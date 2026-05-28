Do ảnh hưởng của khối không khí mát tràn xuống kết hợp với mưa giông xuất hiện cục bộ, nền nhiệt tại miền Bắc đã giảm đáng kể sau nhiều ngày nắng nóng “đổ lửa” vượt 40 độ.

Ngày 28/5, nhiệt độ lúc 13h tại trạm Láng (Hà Nội) ghi nhận mức cao nhất cả nước, ở ngưỡng 36.8 độ.

Khu vực Trung Bộ nắng nóng mạnh hơn, có nơi trên 38 độ như trạm: Hương Khê (Hà Tĩnh) 39 độ, Tuyên Hóa (Quảng Trị) 39.2 độ,…

Miền Bắc giảm nhiệt mạnh nhờ mưa giông

Dự báo, tối và đêm 28-29/5, ở khu vực Bắc Bộ có mưa rào và giông, tập trung tại Lào Cai, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Cao Bằng, Lạng Sơn, Bắc Ninh, Phú Thọ và Hà Nội; lượng mưa 15-30mm (cả đêm 28/5 và chiều tối 29), cục bộ có nơi mưa to trên 80mm.

Những cơn mưa giông giúp miền Bắc giải nhiệt. Ảnh: Hoàng Minh

Trong các ngày từ 29-31/5, Bắc Bộ phổ biến ít mưa, trời nắng, nhiệt độ cao nhất từ 33-35 độ.

Đồng thời, từ chiều tối 28-29/5, khu vực từ Khánh Hòa, Lâm Đồng và Nam Bộ cũng có mưa rào và rải rác có giông với lượng mưa 15-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 70mm.

Các nơi khác của khu vực cao nguyên Trung Bộ có mưa rào và giông rải rác với lượng mưa 10-20mm, cục bộ có nơi mưa to trên 50mm (mưa tập trung vào chiều và tối).

Cơ quan khí tượng lưu ý, các khu vực trên trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Như vậy, mưa giông đã chính thức chấm dứt đợt nắng nóng ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Ngày mai (29/5), nắng nóng còn tiếp diễn ở các khu vực từ Quảng Trị đến TP Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk với nhiệt độ cao nhất 35-36 độ, có nơi trên 36 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất từ 55-60%. Ngày 30/5, nắng nóng ở miền Trung cơ bản kết thúc.

Nắng nóng quay trở lại ngay đầu tháng 6

Mưa giông giúp Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ dịu mát trong 2-3 ngày, sau đó nắng nóng nhanh chóng trở lại. Tuy nhiên, đợt nắng nóng này được dự báo không gay gắt như trước, với nhiệt độ cao nhất phổ biến khoảng 35-37 độ, có nơi 38 độ.

Cụ thể, từ 1-6/6, Bắc Bộ trời nắng, riêng đồng bằng và Hà Nội có khả năng xảy ra nắng nóng, nhưng với mức nhiệt không quá cao, dao động trong khoảng từ 35-37 độ.

Từ 1-5/6, khu vực Trung Bộ (từ Thanh Hóa - TP Đà Nẵng) xuất hiện lại tình trạng nắng nóng 35-38 độ.

Khu vực duyên hải Nam Trung Bộ có mưa rào và giông vài nơi, riêng phía Nam có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; từ 1/6 ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và tối có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ ít khả năng xảy ra nắng nóng kéo dài, mưa giông thường xảy ra vào buổi chiều tối; riêng Lâm Đồng và Nam Bộ từ đêm 30-31/5 có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to (mưa tập trung vào chiều và tối).

Các chuyên gia khuyến cáo, người dân cần theo dõi chặt chẽ các bản tin dự báo, cảnh báo thời tiết nguy hiểm để chủ động phòng tránh và hạn chế thiệt hại do các hiện tượng thời tiết cực đoan gây ra.