn cầu”.

Anh Alagesan là một trong số nhiều người đã hưởng ứng lời kêu gọi trực tuyến về việc sử dụng dầu sưởi và nhiên liệu kể từ khi bắt đầu cuộc xung đột. Nhiều người đã chia sẻ cách họ đối phó với tình trạng giá cả tăng cao và khan hiếm nhiên liệu. Một số người đã giảm bớt việc lái xe, chỉ sử dụng ô tô cho những chuyến đi cần thiết, đi xe đạp nếu có thể và sử dụng phương tiện giao thông công cộng.

Những người khác ở vùng khí hậu lạnh hơn đã ngừng hoặc hạn chế đáng kể việc sử dụng dầu để sưởi ấm do “giá cả tăng vọt” và phải tự xoay xở bằng cách chỉ sưởi ấm một phòng, đốt củi và mặc nhiều lớp quần áo. Một số người đã hủy bỏ các kỳ nghỉ vì họ cho rằng việc đi đường dài là không phù hợp trong bối cảnh nhu cầu nhiên liệu tăng cao.

Không ít người bày tỏ sự tức giận về cuộc xung đột, trong khi một số người khác lại nói về sự nhẹ nhõm khi họ có xe điện và tấm pin mặt trời, cảm thấy mình có được một chút “kiểm soát” đối với nguồn nhiên liệu đang sử dụng. Tuy nhiên, cũng có người cho biết họ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc sử dụng ô tô để đi làm hoặc đi lại vì phương tiện giao thông công cộng rất hạn chế hoặc không có. Họ đã phải tìm những cách khác để cắt giảm chi phí nhằm đủ tiền mua nhiên liệu.

Ông Gangesh, 57 tuổi ở bang Kerala, Ấn Độ cũng nói về cuộc khủng hoảng dầu mỏ ở quốc gia này và tình trạng “phân phối hạn chế”. Ấn Độ nhập khẩu khoảng 60% lượng LPG với 90% trong số đó được vận chuyển qua eo biển Hormuz. Kể từ khi eo biển đóng cửa, chỉ một phần nhỏ nhu cầu hàng ngày được vận chuyển qua đây. Một phụ nữ trong khu vực kể cô đã phải chờ 35 ngày mới nhận được lô bình gas tiếp theo.

Việc sử dụng ô tô cũng được nhắc đi nhắc lại. Bà Sue, 73 tuổi, một giáo viên sắp về hưu ở Macclesfield, Anh tiết lộ bản thân chỉ dùng ô tô khi chồng phải tới bệnh viện. Ngoài ra, họ di chuyển bằng xe đạp và xe ba bánh.

Tại New South Wales, Australia, bà Peggy, 71 tuổi cho biết bà sẽ chở những người bạn lớn tuổi của mình bằng xe điện vì họ có thể lo lắng về chi phí nhiên liệu.

Amanda, 48 tuổi, làm nghề tự do và sống ở Devon, Anh cùng 2 con trai tuổi thiếu niên, cũng đã cắt giảm đáng kể việc sử dụng dầu để sưởi ấm. Người phụ nữ này kể: “Chúng tôi chỉ còn đủ dầu sưởi trong khoảng 3 tuần. Tôi đã phải tắt máy sưởi vì không có đủ tiền để trả với mức giá hiện tại".