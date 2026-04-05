Thanh Hóa tạo nên cú sốc lớn tại V.League khi đánh bại Công an TPHCM với tỷ số đậm 4-0, trong trận đấu họ thể hiện sự vượt trội toàn diện.

HLV Mai Xuân Hợp gây chú ý khi tiếp tục tin dùng bộ khung cũ, giúp đội chủ nhà nhập cuộc đầy tự tin. Ngay phút 7, Bá Tiến mở tỷ số từ pha dứt điểm đầu tiên, mang lại lợi thế sớm cho Thanh Hóa.

Thanh Hóa thắng đậm CA TPHCM - Ảnh: VPF

Bị dẫn bàn, đoàn quân của HLV Lê Huỳnh Đức đẩy cao đội hình nhưng các chân sút lại tỏ ra thiếu sắc bén. Phút 18, Tiến Linh đánh đầu vọt xà trong cơ hội rõ rệt. Ngược lại, Thanh Hóa tận dụng tốt sai lầm đối phương để nhân đôi cách biệt ở phút 25 nhờ công Rimario.

Sang hiệp hai, thế trận không thay đổi khi đội khách tiếp tục bế tắc. Phút 51, Văn Tùng ghi siêu phẩm đá phạt nâng tỷ số lên 3-0, gần như định đoạt trận đấu. Những nỗ lực muộn màng của CA TPHCM không thể xuyên thủng hàng thủ chắc chắn của đội chủ nhà.

Phút 90, Lê Văn Thắng ấn định chiến thắng 4-0 bằng cú dứt điểm một chạm chuẩn xác, khép lại màn trình diễn ấn tượng của Thanh Hóa.

SLNA chia điểm Thể Công Viettel - Ảnh: VPF

Chiến thắng đậm giúp Thanh Hóa giải tỏa áp lực, đồng thời tiếp thêm sự tự tin cho chặng đường quan trọng phía trước.

Ở trận đấu khác, SLNA đánh rơi chiến thắng khi để Thể Công Viettel gỡ hòa 1-1 ở phút cuối. Kết quả này giúp Viettel duy trì vị trí trong nhóm đầu, nhưng vẫn còn khoảng cách đáng kể với đỉnh bảng - CAHN.

Kết quả vòng 17 V-League