Tham mưu trưởng Hải quân Mỹ. Ảnh: Instagram hải quân Mỹ

Theo báo Guardian, ông Harrison mới được bổ nhiệm hồi tháng 1, là nhân tố chủ chốt cho những thay đổi sâu rộng trong chính sách và ngân sách của quân chủng. Cùng với ông John Phelan, một nhà tài trợ lớn của ông Trump đồng thời là Bộ trưởng Hải quân, ông Harrison được cho là đã tìm cách hạn chế ảnh hưởng của Thứ trưởng Hải quân, người thường có vai trò quan trọng trong việc quản lý ngân sách của quân chủng này.

Lầu Năm Góc ngày 4/10 đã xác nhận sự ra đi của ông Harrison trong một tuyên bố gửi cho Politico, tờ báo đầu tiên đưa tin về việc này. Tuyên bố viết: "Ông Jon Harrison sẽ không còn giữ chức vụ Tham mưu trưởng cho Bộ trưởng Hải quân. Chúng tôi rất biết ơn sự phục vụ của ông ấy".

Vào tháng 5, ông Hegseth đã ra lệnh cho quân đội cắt giảm 20% số tướng lĩnh và đô đốc bốn sao. Kể từ tháng 1, ông Hegseth và Tổng thống Trump đã sa thải một loạt tướng lĩnh cấp cao, gồm cả hai nữ sĩ quan bốn sao duy nhất. Tháng 2, ông Hegseth cũng đã sa thải tướng không quân CQ Brown Jr, chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân.

Trong một bài phát biểu bất thường trước các quan chức quân sự cấp cao tuần này, ông Hegseth đã chỉ trích các hướng dẫn về đa dạng và hòa nhập đồng thời tuyên bố Bộ Quốc phòng trước đây đã trở thành "bộ thức tỉnh". Nhiều cựu chiến binh đã phản ứng dữ dội trước bài phát biểu của ông Hegseth, người trước khi được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Quốc phòng đã từng là người dẫn chương trình trên Fox News.