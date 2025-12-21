Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo kết luận của Thường trực Chính phủ tại cuộc họp về việc rà soát, tháo gỡ khó khăn trong triển khai chính quyền địa phương 2 cấp.

Thường trực Chính phủ đề nghị các bộ, cơ quan, địa phương rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật trong ngành, lĩnh vực để kịp thời sửa đổi, bổ sung, ban hành mới; khắc phục tình trạng mâu thuẫn, chồng chéo, trong đó lưu ý các lĩnh vực đất đai, khuyến nông; quy hoạch; cải cách hành chính, tổ chức bộ máy, chế độ công chức, công vụ, chế độ chính sách cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; giáo dục và đào tạo;…

Ảnh minh hoạ. Nguyễn Huế

Các bộ, ngành có hướng dẫn, đôn đốc địa phương rà soát, điều chỉnh, hoàn thiện quy hoạch của tỉnh, thành phù hợp với địa giới hành chính mới và tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp nhằm phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh, quốc phòng.

Thường trực Chính phủ yêu cầu đẩy nhanh việc sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập trong ngành, lĩnh vực, lưu ý các đơn vị cung cấp dịch vụ sự nghiệp công cơ bản, thiết yếu (y tế, giáo dục)… Thường trực Chính phủ lưu ý, việc này phải bảo đảm tinh gọn tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng dịch vụ, đáp ứng nhu cầu của người dân, xã hội.

Các địa phương cần khẩn trương rà soát, điều chỉnh quy hoạch của tỉnh, thành nhằm tạo điều kiện thúc đẩy hoạt động sản xuất, kinh doanh, khai thác có hiệu quả nguồn lực, góp phần phát triển kinh tế - xã hội.

Thường trực Chính phủ yêu cầu tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy chính quyền địa phương tinh gọn; đặc biệt kiện toàn tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND các cấp phù hợp với đặc thù và yêu cầu quản lý nhà nước tại địa phương theo quy định mới của Chính phủ.

Địa phương tập trung sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập, nhất là sự nghiệp giáo dục và đào tạo, y tế trên địa bàn cấp xã theo đúng kết luận của Bộ Chính trị; hoàn thành việc thành lập đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND cấp xã để cung ứng các dịch vụ sự nghiệp công cơ bản, thiết yếu, đa ngành, đa lĩnh vực đáp ứng nhu cầu thực tiễn đặt ra trên địa bàn (trước ngày 31/12).

Cán bộ, công chức, viên chức, nhất là cấp xã cần được bồi dưỡng, nâng cao năng lực, trong đó ưu tiên các lĩnh vực: tài chính, đất đai, quy hoạch, công nghệ thông tin...

Địa phương cần bố trí cán bộ, công chức, viên chức từ cấp tỉnh tăng cường cho cấp xã để đáp ứng ngay yêu cầu nhiệm vụ; sắp xếp cán bộ, công chức, viên chức phù hợp với năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.

Thường trực Chính phủ lưu ý tập trung giải quyết dứt điểm các vấn đề phát sinh khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính, kiện toàn tổ chức bộ máy, tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp, lưu ý xử lý tài sản công dôi dư, lưu trữ hồ sơ, tài liệu, bảo đảm chặt chẽ, tránh thất thoát, lãng phí tài sản, mất, thất lạc tài liệu.

Ngoài ra, Thường trực Chính phủ cũng chỉ đạo đẩy mạnh cải cách hành chính, chủ động rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính theo thẩm quyền, nhất là thủ tục nội bộ của cấp tỉnh, cấp xã. Cấp tỉnh, xã bảo đảm nguồn lực, tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số nhằm giải quyết thủ tục hành chính hiệu quả; công khai, minh bạch, giảm thời gian, chi phí tuân thủ, tạo thuận lợi cho người dân, tổ chức và doanh nghiệp.