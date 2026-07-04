Sáng 4/7, Bộ Quốc phòng tổ chức hội nghị sơ kết công tác công nghiệp quốc phòng (CNQP) 6 tháng đầu năm.

Theo đó, trong 6 tháng đầu năm, Tổng cục Công nghiệp quốc phòng và các cơ quan, đơn vị đã phối hợp chặt chẽ, tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các nhiệm vụ. Nhiều nhiệm vụ, đề án quan trọng, phức tạp đã được hoàn thành, tạo bước phát triển mới và cơ sở vững chắc để đột phá phát triển CNQP tự chủ, tự lực, tự cường, lưỡng dụng, hiện đại.

Hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật về CNQP tiếp tục được hoàn thiện đồng bộ, nhất là trong lĩnh vực công nghiệp tên lửa.

Công tác nghiên cứu, phát triển vũ khí trang bị kỹ thuật đạt nhiều thành tựu mới, đặc biệt là vũ khí trang bị lục quân, tên lửa và hàng không vũ trụ quân sự.

Bên cạnh đó, Tổng cục Công nghiệp quốc phòng và các cơ quan, đơn vị liên quan đã tham mưu, đề xuất Bộ Quốc phòng chỉ đạo triển khai quyết liệt các dự án đầu tư tiềm lực CNQP và phát triển sản xuất kinh tế xuất khẩu; các dự án đưa vào khai thác sử dụng phát huy tốt hiệu quả đầu tư. Hợp tác quốc tế về CNQP, xúc tiến thương mại được tiến hành chủ động, tích cực, linh hoạt, thực chất.

Thượng tướng Phạm Hoài Nam cùng các đại biểu tham quan khu trưng bày các sản phẩm CNQP bên lề hội nghị.

Ảnh: Nguyễn Bằng/Cổng TTĐT Bộ Quốc phòng

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thượng tướng Phạm Hoài Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng yêu cầu Tổng cục Công nghiệp quốc phòng tiếp tục thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước và tham mưu đẩy mạnh phát triển CNQP.

Đồng thời, Thứ trưởng yêu cầu nâng cao năng lực nghiên cứu, dự báo, nắm chắc tình hình, tham mưu với Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng triển khai quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp thuộc chương trình hành động của Chính phủ, kế hoạch của Bộ Quốc phòng về đẩy mạnh phát triển CNQP đến năm 2030 và những năm tiếp theo.

Tổng cục Công nghiệp quốc phòng cũng cần triển khai quyết liệt, nâng cao hơn nữa hiệu quả các đề tài, nhiệm vụ khoa học, công nghệ, quyết tâm nghiên cứu, chế tạo vũ khí trang bị tiên tiến, hiện đại.

Thứ trưởng lưu ý về việc tập trung triển khai hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, kế hoạch về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; tiếp tục nghiên cứu, phát triển các sản phẩm mới, làm chủ công nghệ nền, công nghệ lõi các ngành quan trọng.

Lãnh đạo Bộ Quốc phòng cũng yêu cầu đẩy mạnh chuyển đổi số trong nghiên cứu khoa học; xây dựng và triển khai hệ sinh thái số ngành CNQP; hoàn thành mô hình mẫu về sản xuất thông minh tại một số phân xưởng sản xuất.