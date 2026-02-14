Xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện; công tác cán bộ là "then chốt của then chốt". Đây là một trong 8 nội dung xuyên suốt tập trung triển khai các quyết sách chiến lược được nêu trong báo cáo về các văn kiện trình Đại hội 14 của Đảng do Tổng Bí thư Tô Lâm trình bày tại đại hội.

Các đại biểu dự Đại hội 14. Ảnh: Phạm Hải

Tinh thần hành động của Đại hội 14 thể hiện rõ ở quyết tâm xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh toàn diện, văn minh, đổi mới tổ chức bộ máy, đẩy mạnh kiểm soát quyền lực, xây dựng đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.

Các giải pháp về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực tiếp tục được nhấn mạnh với yêu cầu triển khai đồng bộ, quyết liệt, không có vùng cấm, không có ngoại lệ.

Theo Tổng Bí thư, công tác cán bộ phải thực sự là "then chốt của then chốt". Điều này được thể hiện ở việc chọn đúng người, giao đúng việc, đồng thời đánh giá cán bộ bằng sản phẩm, bằng hiệu quả, bằng uy tín trong nhân dân. Đồng thời thực hiện phương châm "có vào, có ra", "có lên, có xuống", kết hợp nghiêm minh kỷ luật với cơ chế bảo vệ hiệu quả cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung. Bên cạnh đó là không để những phần tử "cơ hội", "chạy chức, chạy quyền" len lỏi vào tổ chức, bộ máy trong hệ thống chính trị.

"Đảng mạnh là vì có kỷ luật nghiêm, đạo đức cách mạng, tinh thần phụng sự. Mỗi cán bộ, đảng viên phải tự soi, tự sửa, giữ mình trước cám dỗ, phải biết xấu hổ khi dân còn khó khăn, nghèo đói, phải coi danh dự là điều thiêng liêng, cao quý, coi liêm chính là phẩm chất nền tảng của đạo đức công vụ", Tổng Bí thư nhấn mạnh.

Phó chủ nhiệm thường trực Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Trung ương Trần Văn Rón cho rằng các cấp ủy đảng, tổ chức đảng, nhất là người đứng đầu cấp ủy phải thật sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát ở địa phương, đơn vị mình một cách chủ động, trách nhiệm theo tinh thần “lãnh đạo mà không kiểm tra thì coi như không lãnh đạo”.

“Thực tiễn đã chứng minh ở đâu cấp ủy, nhất là người đứng đầu đã quan tâm, trực tiếp chỉ đạo và làm gương thì ở đó công tác kiểm tra có sức nặng và 'thanh bảo kiếm' mới thực sự sắc bén. Nhiệm kỳ 13 đã chứng minh sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Tổng Bí thư là điểm tựa vững chắc nhất để UBKT các cấp dám chạm vào những mảng tối, những pháo đài tưởng chừng bất khả xâm phạm”, ông Trần Văn Rón nói.

Ông nêu vấn đề xây dựng, hoàn thiện các quy định về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực gắn với cơ chế kiểm soát về quyền lực và kỷ luật của Đảng và kỷ luật hành chính; xử lý bằng pháp luật gắn với việc xây dựng và hoàn thiện cơ chế về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức để cán bộ, đảng viên không thể tham nhũng, không dám tham nhũng và không cần tham nhũng.

Cần xây dựng bộ tiêu chí đánh giá hiệu quả trách nhiệm giải trình

Ông Đặng Văn Dũng, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương cho rằng tham nhũng là hiện tượng xã hội tiêu cực, không phân biệt chế độ chính trị và trình độ phát triển.

Ông Đặng Văn Dũng, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương. Ảnh: TTXVN

Theo ông Dũng, việc điều tra, xử lý phải vừa kiên quyết, nghiêm minh, vừa nhân văn, thuyết phục, làm rõ bản chất vụ án, phân hóa trách nhiệm rõ ràng, xử lý nghiêm minh với người có động cơ vụ lợi, khoan hồng với người thấy sai, chủ động khắc phục hậu quả, thu hồi tối đa tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát cho Nhà nước và nhân dân.

Đồng thời, việc điều tra, xử lý cũng vừa cảnh tỉnh, răn đe, vừa bảo vệ các cán bộ dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung.

"Lần đầu tiên chúng ta đã điều tra, truy tố, xét xử tội tham ô xảy ra ở khu vực ngoài nhà nước và điều tra, truy tố, xét xử vắng mặt cả bị can, bị cáo bỏ trốn ra nước ngoài. Điều này khẳng định sự nghiêm minh của pháp luật và quyết tâm chính trị rất cao của Đảng, Nhà nước", ông Dũng nói.

Để tiếp tục đẩy mạnh, kiên quyết, kiên trì đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, ông nhấn mạnh việc chuyển trọng tâm sang phòng ngừa, lấy phòng ngừa là chính, cơ bản, lâu dài.

“Phải chuyển mạnh từ 'đi sau xử lý' sang 'đi trước kiểm soát', từ làm đúng quy trình sang làm thực chất, có kết quả, từ 'chống để răn đe' sang 'xây để bền vững', từ quản lý truyền thống sang 'quản trị số', lấy công nghệ, dữ liệu làm công cụ giám sát, phát hiện tham nhũng, lãng phí, tiêu cực”, ông Dũng nói.

Theo ông, cần tăng cường giám sát từ đầu, giảm tiền kiểm, tăng hậu kiểm. Đồng thời cần tiến hành giám sát bằng trí tuệ nhân tạo, phân tích dữ liệu lớn để phát hiện, phòng ngừa tham nhũng, lãng phí, tiêu cực từ sớm, từ xa, không để vi phạm nhỏ tích tụ thành sai phạm lớn.

Cùng với việc hoàn thiện thể chế, pháp luật, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương nhấn mạnh cần tăng cường công khai, minh bạch, trách nhiệm giải trình và kiểm soát có hiệu quả tài sản, thu nhập. Ông cũng cho rằng cần xây dựng bộ tiêu chí đánh giá hiệu quả trách nhiệm giải trình, trước hết là sự hài lòng của người dân, bởi đây là yếu tố then chốt trong trách nhiệm giải trình.

Ông đồng thời cho rằng phải tăng cường xây dựng văn hóa liêm chính, hướng đến xây dựng xã hội liêm chính, quốc gia liêm chính, với 3 trụ cột trọng tâm: thể chế liêm chính - nền công vụ liêm chính - đội ngũ cán bộ, công chức liêm chính.

Đi đôi với phòng ngừa, theo ông Dũng, việc phát hiện, xử lý là quan trọng, đột phá.

"Phát hiện và xử lý kịp thời để 'không dám' tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Xử lý cũng nhằm răn đe, cảnh báo, để 'xây' cho tốt hơn, nâng cao hơn hiệu quả phòng ngừa", Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương phân tích.

Ông Dũng cũng nhấn mạnh việc phải tăng cường và nâng cao hiệu quả kiểm soát quyền lực.

“Phải chú trọng kiểm soát quyền lực, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực gắn với xây dựng bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp thực sự liêm chính, gần dân, sát cơ sở, vì nhân dân phục vụ”, ông Dũng nói.

Ngoài ra, theo ông, cần hoàn thiện cơ chế để bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm, đổi mới, sáng tạo vì lợi ích chung và khắc phục tình trạng đùn đẩy, né tránh, sợ sai không dám làm.