Xe quân sự Thái Lan gần khu vực giao tranh. Ảnh: EPA

Báo Guardian dẫn thông báo của Bộ Thông tin Campuchia cho hay: "Quân đội Thái Lan vẫn tiếp tục ném bom". Thái Lan đáp trả bằng cáo buộc Campuchia liên tục vi phạm các quy tắc quốc tế khi nhắm vào các địa điểm dân sự và rải mìn.

Hôm 12/12, sau cuộc điện đàm với Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul và Thủ tướng Campuchia Hun Manet, Tổng thống Mỹ Trump thông tin trên mạng xã hội Truth Social: "Họ đã đồng ý ngừng bắn vào tối nay và quay trở lại thỏa thuận hòa bình ban đầu được ký kết giữa tôi và họ, với sự giúp đỡ của Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim".

Tuy nhiên, các lãnh đạo của cả Thái Lan lẫn Campuchia đều không đề cập đến thỏa thuận này trong những tuyên bố được đưa ra sau cuộc điện đàm. Ngoài ra, ông Anutin cho biết không có lệnh ngừng bắn nào.

Về phía Campuchia, trong một thông cáo đưa ra sáng sớm nay (13/12), Thủ tướng Hun Manet đã đề cập đến cuộc điện đàm với ông Trump và khẳng định Campuchia tiếp tục tìm kiếm một giải pháp hòa bình cho các tranh chấp, phù hợp với thỏa thuận đã ký trước đó tại thủ đô Kuala Lumpur của Malaysia vào tháng 10.

Nhà lãnh đạo Campuchia lưu ý, ông đã khuyên Mỹ và Malaysia sử dụng khả năng thu thập tin tình báo để xác minh bên nào nổ súng trước trong lần giao tranh mới.

Thỏa thuận ngừng bắn ban đầu giữa Thái Lan và Campuchia do Malaysia làm trung gian được đưa ra vào tháng 7. Sau đó, văn bản này được chính thức hóa chi tiết hơn tại cuộc đối thoại khu vực hồi tháng 10 với sự tham dự của Tổng thống Trump. Tuy nhiên, hai nước vẫn tiếp tục cuộc chiến tuyên truyền và các vụ đụng độ xuyên biên giới nhỏ lẻ vẫn tiếp diễn với ít nhất 20 người thiệt mạng trong tuần này.

Xung đột biên giới Thái Lan - Campuchia bắt nguồn từ các tuyên bố chủ quyền đối với lãnh thổ tranh chấp. Phần lớn các tuyên bố bắt nguồn từ bản đồ năm 1907, được đưa ra khi Campuchia còn là thuộc địa của Pháp và Thái Lan tuyên bố không chính xác. Căng thẳng càng trầm trọng hơn sau khi Tòa án Công lý quốc tế ra phán quyết công nhận chủ quyền của Campuchia đối với lãnh thổ tranh chấp vào năm 1962, khiến nhiều người Thái Lan bất bình.