Tờ Diario AS cho hay, không có khả năng cựu thuyền trưởng Liverpool, Jurgen Klopp dẫn dắt Real Madrid, khi công việc tiếp theo mà ông hướng đến là ĐTQG Đức, chứ không phải đến làm thầy Mbappe.

Klopp được cho không màng dẫn dắt Real Madrid, thay vào đó để mắt đến công việc ở tuyển Đức. Còn Mourinho rất muốn được quay lại Bernabeu lần nữa. Ảnh: Defensa

Trong khi đó, Zinedine Zidane cũng chỉ chờ ngày Didier Deschamps chia tay tuyển Pháp sau World Cup 2026, để tiếp quản công việc. Vì lẽ đó, danh sách ứng viên thay Alvaro Arbeloa ở Bernabeu, ngày một thu hẹp lại.

Nguồn trên từng đề cập, cùng Klopp, Mourinho trong danh sách được Chủ tịch Florentino Perez cân nhắc. Dù vậy, tất cả đều chưa được phía Real Madrid liên hệ trực tiếp, trừ một người – thầy của Messi – HLV trưởng tuyển Argentina, Lionel Scaloni.

Thầy của Messi ở tuyển Argentina - Lionel Scaloni được cho là HLV duy nhất đến nay Real Madrid đã liên hệ trực tiếp về việc thay Arbeloa. Ảnh: 365 Scores

Theo các nguồn tin, phía đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha đã có những trao đổi với đại diện của nhà cầm quân người Argentina, về khả năng đến Bernabeu vào hè này - sau khi World Cup 2026 khép lại.

Thành tích của HLV Scaloni ở cấp ĐQTG thật đáng ngưỡng mộ, với chiếc cúp vàng thế giới cũng như 2 danh hiệu Copa America cùng tuyển Argentina, có khả năng quản lý phòng thay đồ toàn sao. Điều khiến Real Madrid còn băn khoăn là ông chưa có kinh nghiệm dẫn dắt một CLB, khi trước đó cũng chỉ làm việc ở đội trẻ Argentina.

Với ‘người cũ’ Mourinho, ngoài tính khí nóng nảy thì Chủ tịch Perez và lãnh đạo Real Madrid cũng đắn đo thành tích của ông sụt giảm theo thời gian, kể từ khi rời Bernabeu vào 2013. Câu hỏi được đặt ra, phong cách bóng đá của chiến lược gia người Bồ, còn phù hợp với xu hướng hiện nay?

Mourinho hiện đang dẫn dắt Benfica và rất mong có nhiệm kỳ thứ 2 ở Real Madrid.