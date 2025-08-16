Theo Khmer Times, Campuchia và Thái Lan đã tổ chức cuộc họp bất thường của RBC trong ngày 16/8. Cuộc họp được chủ trì bởi tướng Uy Hieng - Tư lệnh Quân khu 3 Campuchia, và tướng Aphichat Sapprasert - chỉ huy Bộ Tư lệnh Biên phòng Thái Lan.

Sau cuộc họp, Campuchia và Thái Lan đã thống nhất việc duy trì liên lạc thường xuyên giữa tất cả các quân khu và đơn vị dọc biên giới, cam kết thực hiện lệnh ngừng bắn đạt được vào ngày 28/7. Bên cạnh đó, hai bên cũng sẽ thành lập Nhóm Điều phối chung nhằm tăng cường trao đổi thông tin biên giới, giải quyết mọi vấn đề một cách hòa bình.

Quan chức Campuchia và Thái Lan trong cuộc họp RBC. Ảnh: Khmer Times

Phía Campuchia cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thúc đẩy hoạt động rà phá bom mìn dọc biên giới, nhưng cho rằng quá trình này phụ thuộc vào việc lệnh ngừng bắn có được thực hiện đầy đủ hay không. Phnom Penh cũng cảnh báo rằng các hành động như lắp đặt hàng rào dây thép gai hay phát tán thông tin sai lệch có thể "vô tình" làm gia tăng căng thẳng.

Ở chiều ngược lại, Thái Lan đã khẳng định cam kết với các giải pháp hòa bình và kêu gọi Campuchia hỗ trợ các nỗ lực rà phá bom mìn, và trấn áp lừa đảo trực tuyến.

Cùng ngày, Thủ tướng Campuchia Hun Manet đã lên tiếng hoan nghênh nội dung thảo luận tại cuộc họp RBC, khẳng định hai nước đã đạt được nhiều "tiến triển tích cực".