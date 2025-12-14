Tờ Bưu điện Bangkok dẫn lời sĩ quan Surasant Kongsiri, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Thái Lan, nói rằng phía Campuchia trong khoảng thời gian “từ 22h đêm 13/12 đến 1h sáng 14/12” đã cho một số máy bay không người lái (UAV) xâm nhập vào tỉnh biên giới Trat.

Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Thái Lan Surasant Kongsiri. Ảnh: The Nation

“Do vậy, Hải quân Thái Lan sẽ áp lệnh giới nghiêm từ 19h tối đến 5h sáng tại 4 quận thuộc tỉnh Trat gồm Khlong Yai, Bo Rai, Khao Saming và Muang”, ông Surasant nói.

Chính quyền Thái Lan cùng ngày cũng tuyên bố đóng cửa một số đoạn của đường cao tốc số 3 chạy qua tỉnh Trat, và tổ chức di tản người dân sống ở các khu vực giáp biên giới với Campuchia đến những nơi an toàn.

Theo thông tin sơ bộ được chính quyền Phnom Penh cập nhật ngày 14/12, các hoạt động quân sự của Thái Lan dọc biên giới với Campuchia gần đây đã khiến 11 dân thường thiệt mạng và 59 người bị thương. Trong khi đó, phía Thái Lan cùng ngày xác nhận họ mất 15 binh sĩ và 1 dân thường từ khi giao tranh bùng phát trở lại.