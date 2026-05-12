Một buổi tối thảm họa với Jose Mourinho, trong bối cảnh ông đang trở thành tâm điểm chú ý của thế giới vì khả năng trở lại Real Madrid. Benfica bị Braga cầm hòa trên sân nhà khi đang chiến đấu cho chiếc vé Champions League.

Trong hiệp 1, Benfica kiểm soát thế trận rõ rệt nhưng lại thiếu sự sắc bén ở những pha dứt điểm quyết định, ngoài bàn thắng bị VAR từ chối ngay ở phút thứ 4.

Benfica có trận đấu khó khăn. Ảnh: AB

Sự điên rồ bùng nổ ngay đầu hiệp hai. Chỉ sau 27 giây, Prestianni cắt đường lên bóng của đội khách rồi kiến tạo để Rafa Silva mở tỷ số.

Tuy nhiên, vừa giao bóng lại, Braga lập tức gỡ hòa với pha dàn xếp tấn công đẹp mắt, Gomez tạt từ cánh phải để Pau Victor thoải mái thực hiện cú đánh đầu.

Ngay từ hiệp 1, Mourinho, cầu thủ lẫn khán giả Benfica tỏ ra tức giận với trọng tài vì một số quyết định nhỏ. Sự căng thẳng càng gia tăng theo thời gian.

VAR một lần nữa từ chối bàn thắng của Pavlidis vì bóng đã đi hết đường biên ngang trước khi anh nhận đường chuyền dứt điểm. Kể từ đó, bầu không khí tại Da Luz trở nên cực kỳ nóng bỏng cho đến tận hồi còi mãn cuộc.

Một quyết định gây tranh cãi khác xuất hiện khi trọng tài thổi phạt Prestianni trong tình huống được cho là khá nặng tay, ngay trước lúc Pavlidis xâm nhập vòng cấm và bị phạm lỗi.

Sau phản ứng dữ dội với quyết định này, một thành viên trong BHL của Mourinho đã bị truất quyền chỉ đạo.

Mourinho gây thất vọng, Benfica có thể hụt vé Champions League. Ảnh: AB

Benfica dồn toàn lực tấn công, mở ra nhiều khoảng trống cho Braga. Phút 88, Gorby cứa lòng chân phải từ ngoài vòng cấm về góc xa đưa đội khách dẫn trước.

Dù vậy, Benfica không bỏ cuộc. Trong thời gian bù giờ, VAR thêm một lần can thiệp, lần này cho Benfica hưởng phạt đền và Pavlidis thực hiện thành công gỡ hòa 2-2.

Trận hòa khiến Benfica kém Sporting Lisbon 2 điểm khi chỉ còn 1 vòng đấu. Champions League dần khép lại với đội bóng thủ đô Lisbon, còn Mourinho chuẩn bị chạy sang Madrid.

“Tôi đã có thời gian vui vẻ với tập thể này, luôn rời buổi tập với nụ cười”, Mourinho nói sau trận. Đó phải chăng là lời chia tay?