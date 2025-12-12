Trang tin Thai Nation cho hay, cuộc điện đàm giữa ngoại trưởng hai nước Mỹ và Thái Lan trưa nay được cho đóng vai trò tiền đề cho cuộc gọi giữa Thủ tướng Anutin Charnvirakul và Tổng thống Mỹ Donald Trump, dự kiến diễn ra tối 12/12 (giờ Bangkok).

Ngoại trưởng Thái Lan Sihasak (trái) và Ngoại trưởng Mỹ Rubio. Ảnh: Thai Nation

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Thái Lan Nikorndej Balangkura cho biết: “Bộ trưởng Sihasak đã thông báo chi tiết về các diễn biến mới nhất, đồng thời bày tỏ sự quan ngại sâu sắc trước tính chất lặp đi lặp lại và cường độ ngày càng gia tăng từ các đợt tấn công của phía Campuchia. Ông Sihasak tái khẳng định cam kết của Thái Lan đối với hòa bình và việc giải quyết xung đột bằng những phương thức hòa bình. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh rằng nền hòa bình bền vững phải xuất phát từ hành động và cam kết thực chất”.

Về phần mình, Ngoại trưởng Mỹ Rubio trong cuộc điện đàm đã lắng nghe và bày tỏ sự thấu hiểu về lập trường của Thái Lan, và tái khẳng định thiện chí của Mỹ trong việc thúc đẩy hòa bình một cách mang tính xây dựng và đề nghị hỗ trợ Bangkok đạt được mục tiêu đó.

Ở một diễn biến khác, các cơ quan chức năng Campuchia hôm nay đã nêu số liệu sơ bộ thiệt hại về người của nước này trong bối cảnh xung đột biên giới chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

Tờ Khmer Times trích bản số liệu sơ bộ viết: “Tính đến ngày 12/12, các hoạt động quân sự của Thái Lan dọc biên giới với Campuchia đã khiến 11 dân thường thiệt mạng và 59 trường hợp bị thương. Các cuộc tấn công leo thang đã kích hoạt cuộc khủng hoảng nhân đạo lan rộng, với 89.687 gia đình tương đương 303.213 người sống ở 5 tỉnh phải rời bỏ nhà cửa. Hàng trăm nghìn người phải đến các khu trú ẩn tạm thời, trong khi nhiều người khác phải đi sâu vào trong lãnh thổ để tránh các cuộc nã pháo và không kích”.