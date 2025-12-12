Theo hãng tin BBC, trong sắc lệnh công bố hôm nay (12/12), Thủ tướng Thái Lan Anutin cho biết, tranh chấp dữ dội ở biên giới là một trong những thách thức mà chính phủ thiểu số của ông đã phải vật lộn để giải quyết kể từ khi lên nắm quyền cách đây 3 tháng.

Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul (giữa) trò chuyện với báo chí sau một cuộc họp nội các ngày 9/12. Ảnh: Bangkok Post

"Giải pháp thích hợp là giải tán quốc hội… Đó là cách để trả lại quyền lực chính trị cho người dân”, ông Anutin nhấn mạnh.

Theo thông báo chính thức của Công báo Hoàng gia Thái Lan, Quốc vương Thái Lan Maha Vajiralongkorn đã phê chuẩn sắc lệnh trên, mở đường cho cuộc bầu cử sớm, theo luật phải được tổ chức trong vòng 45 - 60 ngày tới.

Diễn biến mới xảy ra vào ngày thứ 4 của cuộc đụng độ biên giới giữa Thái Lan và Campuchia, khiến ít nhất 20 người thiệt mạng và gần 200 người khác bị thương.

Ông Anutin nói với các phóng viên hôm 11/12 rằng, việc giải tán quốc hội sẽ không ảnh hưởng đến các hoạt động quân sự của Thái Lan dọc biên giới, nơi các vụ đụng độ đã nổ ra ở hơn chục địa điểm, trong đó một số vụ liên quan đến việc sử dụng pháo hạng nặng.

Ông Anutin là thủ tướng thứ 3 của Thái Lan kể từ tháng 8/2023, trong bối cảnh bất ổn chính trị đang gây ảnh hưởng nặng nề đến nền kinh tế lớn thứ 2 ở Đông Nam Á.

Khi nhậm chức thủ tướng Thái Lan vào tháng 9, ông Anutin từng tuyên bố sẽ giải tán quốc hội trước cuối tháng 1 năm sau để mở đường cho tổng tuyển cử mới. Tuy nhiên, khi đối mặt với một cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm sắp xảy ra, ông đã đẩy nhanh tiến độ bầu cử.