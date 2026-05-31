Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, sau đợt mưa giông làm “hạ nhiệt” nắng nóng trên 40 độ (24-27/5), miền Bắc và Trung Bộ sắp bước vào đợt nắng nóng mới khi vùng áp thấp phía Tây phát triển trở lại.

Tuy nhiên, các chuyên gia nhận định, đợt nắng nóng này không gay gắt như đợt vừa qua, với nhiệt độ cao nhất chỉ khoảng 35-37 độ, có nơi trên 37 độ.

Miền Bắc sắp nắng nóng diện rộng trở lại. Ảnh: Thạch Thảo

Cụ thể, hôm nay (31/5), khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ đã xuất hiện nắng nóng cục bộ. Nhiệt độ ghi nhận lúc 13h tại một số nơi vượt ngưỡng 35 độ.

Dự báo trong ngày 1/6, khu vực vùng núi phía Tây từ Thanh Hóa đến TP Huế xảy ra nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-36 độ, có nơi trên 36 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất 50-55%.

Sang ngày 2/6, nắng nóng mở rộng ra khu vực đồng bằng Bắc Bộ và phía Nam tỉnh Phú Thọ. Nhiệt độ cao nhất ở những khu vực này phổ biến từ 35-36 độ, có nơi trên 36 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất từ 50-55%.

Thời tiết Hà Nội 10 ngày tới. Nguồn: NCHMF

Tại khu vực Bắc Trung Bộ và Trung Trung Bộ, nắng nóng tiếp tục duy trì, một số nơi xảy ra nắng nóng gay gắt, với nhiệt độ cao nhất 35-37 độ, có nơi vượt 37 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất từ 45-50%.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, từ ngày 3-5/6, nắng nóng diện rộng sẽ xuất hiện ở Bắc Bộ, khu vực từ Thanh Hóa đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk. Đợt nắng nóng này có khả năng kéo dài trong những ngày tiếp theo.

Lưu ý, nhiệt độ dự báo trong các bản tin nắng nóng và nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời có thể chênh lệch từ 2-4 độ, thậm chí có thể cao hơn phụ thuộc vào các điều kiện mặt đệm như bê tông, đường nhựa.

Người dân được khuyến cáo hạn chế hoạt động ngoài trời trong khoảng thời gian nắng nóng cao điểm từ 11-16h, đồng thời bổ sung đủ nước và có các biện pháp bảo vệ sức khỏe trước tác động của thời tiết cực đoan.

Dự báo xu thế thời tiết trên đất liền thời hạn đến 10 ngày (từ đêm 31/5 đến 10/6):

Từ đêm 31/5 đến ngày 2/6:

Khu vực Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ:

Đêm 31/5 và ngày 1/6: chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi, riêng Quảng Ngãi đêm 31/5 có mưa vừa, mưa to và giông; ngày nắng, có nơi nắng nóng, vùng núi phía Tây khu vực từ Thanh Hóa đến TP Huế ngày 1/6 có nắng nóng.

Đêm 1-2/6: chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi; ngày nắng, có nơi nắng nóng, riêng khu vực đồng bằng Bắc Bộ, Nam Phú Thọ, Bắc và Trung Trung Bộ có nắng nóng diện rộng.

Khu vực từ Gia Lai đến Lâm Đồng: đêm 31/5 có mưa vừa, mưa to và giông, cục bộ có nơi mưa rất to; từ ngày 1/6, có mưa rào và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa to (mưa tập trung vào chiều và tối).

Các khu vực khác: có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, riêng miền Đông Nam Bộ đêm 31/5 có mưa, mưa vừa và giông, cục bộ có nơi mưa to.

Nhận định thời tiết từ đêm 2-10/6:

Bắc Bộ: từ 3-8/6 có khả năng xảy ra nắng nóng diện rộng, riêng vùng núi từ đêm 4-7/6 chiều tối và đêm có mưa rào và giông rải rác. Từ khoảng đêm 8-10/6 có mưa rào và giông rải rác (mưa tập trung vào chiều tối và đêm).

Từ Thanh Hóa đến TP Huế và duyên hải Nam Trung Bộ: có nắng nóng diện rộng từ Thanh Hóa đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk; riêng duyên hải Nam Trung Bộ chiều tối 3/6 có mưa rào và giông rải rác.

Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ: chiều và tối có mưa rào và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa to; từ 5/6 chiều tối và tối có mưa rào và giông rải rác.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.