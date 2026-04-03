Thay mặt Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú vừa ký ban hành Kết luận số 16 về thực hiện một số nội dung, nhiệm vụ trọng tâm hoạt động của tổ chức cơ sở đảng trong quý 2.

Theo đó, xem xét báo cáo của Ban Tổ chức Trung ương về tình hình hoạt động của tổ chức cơ sở đảng quý 1, Bộ Chính trị, Ban Bí thư cơ bản thống nhất với nội dung báo cáo và kiến nghị, đề xuất của Ban Tổ chức Trung ương về tình hình hoạt động của tổ chức cơ sở đảng.

Bộ Chính trị, Ban Bí thư yêu cầu các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương chỉ đạo các đảng bộ, chi bộ khẩn trương hoàn thành xây dựng chương trình hành động cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội 14 của Đảng, trong đó các chi bộ trực thuộc cần bổ sung tầm nhìn 5 năm phù hợp với quy định về nhiệm kỳ đại hội chi bộ.

Các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy tổ chức sơ kết 6 tháng đầu năm gắn với đánh giá việc vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; tiếp tục tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; phát động rộng rãi các phong trào thi đua yêu nước, kịp thời phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng điển hình tiên tiến; biểu dương, khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 16 và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Bộ Chính trị, Ban Bí thư chỉ đạo đánh giá thực chất việc thực hiện các nghị quyết của Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng.

Kiện toàn tổ chức bộ máy, bố trí cán bộ phù hợp sau bầu cử

Kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư nêu nhiệm vụ: thực hiện nghiêm công tác quản lý đảng viên, nhất là việc chuyển sinh hoạt đảng; tăng cường tạo nguồn, phát triển đảng viên ở địa bàn trọng điểm, khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước; chỉ đạo kịp thời kiện toàn tổ chức bộ máy, bố trí cán bộ phù hợp sau bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 16 và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Các cấp ủy trực thuộc triển khai đánh giá cán bộ thuộc diện cấp ủy quản lý hằng quý, bảo đảm chặt chẽ, dân chủ, khách quan, công khai, minh bạch, đánh giá đúng về phẩm chất, năng lực, uy tín để kịp thời có biện pháp khuyến khích, động viên, ghi nhận đối với những cán bộ có thành tích, kết quả nổi trội. Đồng thời, các cấp ủy nhắc nhở, cảnh báo, cảnh tỉnh đối với cán bộ chưa toàn tâm, toàn ý, thiếu trách nhiệm, thiếu nỗ lực, cố gắng, chưa hoàn thành nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ ở cơ sở.

Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương hướng dẫn, tổ chức quán triệt, tuyên truyền các nghị quyết, kết luận của Trung ương khóa 14 thực sự hiệu quả, tăng cường định hướng dư luận xã hội, tạo sự thống nhất trong toàn Đảng, nhất là kết quả hội nghị lần thứ hai Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14, kết quả bầu cử...

Ban Tổ chức Trung ương chủ động phối hợp với Đảng ủy Chính phủ, Đảng ủy Bộ Nội vụ và các cơ quan liên quan hướng dẫn việc rà soát, hoàn thiện tiêu chuẩn, tiêu chí cho từng vị trí việc làm; cụ thể hóa tiêu chuẩn chức danh đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp cơ sở; xây dựng phương án bổ sung biên chế, điều động cán bộ làm cơ sở để sắp xếp, bố trí cán bộ phù hợp.

Bộ Chính trị, Ban Bí thư cũng yêu cầu rà soát nhu cầu, cơ sở đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng theo lộ trình cho cán bộ cơ sở.

Ban Tổ chức Trung ương tham mưu Ban Bí thư ban hành quy định giải quyết khiếu nại về xóa tên đảng viên; chủ trì hướng dẫn thống nhất về quản lý đảng viên, chuyển sinh hoạt đảng, cấp thẻ đảng viên trong điều kiện chuyển đổi số và tổ chức bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp.

Văn phòng Trung ương Đảng chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan hướng dẫn việc quản lý, sử dụng kinh phí cho hoạt động của tổ chức đảng ở cơ sở phù hợp với yêu cầu mới.