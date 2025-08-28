"Chúng tôi khởi đầu với khả năng bắt nhịp tốt, hiệp 1 có nhiều thời gian kiểm soát bóng và dứt điểm. Trong 45 phút đầu tiên CAHN có thế trận áp đảo đối phương, nhưng nửa cuối hiệp 2 chơi thiếu tập trung nên bị đối thủ lấn lướt và có 2 bàn gỡ.

Tôi đánh giá cao màn trình diễn của đội bóng. Các cầu thủ chiến đấu, tuân thủ chiến thuật. Trong 1 tháng vừa qua thì đây là trận đấu mà CAHN đạt phong độ cao nhất", HLV Polking đánh giá về trận thắng 4-2 trước Hà Nội FC.

Trận CAHN vs Hà Nội FC diễn ra hấp dẫn. Ảnh: S.N

Dù đội nhà thắng đậm nhưng HLV Polking vẫn chưa hài lòng. Ông nói: "80 phút đầu CAHN thi đấu tốt, còn 10 phút cuối chuệch choạch. Để thủng lưới 2 bàn sau khi dẫn cách biệt 4-0 là điều không tốt. Một số cầu thủ thi đấu nhiều nên tôi phải luân chuyển, ví dụ như Đình Bắc. Các cầu thủ trẻ vào sân cần thời gian hòa nhập nên chơi không tốt. Chúng tôi sẽ tiếp tục khắc phục, điều chỉnh".

Về màn trình diễn của tiền đạo Alan, thuyền trưởng CAHN khen ngợi: "Cậu ấy đang có số bàn thắng và màn trình diễn ấn tượng, là một trong những tiền đạo xuất sắc nhất V-League. Tuy nhiên sự csắc bén của Alan đến từ sự hỗ trợ của các đồng đội".

Trong khi đó, tân binh Việt kiều Brandon Ly có lần đầu tiên ra sân trong màu áo CAHN, HLV Polking nhận xét: "Với cầu thủ trẻ nào mới tới CLB tôi cũng tạo điều kiện tập luyện tốt nhất, từ đó quyết định tung vào sân. Lần đầu ra sân với một cầu thủ trẻ như Ly là không dễ, cần nhiều thời gian để hòa nhập. Tôi đánh giá quá trình tập luyện của cậu ấy rất cao".

CAHN có chiến thắng xứng đáng. Ảnh: S.N

Bên kia chiến tuyến, HLV Makoto Teguramori của Hà Nội FC tỏ ra rất thất vọng, ông nói: “Đội xác định đây là trận đấu khó khăn, và kết quả thật đáng buồn. Hà Nội FC sau khi bị dẫn 2 bàn đã để lộ nhiều khoảng trống. Có nhiều lý do dẫn đến sự khởi đầu không tốt của chúng tôi ở mùa giải năm nay. Một tuần trước đội mới có đủ lực lượng nên đội hình chưa có sự ăn khớp.

Tôi đến đây với kỳ vọng giúp Hà Nội FC vô địch V-League nhưng kết quả hiện tại không tốt. Quyết định về chiếc ghế của tôi thuộc về lãnh đạo CLB. Sắp tới V-League có quãng nghĩ, chúng tôi phải có sự cải thiện".