Thường trực Chính phủ sáng nay họp về tình hình thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Sau khi nghe các báo cáo và ý kiến thảo luận, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà đề nghị các bộ, ngành Trung ương rà soát, hoàn thiện toàn bộ hệ thống thể chế, chính sách liên quan đến vận hành chính quyền địa phương 2 cấp.

Bộ Nội vụ, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Xây dựng, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Y tế cần khẩn trương xử lý các nội dung còn vướng mắc. Bộ Nội vụ phải sớm hoàn thiện nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 150/2025 quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh và UBND xã, phường, đặc khu thuộc tỉnh, thành, làm cơ sở pháp lý quan trọng cho việc sắp xếp tổ chức bộ máy ở địa phương, nhất là ở cấp xã.

Phó Thủ tướng giao Bộ Nội vụ chủ trì, đôn đốc các bộ, ngành hoàn thành việc trả lời, làm rõ 355 nội dung mà địa phương đang phản ánh còn vướng mắc.

Nguyên tắc đặt ra là nội dung nào đã có hướng dẫn nhưng chưa rõ thì phải hướng dẫn cụ thể hơn; nội dung nào còn chồng chéo, bất cập thì phải đề xuất phương án điều chỉnh kịp thời. Các bộ, ngành liên quan phải hoàn thành các nhiệm vụ được giao, bảo đảm dứt điểm trong thời hạn quy định.

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu các bộ, ngành tiếp tục đôn đốc các địa phương khẩn trương rà soát, hoàn thiện quy hoạch tỉnh, coi đây là cơ sở quan trọng để triển khai các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Các bộ, ngành cần tập trung đôn đốc, hướng dẫn việc sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập, trọng tâm là lĩnh vực giáo dục và y tế, theo đúng tinh thần chỉ đạo của Bộ Chính trị. Đồng thời, Phó Thủ tướng lưu ý có hướng dẫn thành lập các đơn vị sự nghiệp cung ứng dịch vụ công thiết yếu ở cấp xã, nhất là trong các lĩnh vực nông nghiệp, môi trường, xây dựng, nhằm bảo đảm cung ứng dịch vụ đa ngành, đa lĩnh vực, đáp ứng nhu cầu của người dân.

Bộ Tài chính tập trung giải quyết các vấn đề liên quan đến tài sản công dôi dư, mua sắm phương tiện, điều kiện làm việc.

Với địa phương, Phó Thủ tướng yêu cầu khẩn trương rà soát, hoàn thiện quy hoạch tỉnh; sắp xếp tổ chức bộ máy và bảo đảm đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu vận hành chính quyền địa phương ở cấp xã.

Phó Thủ tướng cho biết, Bộ Nội vụ sẽ sớm tham mưu sửa đổi Nghị định 150 để có thể ban hành trước ngày 25/12, từ đó các địa phương có thể căn cứ vào nghị định sửa đổi để sắp xếp các phòng chuyên môn thuộc UBND cấp xã, đồng thời bố trí, tăng cường đội ngũ cán bộ, công chức từ cấp tỉnh về cấp xã.

Bên cạnh đó, các địa phương tập trung sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập, đồng thời giải quyết dứt điểm các vấn đề phát sinh liên quan đến tài sản, cơ sở vật chất, lưu trữ hồ sơ.

Về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, Phó Thủ tướng yêu cầu các địa phương chủ động xác định nhu cầu thực tiễn và tổ chức thực hiện. Bộ Nội vụ khẩn trương hoàn thiện đề án đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức để có thể triển khai từ 1/1/2026.

Phó Thủ tướng đặc biệt lưu ý việc đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính nội bộ gắn với chuyển đổi số. Thủ tục hành chính nội bộ ở nhiều địa phương còn phức tạp, trong khi một số địa phương chưa quan tâm đúng mức, nhưng lại kiến nghị Trung ương cải cách thủ tục.

Về khung số lượng các phòng chuyên môn thuộc UBND cấp xã, hiện Nghị định 150 quy định khung số lượng các phòng chuyên môn thuộc UBND cấp xã, gồm 3 phòng chuyên môn và trung tâm phục vụ hành chính công. Dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định 150 quy định việc thành lập thêm phòng chuyên môn phải đáp ứng các tiêu chí theo phân loại đơn vị hành chính ở phường, xã loại 1 có trên 35.000 dân và ở đặc khu có trên 35.000 dân.

Theo đó, các địa phương căn cứ vào tình hình thực tế để xác định số phòng chuyên môn thuộc UBND cấp xã, bảo đảm không vượt quá trung bình 4,5 phòng và tương đương tại 1 đơn vị hành chính cấp xã.