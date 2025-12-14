Theo báo The Nation, Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim ngày 13/12 đã kêu gọi Thái Lan và Campuchia ngừng bắn trước 22h cùng ngày, đồng thời đề xuất triển khai Đội quan sát ASEAN (AOT) tới theo dõi tình hình thực tế với sự hỗ trợ từ Mỹ.

"Đề xuất triển khai AOT được đưa ra sau khi tôi trao đổi riêng với Tổng thống Mỹ Donald Trump, Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul và Thủ tướng Campuchia Hun Manet. Nhiệm vụ này sẽ được hỗ trợ bằng năng lực giám sát vệ tinh do chính phủ Mỹ cung cấp. Báo cáo này sẽ cung cấp một bức tranh khách quan về tình hình, bao gồm vị trí của cả hai bên nhằm phục vụ trách nhiệm giải trình, xây dựng lòng tin, gìn giữ hòa bình cũng như ổn định trong khu vực", ông Anwar cho biết.

Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim điện đàm với các nhà lãnh đạo Thái Lan và Campuchia. Ảnh: The Nation

Thủ tướng Anwar cũng bày tỏ sự quan ngại sâu sắc về tình hình biên giới Thái Lan - Campuchia, kêu gọi cả Bangkok và Phnom Penh thể hiện mức độ kiềm chế cao nhất. Bên cạnh đó, Kuala Lumpur cam kết tiếp tục phối hợp với các đối tác ASEAN và cộng đồng quốc tế để bảo đảm hòa bình trong khu vực.

Về phía Campuchia, Thủ tướng Hun Manet tối 13/12 khẳng định, Phnom Penh hoan nghênh và ủng hộ sáng kiến của ông Anwar về việc ngừng bắn từ 22h dưới sự giám sát của AOT và Mỹ.

Trong khi đó, Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul xác nhận có trao đổi với Thủ tướng Malaysia nhưng chưa hề có bất kỳ cuộc thảo luận nào về việc ngừng bắn từ đêm 13/12.

"Mọi cam kết đều cần được thảo luận kỹ càng cũng như thể hiện được thiện chí thực sự trong việc chấm dứt các cuộc đụng độ. Không ai có thể đột ngột yêu cầu hai bên ngừng giao tranh từ 22h và rút quân khỏi vị trí. Đây là điều không thực tế", ông Anutin nói.

Thủ tướng Anutin nhấn mạnh, nếu Campuchia thực sự muốn có một lệnh ngừng bắn, họ phải đề xuất trực tiếp với Thái Lan thay vì để một nhà lãnh đạo khác lên tiếng.