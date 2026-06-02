Tháng 5 nắng nóng mạnh nhất 5 năm qua

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, trong tháng 5 vừa qua, Bắc Bộ và Trung Bộ đã ghi nhận 2 đợt nắng nóng diện rộng vào các ngày 13-17/5 và 23-28/5, với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-39 độ, có nơi trên 40 độ. Đến ngày 29/5, nắng nóng thu hẹp và tập trung chủ yếu ở khu vực từ Nghệ An đến Huế và vùng duyên hải Nam Trung Bộ.

Tại Nam Bộ, tháng 5 xuất hiện 3 đợt nắng nóng diện rộng vào các ngày 1-3/5, 7-17/5 và 22-26/5, với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-38 độ.

Mùa hè 2026, miền Bắc và Trung Bộ có thể xuất hiện nắng nóng cực đoan. Ảnh: Nam Khánh

Theo đánh giá của cơ quan khí tượng, đợt nắng nóng cuối tháng 5 được ghi nhận có cường độ mạnh nhất trong cùng thời kỳ kể từ năm 2021. Thời gian nắng nóng kéo dài bất thường, xuất hiện từ khoảng 9h và duy trì tới 19h. Ban đêm, nhiệt độ vẫn ở mức trên 30-31 độ khiến cảm giác ngột ngạt kéo dài suốt ngày đêm.

Dưới tác động của đợt nắng nóng này, tháng 5 có 11 trạm khí tượng ghi nhận nhiệt độ cao nhất ngày đạt hoặc vượt giá trị lịch sử cùng kỳ.

Mùa hè nóng hơn bình thường

Các chuyên gia khí tượng nhận định, trong tháng 6/2026, nắng nóng có khả năng xuất hiện diện rộng vào những ngày đầu tháng; sau đó còn có thể tiếp tục xảy ra một vài đợt trong tháng tại Bắc Bộ và Trung Bộ. Cần đề phòng khả năng xảy ra nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt tại các khu vực trên.

TS. Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết trong tháng 6, dự báo có thể xuất hiện thêm 2-3 đợt nắng nóng, với nhiệt độ phổ biến 37-39 độ; một số nơi có thể lên tới 41-42 độ, đặc biệt tại vùng núi phía Tây từ Thanh Hóa đến TP Huế.

El Niño khả năng bắt đầu hình thành từ tháng 6. Từ nay đến tháng 8/2026, dưới tác động của El Niño, nền nhiệt trên cả nước có xu hướng cao hơn trung bình nhiều năm khoảng 0,5-1,5 độ.

"Điều này đồng nghĩa mùa hè năm nay có thể nóng hơn bình thường, số ngày và các đợt nắng nóng gia tăng, gay gắt hơn so với năm 2025 cũng như trung bình nhiều năm; khả năng xuất hiện các kỷ lục nhiệt độ cao nhất tuyệt đối cũng gia tăng", ông Lâm nhấn mạnh.

TS. Nguyễn Ngọc Huy, chuyên gia về biến đổi khí hậu và giảm thiểu rủi ro thiên tai cũng nhận định, với dấu hiệu El Niño đang chuyển pha mạnh vào cuối năm, các đợt nắng nóng diện rộng có thể tiếp tục xuất hiện trong giai đoạn từ tháng 6-8.

Biển Đông khả năng xuất hiện bão/ATNĐ trong tháng 6

Cũng trong tháng 6, khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa - Nghệ An được dự báo có lượng mưa cao hơn trung bình nhiều năm từ 5-10%; các khu vực còn lại trên cả nước, thấp hơn từ 10-25%.

Bên cạnh đó, mưa lớn diện rộng sẽ tiếp tục xuất hiện tại khu vực Bắc Bộ, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ; các khu vực khác mưa rào và giông phổ biến xuất hiện cục bộ.

Đáng lưu ý, trong tháng 6/2026, trên khu vực Biển Đông, bão/áp thấp nhiệt đới có khả năng xuất hiện ở mức tương đương so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ (trên Biển Đông là 1,1 cơn và đổ bộ vào đất liền Việt Nam là 0,3 cơn).

Cơ quan khí tượng cảnh báo, thời kỳ này, hiện tượng thời tiết nguy hiểm như giông, lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh có khả năng xuất hiện trên phạm vi cả nước, tập trung nhiều hơn ở khu vực Bắc Bộ, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ.

Trong bối cảnh biến đổi khí hậu khiến thời tiết ngày càng cực đoan và khó lường, cơ quan khí tượng khuyến cáo các địa phương và người dân thường xuyên cập nhật thông tin dự báo, cảnh báo thời tiết ngắn hạn để chủ động điều chỉnh kế hoạch sản xuất, ứng phó kịp thời và bảo đảm an toàn cho các hoạt động dân sinh.