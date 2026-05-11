Khúc ca khải hoàn

Barcelona đã hát khúc khải hoàn đặc biệt nhất, cuồng nhiệt nhất và được mong chờ nhất sau khi thắng Real Madrid tại Camp Nou.

Dù đây không phải mùa giải rực rỡ nhất, chức vô địch này vẫn sẽ đi vào lịch sử bởi nó được định đoạt ngay trong trận Siêu kinh điển – cuộc đối đầu đỉnh cao của giải đấu, nơi Barca thể hiện sự ổn định xuyên suốt mùa giải.

Barca đăng quang La Liga xứng đáng. Ảnh: FCB

Đó là một tập thể trung thực, giàu tham vọng. Trong đêm ấy, đội bóng trẻ của Hansi Flick vừa nghiêm túc vừa rực sáng, hiểu rõ tầm quan trọng của khoảnh khắc, được tiếp thêm sức mạnh bởi sự nóng lòng và bầu không khí cuồng nhiệt từ khán đài Camp Nou.

Người hâm mộ hài lòng hơn là vỡ òa với chiến thắng 2-0. Real Madrid, sau những rạn nứt nội bộ và tâm lý buông xuôi, không bao giờ hồi phục sau đòn đánh tốc độ mà Barca tung ra.

Real Madrid từng mở đầu mùa giải với Xabi Alonso và thắng Barca 2-1 tại Bernabeu. Hiện tại, tập thể ấy do Alvaro Arbeloa dẫn dắt, trong khi chân sút số một Kylian Mbappe gần như tách khỏi tập thể.

Trong khi đó, Barca khép lại mùa giải trước 3 vòng đấu với đóng góp đặc biệt từ những cầu thủ chưa chắc được giữ lại mùa sau như Marcus Rashford hay Ferran Torres, chưa kể Robert Lewandowski.

Tấm băng đội trưởng của Vinicius phản ánh rõ trật tự hiện tại trong phòng thay đồ Real Madrid cũng như hàng loạt thay đổi bất đắc dĩ trong đội hình mà Arbeloa tung ra.

Không có Mbappe, Gonzalo Garcia đá chính; Valverde vắng mặt nên Camavinga xuất hiện ở tuyến giữa cùng Brahim Diaz, Tchouameni và Jude Bellingham. Tài năng trẻ Thiago Pitarch không còn chỗ đứng, Asencio phải thay Huijsen bị bệnh vào phút cuối, còn Courtois trở lại bắt chính.

Barca giải quyết trận đấu trong 18 phút. Ảnh: EFE

Đó vẫn là một Real Madrid xa lạ, chưa kịp kết nối với nhau trước sức ép dữ dội và thứ bóng đá tham vọng của Barca.

Sức mạnh vượt trội

Những thay đổi mà Hansi Flick đưa ra phát huy hiệu quả gần như ngay lập tức. Eric Garcia chơi chắc chắn ở vị trí hậu vệ phải để khóa chặt Vinicius, đến mức không ai nhớ Jules Kounde.

Rashford sút phạt tuyệt đẹp vào góc cao khung thành Courtois; còn Ferran Torres ghi bàn sau pha kiến tạo bằng gót tinh tế của Dani Olmo.

Chỉ 18 phút trôi qua, Barca đã dẫn 2-0 bằng hiệu suất ghi bàn đáng kinh ngạc, khiến Camp Nou bùng nổ.

Sự cơ động của Fermin Lopez bên cánh trái, nét mềm mại của Olmo và những pha di chuyển của Ferran liên tục khai thác khoảng trống sau lưng hàng thủ Real Madrid.

Real Madrid rệu rã. Ảnh: EFE

Barca trở nên không thể ngăn cản khi có không gian để tăng tốc, đánh vào khoảng trống và triển khai thứ bóng đá trực diện quen thuộc, tất cả được điều tiết bởi khối óc Pedri.

Hệ thống phòng ngự thiếu ổn định khiến Real Madrid luôn trong trạng thái báo động. Phía bên kia, Gonzalo Garcia bỏ lỡ một cơ hội ngon ăn sau đường chuyền của Asencio, còn Eric Garcia kịp thời ngăn cú dứt điểm của Vinicius. Chấm hết.

Tốc độ mà Barca tạo ra khiến Real Madrid không thể chịu đựng. Khi đã dẫn trước, đội bóng xứ Catalunya bớt độ sắc bén nhưng vẫn duy trì sự tập trung và tốc độ, gần như phớt lờ bầu không khí căng thẳng ngay từ đầu trận sau vụ xe bus của hai đội bị ném đá khi tiến vào Camp Nou.

Sau giờ nghỉ, cường độ chơi bóng của Barca không hề giảm sút và Courtois tiếp tục phải hoạt động vất vả.

Phía Real Madrid đòi một quả phạt đền khi Eric Garcia va chạm với Bellingham, trong bối cảnh trận đấu trở nên vụn vặt hơn với hàng loạt pha phạm lỗi và phạt góc dành cho đội khách.

Chiến thắng đậm dấu ấn Hansi Flick. Ảnh: FCB

Những đợt ép sân của Real Madrid vô hại, chuyền bóng cẩu thả và đa phần đi bộ. Hai HLV Flick và Arbeloa liên tục thay người, còn khán đài Camp Nou vang dội tiếng hô “nhà vô địch”.

Raphinha và Lewandowski bỏ lỡ cuối trận nên tỷ số không đậm hơn. Trọng tài dường như không muốn Real Madrid chịu đựng thêm nên thổi còi mãn cuộc mà không bù giờ.

Dù tránh được nghi thức xếp hàng chào đối thủ, Real Madrid vẫn phải chứng kiến lễ đăng quang của Barca mà không có sự hiện diện của Florentino Perez.

Barca đăng quang trên đống đổ nát của đế chế Real Madrid. Màn ăn mừng cuồng nhiệt vì chiến thắng gắn với El Clasico. Giờ là mục tiêu kết thúc mùa giải với 100 điểm.